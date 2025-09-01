Marine Phytoplankton – das Superfood des Meeres

Die Mikroalge Marine Phytoplankton überzeugt als vegane Nahrungsergänzung und nachhaltige Fischöl-Alternative.

Oberschwarzach, 25.09.2025.

Marine Phytoplankton von Phytolize ist die ideale Ergänzung für Menschen aller Altersstufen, die Wert auf Qualität, Reinheit und Nachhaltigkeit legen. Die Mikroalge Nannochloropsis gaditana beeindruckt mit außergewöhnlich hoher Nährstoffdichte und ihrem Gehalt an Omega-3-Fettsäuren (EPA). Damit stellt sie eine vegane und nachhaltige Alternative zu Fisch- oder Krillöl dar.

Einzigartige Nährstoffvielfalt

Marine Phytoplankton enthält eine bemerkenswerte Kombination an wertvollen Inhaltsstoffen:

- Essentielle Omega-3-Fettsäuren (EPA)

- 40–50 % Protein mit allen neun essentiellen Aminosäuren

- Vitamine (A, C, D, E, B-Komplex inkl. B12)

- Mineralstoffe & Spurenelemente wie Magnesium, Calcium, Eisen, Zink und Jod

- Natürliche Antioxidantien wie Chlorophyll und Carotinoide

Diese Zusammensetzung macht Marine Phytoplankton zu einer hochwertigen Unterstützung einer ausgewogenen Ernährung – von Sportlern bis hin zu gesundheitsbewussten Menschen.

Praktische Anwendung – Pulver und Kapseln

Phytolize Marine Phytoplankton ist in zwei Varianten erhältlich:

- Pulver – ideal zum Einrühren in Smoothies, Säfte oder Bowls.

- Vegane Kapseln (HPMC, 500 mg) – geschmacksneutral und praktisch für unterwegs.

So lässt sich die Mikroalge unkompliziert in den Alltag integrieren.

Vegan, Rohkost & Gourmetküche

Phytolize Marine Phytoplankton ist zu 100 % pflanzlich, vegan und naturbelassen. Die schonende Trocknung bewahrt die wertvollen Nährstoffe in bestmöglicher Form.

Neben der Verwendung als Nahrungsergänzung begeistert Marine Phytoplankton auch die Gourmetküche: Mit seinem feinen Umami-Aroma verleiht es Dressings, Suppen, Saucen und anderen Gerichten eine außergewöhnliche Tiefe. Immer mehr Spitzenköche setzen die Mikroalge kreativ in der Feinkostküche ein – als geschmacklicher Akzent und gesunde Zutat.

Nachhaltig kultiviert – garantiert rein

Die Kultivierung erfolgt in geschlossenen Anlagen innerhalb der EU. Dadurch sind Risiken wie Mikroplastik, Schwermetalle oder Verunreinigungen aus der Schifffahrt ausgeschlossen.

- Nährmedium: mineralstoffreiches Eiszeit-Salzwasser aus 90 m Tiefe

- Frei von Pestiziden, Herbiziden, künstlichem Licht und Gentechnik

- Schonende Trocknungsverfahren für höchste Reinheit

Im Gegensatz zu Fisch- oder Krillöl belastet die Herstellung von Marine Phytoplankton keine marinen Ökosysteme und bietet eine nachhaltige, vegane Alternative.

Produktinfos

- 100 % vegan, nachhaltig kultiviert in der EU

- Erhältlich als Pulver & Kapseln

- Reich an Omega-3 (EPA), Proteinen, Vitaminen & Antioxidantien

- Frei von Pestiziden, Gentechnik & Mikroplastik

- Beliebt in der Gourmetküche – feines Umami-Aroma

- Monatspackungen & Familienpackungen, versandkostenfrei im Onlineshop

Weitere Infos und Bestellmöglichkeiten: www.phytolize-shop.de

Phytolize von naturverstand steht für hochwertige, nachhaltige und vegane Nahrungsergänzung auf Basis von Mikroalgen. Beim Einkauf legt das Unternehmen Wert auf naturbelassenen Anbau mit moderner Technologie und einem klaren Fokus auf Reinheit und Qualität. Ziel ist es, die wertvollen Eigenschaften von Nannochloropsis gaditana für eine bewusste, pflanzenbasierte Ernährung allen Menschen.

zugänglich zu machen.

Einzelhandel, Wiederverkauf, Affiliate und Therapeutenprogramm.

naturverstand, Tarja Kraiss-Arnold

Schönaich 9

97516 Oberschwarzach

info@phytolize-shop.de

phytolize-shop.de

+4915120783616