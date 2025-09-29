Neuerscheinung: Ein Buch zur richtigen Zeit "Künstliche Intelligenz & echte Führung" von Marco Terracciano

Stellen Sie sich vor, Sie investieren Monate in ein KI-Projekt - und am Ende scheitert es. Nicht wegen der Technik, sondern weil niemand mitzieht. Der Grund: Ängste & Wiederstände blockieren es.

Am 01. Oktober 2025 erscheint das neue Sachbuch des Unternehmers und Keynote-Speakers Marco Terracciano: "Künstliche Intelligenz & echte Führung - Die 7 radikalen Prinzipien der Führung im KI-Zeitalter - und was Leader jetzt tun" (ISBN 978-3-00-083506-3).

Im Zentrum des Werks steht eine These, die aktueller kaum sein könnte: Nicht Algorithmen, sondern Menschen entscheiden über Erfolg oder Scheitern im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.

Ein Buch zur richtigen Zeit:

Die digitale Transformation fordert Unternehmen heraus wie nie zuvor. Viele Führungskräfte setzen auf Tools und Technologie - übersehen dabei jedoch den entscheidenden Faktor: Haltung, Kommunikation und die Fähigkeit, Wandel aktiv zu gestalten.

Genau hier setzt Terraccianos Buch an. Es verbindet 23 Jahre Unternehmererfahrung mit der Begleitung von über 200 Unternehmen in Transformationsprozessen. Das Ergebnis ist kein Technikbuch, sondern ein praxisnaher Wegweiser für Unternehmer:innen, Führungskräfte und Entscheider, die Künstliche Intelligenz nicht nur implementieren, sondern sinnvoll und verantwortungsvoll nutzen wollen.

Die Inhalte:

Das Buch ist zweigeteilt:

• Biografisch-persönlicher Teil: Offen erzählt der Autor von Erfolgen, Krisen und Neuanfängen - und macht Mut, aus Rückschlägen Stärke zu ziehen.

• Praktischer Leitfaden: Im zweiten Teil stellt er die 7 radikalen Führungsprinzipien vor, die Orientierung im KI-Zeitalter geben - von klarer Kommunikation bis zur Entwicklung einer neuen Fehler- und Innovationskultur.

Ein Bonuskapitel mit einer KI-Toolbox von 50 praxiserprobten Anwendungen rundet das Werk ab.

Zitat des Autors:

"Wandel frisst Zögerliche. Dieses Buch ist ein Weckruf an alle, die heute Verantwortung tragen und sie morgen noch tragen wollen", erklärt Marco Terracciano. "Es zeigt, wie echte Leader Künstliche Intelligenz nicht als Bedrohung sehen, sondern als Chance - und wie sie den Unterschied machen zwischen Unternehmen, die den Anschluss verlieren, und jenen, die die Zukunft prägen."

Über den Autor:

Marco Terracciano ist Autor, Unternehmer und gefragter Experte für die strategische Umsetzung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Mit über 23 Jahren Praxiserfahrung, 10 Unternehmensgründungen und mehr als 200 KI-Beratungsprojekten verhilft er Unternehmen zu Durchbrüchen in Sachen Künstliche Intelligenz, KI-Sichtbarkeit und Leadership. Seine praxisnahen, humorvollen Vorträge inspirieren und motivieren. Als Keynote-Speaker und KI-Trainer verbindet er Innovationskraft mit unternehmerischer Realität und liefert klare Impulse für Unternehmen, die aktiv die Zukunft gestalten wollen. Marco Terracciano: Erfahrung, Dynamik & Herz für Ihren Unternehmenserfolg.

Bibliografische Angaben

• Titel: Künstliche Intelligenz & echte Führung

• Autor: Marco Terracciano

• Verlag: NXT AI Publishing

• Erscheinungstermin: 01.10.2025

• Umfang: ca. 360 Seiten

• ISBN: 978-3-00-083506-3

• Preis: 24,00 € (D) / 24,00 € (A)

