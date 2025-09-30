Der vergessene Körper - Wie Subtle Body Balance-Coaching neue Wege zu Resilienz und Selbstwirksamkeit eröffnet

Die Göthert-Methode bietet eine neue, fundierte Ausbildung an für alle, die Menschen in ihrer Eigenermächtigung stärken wollen - jenseits von Symptombehandlung.

Diese Pressemitteilung ist Teil 2 einer Reihe von insgesamt sieben Beiträgen zur Ausbildung zum Subtle Body Balance-Coach nach der Göthert-Methode. Hier finden Sie den ersten Teil: " Stress verhindern, bevor er entsteht - Subtle Body Balance-Coaching nach der Göthert-Methode revolutioniert die Prävention ".

Viele Menschen suchen heute nach innerer Stabilität, Orientierung und echter Entlastung - besonders dann, wenn klassische Methoden nicht mehr greifen. Genau hier setzt das Subtle Body Balance-Coaching an: Es bietet einen praktischen Zugang zu einer bislang kaum genutzten Ressource im Menschen - dem Feinstoffkörper - und eröffnet neue Möglichkeiten in der professionellen Begleitung von Klient:innen.

Subtle Body Balance-Coaching vermittelt Werkzeuge, mit denen sich feinstoffliche Belastungen frühzeitig erkennen und auflösen lassen - bevor sie in klassische (Stress-)Symptome wie Erschöpfung, Schlafprobleme oder Verspannungen übergehen.

Ein Körper, der nicht im Lehrbuch steht

Der Feinstoffkörper ist in der modernen Medizin (noch) weitgehend unbekannt. In alten Kulturen jedoch - von Indien bis Europa - war das Wissen um eine feinstoffliche Ebene des Menschen selbstverständlich.

Der Feinstoffkörper ist eine feine und gleichzeitig substanzielle Schicht, die den physischen Körper umhüllt und durchdringt. Sein Zustand bestimmt unser Erleben - ob wir innerlich ruhig oder überfordert, klar oder benebelt, lebendig oder erschöpft sind. "Heute fehlt uns oft das Vokabular für diese innere Wahrnehmung", sagt Feinstoffexperte Ronald Göthert. "Dabei macht sie sich ständig bemerkbar: Wenn wir innerlich unruhig sind, uns wie ‚nicht ganz bei uns' fühlen oder wenn uns etwas regelrecht ‚unter die Haut geht'."

Spürbar - und messbar

Die Existenz des Feinstoffkörpers lässt sich nicht nur erleben, sondern auch indirekt nachweisen: Eine wissenschaftliche Studie mit Messungen der Herzratenvariabilität (HRV) konnte zeigen, dass feinstoffliche Prozesse direkt mit der Regeneration und Stressverarbeitung im Körper zusammenhängen. Wer mit der Methode arbeitet, spürt oft schon nach kurzer Zeit eine deutliche Verbesserung seines inneren Gleichgewichts. "Wenn wir lernen, mit dem Feinstoffkörper umzugehen, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten im Alltag", sagt Ronald Göthert, Entwickler der gleichnamigen Methode. "Wir werden wieder spürbar handlungsfähig - aus der eigenen Erleben heraus."

Professionell begleiten - mit Feingefühl und Wirkung

Die Ausbildung zum Subtle Body Balance-Coach vermittelt eine Methode, mit der feinstoffliche Belastungen erkannt und aufgelöst werden können. Das Besondere: Die Veränderung geschieht nicht "am Symptom", sondern durch einen neuen Zugang zu sich selbst, den der Mensch selbst wiederherstellen kann - unterstützt durch die Begleitung des Coaches.

Die Erfahrung zeigt: Wer mit dem Feinstoffkörper arbeitet, erlebt nicht nur Erleichterung, sondern auch Stärkung - auf einer tieferen Ebene. Es entsteht ein Raum, in dem Selbstwirksamkeit, innere Klarheit und neue Lebendigkeit wieder möglich werden- unabhängig von äußeren Umständen.

Eine fundierte Ausbildung mit Weitblick

Das Subtle Body Balance-Coaching öffnet die Tür zu einem tiefgreifenden Verständnis von Gesundheit und Selbstregulation. Die Ausbildung zum Subtle Body Balance-Coach ist für Menschen konzipiert, die professionell begleiten oder präventiv arbeiten - etwa als Coaches, Therapeut:innen, Berater:innen oder Pädagog:innen. Die Ausbildung vermittelt eine erprobte Methode mit hoher Praxisorientierung und bietet zugleich die Chance, selbst einen gesunden, eigenverantwortlichen Lebensstil zu entwickeln und zu leben.

Sie erweitern ihr Methodenrepertoire um einen Ansatz, der tief wirkt und sich gleichzeitig harmonisch in bestehende Arbeitsfelder integrieren lässt.

