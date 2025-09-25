Cruz Battery Metals erneuert alle Lithium-Claims in Nevada, während US-Präsident Trump die Lithiumlagerstätte Thacker Pass von L

24. September 2025 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ: CSE, BKTPF: USA, A3CWU7: FWB) (Cruz oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle seine Lithium-Claims in Nevada erneuert hat, darunter das Solar Lithium Project, das sich in strategisch günstiger Lage direkt neben dem von American Lithium Corp. (LI, AMLIF) betriebenen Lithiumprojekt TLC befindet, sowie die Lithium-Sole-Projekte Clayton Valley von Cruz, die sich direkt innerhalb des Gebiets der Lithiumlagerstätte von Schlumberger (SLB) befinden. Mit den erneuerten Claims sichert sich Cruz seine Position in einem der aktivsten Lithiumbezirke der Vereinigten Staaten, zu einem Zeitpunkt, an dem bekannt wurde, dass US-Präsident Trump die Lithiumlagerstätte Thacker Pass von Lithium Americas (LAC) in Nevada unterstützt.

James Nelson, President von Cruz Battery Metals, erklärte: Die Unterstützung durch US-Präsident Trump für das Projekt Thacker Pass ist ein starkes Vertrauensvotum für den gesamten Lithiumsektor in Nevada. Wir glauben, dass dies einen Wendepunkt in der Stimmung der Investoren gegenüber Lithiumunternehmen mit Geschäftstätigkeiten in den USA markieren könnte. Angesichts der schnell wachsenden Nachfrage aufgrund der Fortschritte bei selbstfahrenden Fahrzeugen und der Robotik ist Cruz gut aufgestellt, um von der unserer Meinung nach erneuten Fokussierung auf die Lithiumvorkommen Nevadas zu profitieren. Wir sind zuversichtlich, dass dies nur der Anfang eines bedeutenden Zyklus für den Sektor ist.

Cruz ist nach wie vor entschlossen, seine Lithiumprojekte weiterzuentwickeln, zumal das Inlandsangebot in den USA von zunehmend strategischer und globaler Relevanz ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Frank Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz besitzt aktuell mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Batteriemetalle in den USA. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große Solar Lithium Project, das 240 Acres große Clayton Valley Lithium Brine Project und das kürzlich erworbene 580 Acres große Central Clayton Valley Lithium Brine Project. In den USA verfügt Cruz auch über das 124 Acres große Idaho Cobalt Belt Project. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen

Cruz Battery Metals Corp.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Direktor

Nähere Informationen über diese Pressemeldung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Direktor

T: 604-899-9150

Gebührenfrei: 1-855-599-9150

E: info@cruzbatterymetals.com

W: www.cruzbatterymetals.com

Twitter: @CruzBattMetals

Cruz Battery Metals Corp.

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

