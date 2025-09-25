Zuverlässige Altmetallabholung in Duisburg und Umgebung

Im Rahmen unserer Schrottentsorgung bieten wir in und um Duisburg eine zuverlässige Schrottabholung an, die dazu dient private Haushälte und Gewerbe bei der Schrottbeseitigung zu entlasten und trotzdem ein gewissenhaftes Recycling zu gewährleisten.

Aufgrund unserer langen Erfahrung hinlänglich der Verwertung von Schrott in all seinen Formen, bieten wir gerne an, Ihren Schrott in Duisburg an 6 Tagen der Woche untentgeltlich abzuholen. Mit Hilfe unserer kompetenten Partner führen wir den Schrott nach Abtransport einer umweltfreundlichen Wiederaufbereitung, Wiederverwertung oder Beseitigung zu.

Auf Wunsch können Sie im Zuge der Abholung auch einen Nachweis über die korrekte Behandlung und das richtige Recycling des bei Ihnen abgeholten Schrottes erhalten.

Interessiert ? So geht’s:

Für unsere Schrottabholung in Duisburg kommen eigentlich so gut wie alle Schrottarten, mit Ausnahme von Haushaltsschrott in Form von Fernsehen und Kühlschränken, in Frage.

Größe und Zerteilungsgrad stellen in der Regel kaum Hindernisse dar, unser Team kümmert sich nach Absprache auch gerne um eine anfallende Demontage größere Gegenstände, oder ein etwaiges Ausschlachten von Kraftfahrzeugen.

Lukrativ ist Schrott aufgrund der Metalle, die in ihm zu finden sind und die als Wertstoff eine Aufbereitung möglich machen. Eine Wiederverwertung ist energieärmer als eine Neuherstellung, wodurch Recycling nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich optimal ist.

Die Schrottarten, die sich am häufigsten finden, und auch für unsere Schrottabholung von besonderem Interesse sind:

Edelmetall

Buntmetalle

KFZ-Schrott (von Autokarossen über Roller bis hin zu Bussen)

Elektroschrott

Aber auch nicht klar zuordenbarer Mischschrott, Eisenschrott und Metalllegierungen holen wir bei Ihnen ab.

Sollten Sie sich unsicher sein, ob sich der bei Ihnen befindliche Schrott für unsere Schrottabholung anbietet, können Sie uns zu jeder Zeit erreichen und eine Beratung erhalten.

Fällt bei Ihnen häufig Schrott an, der gewerblich entsteht oder aufgrund einer langwierigen Entrümpelung zutage tritt, einigen wir uns auf eine regelmäßige oder häufige Schrottabholung.

Unsere Partner in Form von Wertstoffhöfen sind überall im Kreis Duisburg verteilt, wodurch es uns möglich ist Ihren Schrott schnell und sicher abzutransportieren.

Mit deren Hilfe stellen wir sicher, dass umweltschädliche Schwermetalle, die in manchem Schrott enthalten sind, einer sorgsamen Entsorgung zugeführt werden, sodass die Schrottentsorgung nachhaltig bleibt.

https://schrottabholung.org/schrottabholung-duisburg/

Herr Mahmoud El-Lahib

+49 1573 5855388

info@schrottabholung.org