Ankauf eines Gebrauchtwagens in Ingolstadt: Wir setzen auf eine schnelle Abwicklung

Ein umfassender und kundenfreundlicher Service beim Ankauf Ihres Gebrauchtwagens: Das ist unsere „Spezialität“ und dafür sind wir auch in Ingolstadt und Umgebung seit Jahren bekannt. Wenn der Gebrauchtwagen einem neuen Auto weichen soll oder ein größeres oder kleineres Fahrzeug Ihren Wünschen eher entspricht, dann können Sie Ihr altes Gefährt unkompliziert an Autoankauf-Live verkaufen. Wir setzen auf Seriosität, Kompetenz, Mobilität und unkomplizierte Termingestaltung – und natürlich ist, wie oben bereits erwähnt, Kundenfreundlichkeit bei uns eine Selbstverständlichkeit.

Wir interessieren uns für alle Gebrauchtwagen

Nun werden Sie fragen: Welche Autos kaufen wir überhaupt an? Die Frage ist einfach zu beantworten. Grundsätzlich haben wir an jedem Gebrauchtwagen Interesse. Dazu gehören natürlich die gängigen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, also Dieselfahrzeuge und Benziner. Dabei ist es egal, wie viele Kilometer Ihr Auto bereits auf dem Tacho hat, denn wir kaufen auch Autos mit hoher Laufleistung.

Wir kaufen auch Fahrzeuge mit Mängeln

Ist das Auto nicht mehr fahrtüchtig? Kein Problem für uns. Wir kaufen in Ingolstadt auch solche alten Schätzchen an, die einen Getriebeschaden haben oder komplett fahruntüchtig sind. Sie fragen warum? Wir sind stolz auf eine gute und kompetente Kooperation mit Werkstätten in verschiedenen Städten, die das von uns angekaufte Auto reparieren, so dass wir es wieder weiterverkaufen können. Die Abholung eines fahruntüchtigen Autos oder eines Fahrzeugs, das für den Straßenverkehr nicht mehr zugelassen ist, erledigen wir natürlich auch. Dafür sind wir ausgerüstet. Autos, die finanziert, aber noch nicht komplett abbezahlt sind, kaufen wir ebenfalls gerne an. Wir verrechnen dann die Summe, die noch gezahlt werden muss, mit dem Kaufpreis. Danach gehen Sie mit uns zu Ihrem Vertragspartner, um den Vertrag aufzulösen. Bieten Sie uns auch Ihr Elektrofahrzeug, Ihren Firmenwagen und Mängel- und Unfallfahrzeuge an.

Dieselfahrzeuge sind bei uns kein Tabu

Sie werden sich fragen, warum wir auch Interesse an Dieselfahrzeugen haben. Da wir über ein gutes Partnernetzwerk auch im Ausland verfügen, können wir Dieselfahrzeuge exportieren. Auch Autos, die einige Mängel haben, sind in anderen Ländern immer noch begehrt, nämlich dort, wo die Regeln für eine Zulassung eines Gebrauchtwagens nicht so streng sind wie in Deutschland.

Der Kontakt zu uns ist einfach

Wie kommen die Verkäufer, die ein gebrauchtes Fahrzeug in Ingolstadt verkaufen möchten, mit uns ins Gespräch? Ganz einfach über unser übersichtliches Kontaktformular auf der Webseite https://autoankauf-live.de/ingolstadt. Dort werden die fahrzeugrelevanten Daten ganz übersichtlich abgefragt. Sie werden also keine Probleme haben, das Formular zügig auszufüllen. Sie geben die Marke, das Modell, die Laufleistung ein, gerne auch Informationen zur Ausstattung. Schreiben Sie uns auch, wenn Sie Sommer- oder Winterreifen zusätzlich veräußern möchten oder weitere Ausstattungsmerkmale wie einen Gepäckträger für Fahrräder. Sollten Sie TÜV-Berichte zur Hand haben und auch gerne Rechnungen aus Ihrer Werkstatt, ist das für uns wichtig. Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt und abgesendet haben, setzen wir uns mit Ihnen zügig in Verbindung und unterbreiten Ihnen ein Schnellangebot.

Kaufvertrag gleich vor Ort – Geld in Bar

Wenn Sie sich damit einverstanden erklären, vereinbaren wir einen Wunschtermin mit Ihnen und Ihrem Gebrauchtwagen, den Sie verkaufen möchten. Nach einer Begutachtung vor Ort nennen wir Ihnen einen Kaufpreis, füllen den Kaufvertrag aus und nehmen Ihr altes Fahrzeug direkt mit. Ihr Geld erhalten Sie gleich in Bar oder, wenn Ihnen das lieber ist, per Schnellüberweisung. Der Service, den wir Ihnen bieten, sei es die Begutachtung des Autos vor Ort, der Kaufvertrag und die Mitnahme des Autos: All das ist für Sie kostenlos, wenn Sie Ihr Fahrzeug in Ingolstadt an uns verkaufen möchten.

Herr Autoankauf-Live Abdul-Raouf El-Lahib

+49 1522 2433138

kontakt@autoankauf-live.de