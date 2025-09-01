Startseite Donald Trump und Vereinte Nationen Pressetext verfasst von Pater Lingen am Fr, 2025-09-26 17:02. »Fast eine Stunde lang hat der US-Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen in New York City vor Staats- und Regierungschefs aus aller Welt gesprochen - mehr als doppelt so lange, wie eigentlich vorgegeben. In seiner Rede bei der UN-Vollversammlung thematisierte er dabei sowohl innen- als auch außenpolitische Aspekte. Viele seiner getroffenen Aussagen dabei waren falsch oder mindestens irreführend. Eine der gravierendsten Falschbehauptungen Trumps betraf den Klimawandel. So bezeichnete er den Klimawandel als "den größten Betrug, der jemals an der Welt begangen wurde". Zudem sprach er von einem "Schwindel mit der globalen Erwärmung". ... Dass die menschlichen Aktivitäten als Hauptursache für die globale Erwärmung angesehen werden, ist ebenfalls Konsens unter Klimaforschern.« So meldete die Tagesschau am 24.09.2025 im Artikel "Trump bei UN-Vollversammlung. Eine Rede voller Falschbehauptungen". Die Tagesschau liefert also wieder mal eine Konsens-Behauptung, eben weil Beweise fehlen bzw. weil das Gegenteil bewiesen ist. Man muss Trump zustimmen, dass die Lügen der Klimapropheten wirklich katastrophal sind. Entgegen den von sog. Experten propagierten Horror-Szenarien gibt es noch immer kalte Winter, noch immer Schnee usw. Die Klima-Panik ist nicht nur sachlich falsch, sondern zerstört zudem Wohlstand, Gerechtigkeit, Frieden. Insofern muss man Trump dankbar sein, dass er die Klimalüge bei einer solchen Gelegenheit zurückweist. Allerdings hat Trump Unrecht mit seiner Behauptung, der Klimawandel sei "der größte Betrug, der jemals an der Welt begangen wurde" - der Betrug des sog. "Zweiten Vatikanischen Konzils" ist in mehrfacher Hinsicht weitaus schlimmer. Denn bei Vatikanum 2 ist der Betrug sofort für jeden vollkommen eindeutig erkennbar, und zudem geht es bei V2 ganz spezifisch um die Frage von ewigem Heil oder ewiger Verdammnis. Zudem ist wieder einmal mehr klar, dass die von der GEZ finanzierte Tagesschau nicht vertrauenswürdig und dass dieses Zwangs-Pay-TV in keiner Weise zu rechtfertigen ist. Klar zu begrüßen ist auch Trumps Zurückhaltung bei der Aufnahme illegaler Einwanderer. Nicht ganz klar ist, inwieweit der Anteil von Ausländern in Deutschlands Gefängnissen Rückschlüsse auf die Gewaltbereitschaft bzw. auf die Gefährlichkeit von Ausländern zulässt. S. Artikel "Köln - Koma-Schläger straffrei. Milder Richter ließ ihn laufen" im Express, 30.05.2008: "Komaschläger Erdinc S. aus Ostheim hat einen Menschen zum Krüppel gemacht. Doch bestraft wird er dafür nicht. Der milde Jugendrichter Hans-Werner Riehe (55) stellte zwar seine Schuld fest, verhängte aber keine Strafe. Dafür muss der junge Komaschläger Erdinc ein Anti-Agressionstraining absolvieren." Jeder darf gerne zu anderen Fällen recherchieren. Und nochmals zur GEZ s. Finanztip, 29.10.2024, "Rundfunkbeitrag nicht gezahlt = ab ins Gefängnis?": »Schauen wir uns als Beispiel mal Hartmut an, unseren fiktiven "GEZ-Gegner". Hartmut beschließt, dass er den Rundfunkbeitrag ab sofort nicht mehr überweist. Was könnte ihm schon passieren? ... Es drohen ihm bis zu sechs Monate Erzwingungshaft bzw. Beugehaft. Aus der kommt er vorher nur raus, wenn [er] seine Vermögensauskunft herausgibt oder die Schulden begleicht. Hartmut ist stur und sitzt die sechsmonatige Haftstrafe ab. Danach kommt er zwar erstmal wieder frei, aber: Nach zwei Jahren können die Behörden ihn dann erneut inhaftieren. Die Haftstrafen werden natürlich in sein Führungszeugnis eingetragen.« Also der Komaschläger steht deutlich besser da als der GEZ-Verweiger. Allerdings ist GEZ-Verweiger Hartmut auch nicht Komaschläger Erdinc. Richtig, Erdinc ist real, Hartmut ist fiktiv. S. aber Merkur, 17.08.2021: "Rundfunkbeitrag nicht gezahlt: Mann kommt für sechs Monate ins Gefängnis": "Georg Thiel besitzt keinen Fernseher und kein Radio und möchte deshalb keinen Rundfunkbeitrag bezahlen. Nun sitzt er im Gefängnis." Trumps Vorbehalte bei seiner UN-Rede bzgl. Massen von Migranten sind aber nicht völlig unbegründet, selbst wenn Gefängniszahlen nicht alles völlig eindeutig aussagen. Ein ganz wesentliches Moment der Gesellschaft ist die nationale Struktur, die Rücksicht auf kulturelle Besonderheiten und das Volksbewusstsein. Aber welches Volk, welche Staatsform auch immer: Alles muss unzerstörbar fest verankert sein im Naturrecht, im göttlichen Gebot. Wenn Trump in seiner UN-Rede die Scharia nicht befürwortet, so ist das nicht nur eine Privatmeinung zu einer Religion, sondern ein Thema, das grundsätzlich jeden Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort in jedem Fall betrifft. Und genau hier versagen die Vereinten Nationen völlig. Denn gerade die Gottlosigkeit, das Antichristentum ist das wesentliche Merkmal der UN, und deshalb, wegen ihres Prinzips, sind die UN völlig abzulehnen. Der radikal antichristliche Charakter der UN wird in vielen Artikeln nachgewiesen. Oft genannt werden der UN-Meditationsraum sowie Lucis Trust, vormals Lucifer Publishing Company, der Satanistin und New-Age-Ideologin Alice Bailey. Die Zerstörung der Wahrheit durch Vermischung der Religionen ist Herzensanliegen der UN. Und ein mächtiger Verbündeter dieses UN-Wirrwarr-Okkultismus ist wiederum die V2-Gruppe. Das erste sichtbare V2-Oberhaupt, Angelo Roncalli, Pseudonym "Papst Johannes XXIII.", schwärmte in seiner "Enzyklika Pacem in Terris" von den Vereinten Nationen, und in der Eröffnungsansprache seines sog. "Zweiten Vatikanischen Konzils" forderte Roncalli, dass die katholische Kirche nicht mehr verurteilen solle. So steht im V2-Text "Nostra aetate" (3): "Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten". Jeder kann sich informieren, was der Koran über die Dreifaltigkeit Gottes lehrt. Das Herzstück der V2-Religion ist die Behauptung im V2-Text Unitatis redintegratio (3) über nichtkatholische Gemeinschaften: "der Geist Christi hat sich gewürdigt, sie als Mittel des Heiles zu gebrauchen." Das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche ist damit absolut unmissverständlich radikal geleugnet. Wer sich zu V2 bekennt, z. B. als eingetragenes V2-Mitglied, steht außerhalb der Kirche. 