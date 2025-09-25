Ob bei einem Privathaushalt oder einem Unternehmen: Wenn durch eine Renovierung oder andere Maßnahmen Schrott anfällt, muss dieser ordentlich entsorgt werden. Das ist nicht immer einfach, da der Schrott oftmals groß, schwer und sperrig ist. Ein Weg, die eigenständige Entsorgung zu umgehen bietet die kostenlose Schrottabholung durch einen mobilen Schrotthändler.

Ist die Menge an enthaltenem Metall groß genug, wird der Schrott nicht nur abgeholt, sondern angekauft. Denn Metall hat einen Wert. Als Rohstoff kann er sehr gut wieder eingesetzt werden. Eine Anfrage zum Schrottankauf in Duisburg beim Team von Schrottabholung.org bringt den Kunden eine schnelle Antwort. Durch den Schrottankauf oder die -abholung wird der Schrott ordentlich entsorgt und der Kreislaufwirtschaft zugeführt. Das nicht mehr benötigte Metall wird sortiert, aufbereitet, recycelt und in neuen Produkten wieder verwendet.

Was beeinflusst den Schrottpreis?

Den Schrottpreis beeinflussen mehrere Faktoren. Zum einen Bedingungen beim Kunden, um welche Menge Schrott es sich handelt, wie die Situation vor Ort ist und wo genau der Schrott abgeholt werden soll. Wird der Schrott von Schrottabholung.org zum Beispiel nicht nur verladen, sondern auch demontiert, ist der Aufwand höher, der zunächst gedeckt werden muss.

Zusätzlich zu den Informationen, die der Kunde liefert, bestimmt natürlich der Rohstoff selbst den Preis. Metall ist nicht gleich Metall und die verschiedenen Metalle erzielen mitunter sehr unterschiedliche Preise. Dieser unterliegt Kursschwankungen, die durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt bestimmt werden.

Der dritte große Baustein ist der Aufwand, den Rohstoff in reiner Form zu gewinnen. Ist das Metall noch verbaut, erzielt es einen geringeren Preis als in Reinform.

Was wird angekauft?

Alle Gegenstände oder Bauteile, die aus Metall sind oder zumindest zum großen Teil, fallen unter den Begriff Schrott. Grundsätzlich kann jeder Schrott zum Ankauf in Duisburg angeboten werden.

Besonders interessant für den Ankauf sind jedoch Dinge aus wertvolleren Metallen wie Kupfer, Aluminium, Messing, Zinn und Zink. Diese Metallsorten erzielen einen guten Kilopreis.

Andere Metalle wie Eisen oder Stahl eigenen sich ebenfalls für den Ankauf. Mit einer unverbindlichen Anfrage beim Anbieter Schrottabholung.org erfahren Kunden, ob ihr Schrott in ausreichender Menge für einen Ankauf vorliegt. Dann wird der Wert entsprechend ausgezahlt – ist das nicht möglich, wird er kostenlos abgeholt.

https://schrottabholung.org/schrottankauf-duisburg/