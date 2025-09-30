TechDivision ist Partner und Sponsor des AI Transformation Camp 2025 - Gratis-Tickets zu gewinnen

Die TechDivision GmbH, einer der führenden E-Commerce- und Digital-Experience-Dienstleister in der DACH Region, wird das Event am 14.11. in München als aktiver Partner unterstützen und begleiten.

Am 14. November 2025 findet in München das AI Transformation Camp statt - ein innovatives Event, das sich ganz den Chancen und Herausforderungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) widmet. Unter dem Motto "von Praktikern für Praktiker" bringt das Camp führende Köpfe aus Unternehmen, Start-ups und Forschung zusammen, um über Strategien, Best Practices und konkrete KI-Use Cases zu diskutieren.

Die TechDivision GmbH, einer der führenden E-Commerce- und Digital-Experience-Dienstleister im deutschsprachigen Raum, wird das Event nicht nur als Sponsor, sondern auch als aktiver Partner begleiten. Das Unternehmen beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit KI - sowohl intern zur Optimierung eigener Prozesse als auch in Kundenprojekten, etwa im E-Commerce, in der Datenintegration oder bei der Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse.

"Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren der entscheidende Faktor sein, der darüber bestimmt, wie wettbewerbsfähig Unternehmen bleiben", sagt Stefan Willkommer, CEO und Mitgründer von TechDivision. "Wir sehen KI nicht nur als Trend, sondern als zentralen Bestandteil unserer Arbeit. Deshalb freuen wir uns besonders, das AI Transformation Camp aktiv mitzugestalten und gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Impulse für den praxisnahen Einsatz von KI zu entwickeln."

Das Barcamp-Format des AI Transformation Camps lebt von der aktiven Beteiligung der Teilnehmenden: Es gibt keine vorab festgelegte Agenda. Stattdessen werden die Themen und Sessions zu Beginn des Events gemeinsam definiert - von KI-Coding über Organisationsentwicklung bis hin zu kulturellen Fragen der Transformation.

Gratis-Tickets zu gewinnen

Als besonderes Highlight verlost TechDivision drei kostenlose Tickets für das AI Transformation Camp. Interessierte können sich über die Landingpage events.techdivision.com/ai-transformation-camp registrieren und mit etwas Glück dabei sein.

Das AI Transformation Camp richtet sich an Entscheider, Macher, Entwickler und alle, die den Einsatz von KI in ihren Organisationen aktiv mitgestalten möchten.

Weitere Informationen:

- Event-Website: www.ai-transformation-camp.com

- Gewinnspiel: events.techdivision.com/ai-transformation-camp

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Akeneo-, Shopify- und Google-Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Künstliche Intelligenz spielt dabei sowohl bei der Optimierung der internen Aufgaben und Prozesse als auch bei Kundenprojekten eine immer größere Rolle.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Deutz, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com