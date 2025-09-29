Nicola Mining und Lower Nicola Site Services schließen Erweiterung der Kiesgrube und Bau des Fertigzementwerks vollständig ab

VANCOUVER, B.C., 29. September 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA), (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, bekannt zu geben, dass es zusammen mit seinem Partner Lower Nicola Site Services Ltd. (LNSS) eine langfristige Erweiterung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Kiesgrube (Genehmigung G1519) erfolgreich abgeschlossen und den Bau seines Fertigzementwerks vollständig fertiggestellt hat. Nicola beginnt mit dem Bau des Fertigzementwerks: Link

Das Unternehmen hat inzwischen zwei sehr wichtige Genehmigungen für seine Kiesgrube/seinen Steinbruch und seine Zementproduktion erhalten:

1. Notice of Departure (NoD) Pressemitteilung vom 2. Mai 2022: Link

im Projekt New Craigmont vom Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovationen (EMLI) zum Betrieb eines Steinbruchs. Gemäß der NoD kann das Unternehmen bis zu 3,0 Millionen Tonnen (Mio. t) an verfügbarem inertem Gesteinsmaterial gewinnen, das für den Wiederaufbau der Infrastruktur bei einer Förderrate von ca. 1.500 Tonnen pro Tag verwendet werden kann.

2. Verlängerung der Lebensdauer der Kiesgrube (Genehmigung G1519) und der Genehmigung zum Bau, zur Nutzung und zur Instandhaltung von Anlagen innerhalb des Wegerechts einer öffentlichen Provinzschnellstraße (Genehmigungsnummer/Aktenzeichen: 2024-05539); letztere ging am 5. September 2025 ein.

Die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für den Betrieb und die Erweiterung der Kiesgrube sowie die Installation eines unterirdischen Durchlasses, der den Transport von Zuschlagstoffen von der gegenüberliegenden Seite der Schnellstraße ermöglicht, haben erhebliche langfristige Auswirkungen:

- Highland Valley Copper (HVC) von Teck Resources hat vom Bergbauministerium von British Columbia die Genehmigung für ein geplantes Erweiterungsprojekt im Wert von 2,5 Milliarden $ erhalten. Die Genehmigung stellt einen wichtigen Meilenstein für den größten Kupferbetrieb Kanadas dar. LNSS hat sich Verträge über die Lieferung von Kies und Zement für das Projekt gesichert, die aus der Kiesgrube und dem Fertigzementwerk von Nicola stammen werden.

- LNSS hat Verträge mit dem Verkehrsministerium und verschiedenen Unternehmen des privaten Sektors abgeschlossen, die von dem Standort aus beliefert werden.

- Verlängert den Betrieb der Kiesgrube potenziell um Jahrzehnte.

Peter Espig, Chief Executive Officer, merkte dazu wie folgt an: Obwohl Nicola seine Position als regionaler Verarbeitungspartner und Betreiber des Goldprojekts Dominion weiter festigt (wir werden demnächst über den aktuellen Stand berichten), legen wir den Schwerpunkt auf Betriebseinnahmen als Motor der Expansion. Wir sind uns bewusst, dass der Steinbruch, die Kiesgrube und das Fertigzementwerk nicht unsere langfristigen Hauptumsatzträger sein werden, aber sie tragen alle zu einem soliden Geschäftsergebnis bei. Darüber hinaus sind diese Aktivitäten ein Katalysator für eine enge Zusammenarbeit mit First Nations, lokalen Gemeinden und zahlreichen Infrastrukturprojekten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden von Will Whitty, P.Geo., einem gemäß NI 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President Exploration des Unternehmens.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX-V Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen, in BC ansässigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, einem Konzessionsgebiet, das eine historische hochgradige Kupfermineralisierung beherbergt und sich über eine Fläche von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholiths erstreckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, angrenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

