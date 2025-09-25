Autoankauf eines Gebrauchtwagens in Kaufbeuren: Die Kundenzufriedenheit ist unser wichtigstes Ziel

Ein reibungsloser Verkauf des Gebrauchtwagens ohne Stress und Terminverschiebungen: Das funktioniert nicht immer so. Interessenten feilschen bis zum letzten Euro um den Preis, sagen Verabredungen zur Besichtigung des Autos auf den letzten Drücker ab oder kommen gar nicht erst zur vereinbarten Zeit. Mit uns, dem Autoankauf-Live in Kaufbeuren, haben Sie diese Probleme nicht. Wir setzen auf zufriedene Kunden, indem wir pünktlich am Treffpunkt erscheinen, den Kauf eines Gebrauchtwagens schnell abwickeln – und nicht zuletzt bieten wir Ihnen einen kostenlosen Service auch in anderen Belangen.

Ankauf von Fahrzeugen auch mit Mängeln

Gründe, warum ein anderes Auto angeschafft werden muss, gibt es viele. Das Auto ist eventuell nicht mehr groß genug, weil die Familie Zuwachs erwartet und ein Kinderwagen demnächst viel Platz im Kofferraum einnimmt. Oder ein betagtes Familienmitglied muss mit einem Rollstuhl oder Gehhilfen transportiert werden – und auch dafür ist der bisherige Pkw eher ungeeignet. Oder Sie haben einfach nur den Wunsch, ein schnelleres Auto zu kaufen oder vielleicht sogar ein Cabriolet, mit dem Sie bei gutem Wetter die Sonne genießen können. Vielleicht ist es aber auch so, dass Sie aufgrund beruflicher Veränderungen künftig häufiger im Auto über lange Strecken unterwegs sind und ein komfortableres Fahrzeug benötigen.

Schneller Draht zu uns per Telefon oder E-Mail

Wenn Ihr altes Auto wegmuss, dann sind Sie bei uns richtig. Wir kaufen alle herkömmlichen Gebrauchtwagen in Kaufbeuren an, aber auch defekte Pkw mit Motor- oder Getriebeschaden. Uns können Sie auch gerne Ihren Unfallwagen anbieten – vom einfachen Lackschaden bis zum Totalschaden. Sie haben ein Elektrofahrzeug, das Sie verkaufen möchten? Einen Geschäfts- oder Firmenwagen? Sprechen Sie uns einfach an. Das ist schnell gemacht. Sie erreichen uns in Kaufbeuren über die Webseite https://autoankauf-live.de/kaufbeuren. Dort finden Sie außer unserer E-Mail-Adresse auch unsere Telefonnummer sowie ein Kontaktformular. Sie haben die Wahl, wie Sie uns erste Informationen über Ihren Gebrauchtwagen zukommen lassen. Der Draht zu uns ist zügig hergestellt.

Zuverlässigkeit auch beim Termin vor Ort

Zuverlässigkeit und Kundenorientierung: Darauf können unsere Kunden bei uns zählen. Wenn wir telefonisch einen ersten Ankaufpreis für Ihr Auto genannt haben und Sie damit einverstanden sind, treffen wir uns zu einem Termin Ihrer Wahl direkt an Ihrem Gebrauchtwagen, den Sie verkaufen möchten. Wir schließen vor Ort einen Kaufvertrag mit Ihnen ab, zahlen in Bar oder als Überweisung und nehmen den Wagen gleich mit – auch dann, wenn er nicht mehr fahrtüchtig sein sollte. Wichtig bei diesem Termin ist, dass Sie alle Autopapiere bei sich haben. Dazu gehören auch TÜV-Berichte und Berichte zur Abgasautountersuchung. Hilfreich ist es, Rechnungen von Werkstätten bereit zu halten, damit wir sehen können, was an Ihrem Wagen in den letzten Jahren gemacht worden ist. Gab es einen Unfall? Wurden Ersatzteile wegen Verschleiß ausgewechselt? All das ist wichtig, um eine vernünftige und kompetente Bewertung Ihres Autos vornehmen zu können.

Kommen wir bei der Begutachtung Ihres Gebrauchtwagens in Kaufbeuren und Umgebung zu keiner Einigung mit Ihnen als Verkäufer, entstehen für Sie keine Kosten. Sollten wir Ihr Fahrzeug ankaufen, gehören zu unserem Service auch die Formalitäten beim Straßenverkehrsamt. Sollte Ihr altes Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig sein, sagen Sie uns das bitte. Auch dieses Auto können wir gleich am Verkaufstag mitnehmen.