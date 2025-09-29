BEVERO feiert den Tag des Kaffees - Genuss, Vielfalt und Nachhaltigkeit im Fokus

Am "Tag des Kaffees" lädt BEVERO, Spezialist für Kaffee-, Wasser- und Getränkeautomaten, dazu ein, die Leidenschaft rund um das beliebteste Heißgetränk der Deutschen zu feiern.

_Fürth, den 01.10.2025 _- Am Tag des Kaffees lädt BEVERO , der Spezialist für Kaffee-, Wasser- und Getränkeautomaten, alle Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber dazu ein, die Vielfalt des beliebtesten Heißgetränks der Deutschen zu zelebrieren.

Kaffee verbindet Menschen

Ob im Büro, in der Gastronomie oder unterwegs - Kaffee ist mehr als nur ein Wachmacher. Er ist ein Moment der Begegnung, des Genusses und der kleinen Auszeiten im Alltag. "Für uns bei bevero.de ist der Tag des Kaffees ein perfekter Anlass, die Leidenschaft für guten Kaffee und moderne Automatenlösungen hervorzuheben", erklärt Christian Fuchs, Geschäftsführer der PREMO GROUP.

Moderne Technik trifft auf besten Geschmack

bevero.de bietet eine große Auswahl an Kaffeeautomaten und Zubehör, die den individuellen Anforderungen von Unternehmen und der Gastronomie gerecht werden. Von klassischen Kaffeevollautomaten bis hin zu smarten, nachhaltigen Lösungen für den Büroalltag - der Fokus liegt immer auf Qualität und Zuverlässigkeit.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Kaffeegenuss und Verantwortung gehören für bevero.de zusammen. Deshalb legen wir Wert auf Geräte mit hoher Energieeffizienz und auf Partnerschaften, die fair gehandelten Kaffee unterstützen. So können Kundinnen und Kunden nicht nur exzellenten Kaffee genießen, sondern auch einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten.

Aktionen zum Tag des Kaffees

Zum Aktionstag erwartet Geschäftskunden ein besonderes Angebot:

* Kostenfreie Beratung für Unternehmen, die auf eine moderne Automatenlösung umstellen möchten

* Tipps und Rezepte für kreativen Kaffeegenuss im Arbeitsalltag

Über BEVERO

bevero.de ist die Plattform für Kaffee- und Getränkeautomaten, Zubehör und maßgeschneiderte Lösungen für professionellen Kaffeegenuss .

Mit Expertise, Leidenschaft und Innovationskraft unterstützt BEVERO dabei, perfekten Kaffeegenuss im Unternehmen erlebbar zu machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PREMO GROUP GmbH

Herr Christian Fuchs

Melli-Beese-Straße 32

90768 Fürth

Deutschland

fon ..: 0911 30 30 20

web ..: https://www.premo-group.de

email : info@premo-group.de

Die PREMO GROUP GmbH mit Sitz in Fürth ist ein familiengeführtes Unternehmen, spezialisiert auf Vending-Lösungen, Kaffeesysteme und innovative Versorgungskonzepte. Zur Unternehmensgruppe gehört auch BEVERO - eine Marke der PREMO GROUP, unter der individualisierte Kaffeekonzepte für Unternehmen, Gastronomie und moderne Bürowelten entwickelt und umgesetzt werden. Gemeinsam stehen PREMO GROUP und BEVERO für Qualität, Transparenz und Kundenorientierung - und verbinden langjährige Erfahrung mit modernster digitaler Unterstützung.

