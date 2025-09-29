Gold und Silber auf dem Weg zu immer neuen Höchstpreisen

Beim Gold geht es Richtung 4.000 US-Dollar und beim Silber Richtung 50 US-Dollar je Feinunze.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Namen von Revival Gold Inc. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.09.2025, 13:55 Zürich/Berlin

Die preisliche Reise bei den beiden Edelmetallen scheint vorgezeichnet zu sein. Und weiter setzen Anleger auf Gold und Silber, trotz neuer Allzeithochs. Silber ist aus seinem Schattendasein herausgetreten. Zentralbanken haben sich immer nur auf Gold konzentriert, doch nun kommt eine Trendwende in Sicht. Russland setzt seit September 2024 auf Silber und auch Platin. Und auch Saudi-Arabien investiert jetzt in Silber-ETFs, sicherte sich Anteile am iShares Silver Trust und an Global X Silver Miners.

Gut 40 Millionen US-Dollar soll Saudi-Arabien in Silber angelegt haben. Dabei war noch vor kurzem der US-Dollar dort das Mittel der Wahl als Reservewährung. Da könnte sich also ein neuer Bereich für die Silbernachfrage ergeben, dies wohlgemerkt bei einem Angebot, das begrenzt ist. Auch liegt seit Jahren ein Silberdefizit vor. Zudem ist Silber ein bedeutendes Industriemetall, vor allem wichtig für die wachsende Solarbranche. Mitursächlich ist sicher bei den Entscheidungen der Zentralbanken das günstige Gold-Silber-Verhältnis sowie der Wunsch sich möglichst unabhängig vom US-Finanzsystem zu machen.

Neben Russland und Saudi-Arabien besitzt die mexikanische Zentralbank Silber, was nicht verwundert, ist Mexiko doch der weltweit größte Silberproduzent. Dass Silber äußerst gefragt ist, zeigen auch die durchschnittlichen Netto-Long-Positionen im ersten Halbjahr 2025. Sie befinden sich auf dem höchsten Stand seit 2021. Sollte Silber 50 US-Dollar je Unze kosten, wird spannend inwieweit es zu Gewinnmitnahmen oder auch steigenden Engagements in das Edelmetall kommt. Gold ist und bleibt sowieso der Liebling der Investoren. Mit den steigenden Edelmetallpreisen gewinnen auch die Bergbaugesellschaften an Wert.

Revival Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-i... - entwickelt in Utah das Mercur Goldprojekt und bereitet die Genehmigungsverfahren sowie die Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor.

Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im zweiten Quartal 2025 konnten mehr als 71.600 Unzen Gold produziert werden. Die Mine in der Elfenbeinküste punktet gerade mit sehr guten Bohrergebnissen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Quellen:

Silver Institute, Silver-News August 2025,

https://goldsilver.com/industry-news/article/silver-nears-50-can-silver-...

https://www.kitco.com/news/article/2025-08-25/saudi-central-bank-buys-40...

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten ? 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de