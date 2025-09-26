Klassenfahrt Venetien / Adria

Warum Venetien und die Adria?

Die Region Venetien ist bekannt für ihre eindrucksvolle Kombination aus Kultur, Geschichte und Meer. An der Adriaküste erwarten Schulgruppen lange Sandstrände, die zum Entspannen und Spielen einladen, während nahegelegene Städte faszinierende Einblicke in die italienische Geschichte und Kultur bieten. Das alles rundet eine Klassenfahrt Italien ab.

Highlights für Schulklassen

Venedig: Mit seinen Kanälen, dem Markusplatz und der Rialtobrücke ein absolutes Highlight jeder Klassenfahrt.

Verona: Berühmt für die Arena und die Geschichte von Romeo und Julia.

Padua: Eine traditionsreiche Universitätsstadt mit imposanten Bauwerken und lebendigem Flair.

Freizeit und Erlebnis

Neben kulturellen Höhepunkten genießen Schülerinnen und Schüler die Freizeit an den Stränden der Adria. Sportangebote, gemeinsame Strandspiele oder Ausflüge in Freizeitparks sorgen für Abwechslung und Spaß.

Fazit

Die Klassenfahrt Venetien an die Adriaküste verbindet Bildung, Freizeit und mediterrane Lebensfreude. Ob Kultur in Venedig, Geschichte in Verona oder Erholung am Meer – hier finden Schulklassen das perfekte Gesamtpaket.

