Perlentaucher - Das neue Album von Zickzack

Zickzack veröffentlichen neues Album „Perlentaucher“ – eine musikalische Schatzsuche zwischen Tiefe, Klang und Licht

Das neue Album der Band Zickzack ist da: „Perlentaucher“. Nach den erfolgreichen Vorab-Singles „Stracciatella“, „Déjà-vu“ und „Komm sag was“ präsentieren Zickzack nun ihr vollständiges Werk – eine leidenschaftliche Reise durch Klangwelten, Emotionen und die Tiefen des Selbst.

„Perlentaucher“ verbindet tiefgehende, poetische Texte mit einem energiegeladenen, modernen Rocksound. Zwischen introspektiver Poesie und kraftvollen Arrangements entfaltet sich ein Album, das zugleich zum Nachdenken, Eintauchen und Aufblühen einlädt.

Der gleichnamige Titelsong „Perlentaucher“ beschreibt in eindrucksvollen Bildern den Weg einer Seele, die in die Tiefe hinabtaucht, um dort die wahren Schätze zu finden – die Erkenntnisse, die Liebe, die Schönheit des Lebens.

„In der Tiefe auf Dich selbst gestellt / Wie ein Wesen aus einer anderen Welt / Dann tauchst Du hinab, wo die Schätze verborgen sind“

Wie ein Taucher auf der Suche nach verborgenen Perlen zieht Zickzack mit diesem Album durch emotionale Ozeane – stets auf der Spur nach Wahrhaftigkeit und Glanz im Alltag.

Mit Songs wie „Die Schwester der Meere“, „Sieben Segel“ oder „Perlentaucher“ selbst entsteht ein maritimes Gesamtkonzept, das Leichtigkeit und Sehnsucht, Weite und Wärme miteinander vereint. Die Musik erinnert an das Spiel von Licht auf Wasser – funkelnd, beweglich und voller Tiefe.

Mit „Perlentaucher“ beweisen Zickzack erneut ihre besondere Fähigkeit, künstlerische Tiefe mit eingängigen Melodien zu verbinden. Die Mischung aus lyrischer Sprache, bildstarken Themen und pulsierendem Sound macht das Album zu einem der emotionalsten Rock-Releases des Jahres 2025.

UPC 3617399665054

Release 26.9.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.