GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels Deutschlands ausgezeichnet

Die beiden GenoHotels in Forsbach und Baunatal zählen auch in diesem Jahr zu den besten Tagungshotels Deutschlands.
Bei der renommierten Wahl der "TOP 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland" konnten sich das GenoHotel Baunatal und das GenoHotel Forsbach erneut erfolgreich platzieren.
Besonders hervorzuheben sind die hervorragenden Platzierungen in der Kategorie Seminare.
Hier konnten sich beide Häuser unter den TOP10 etablieren.
Das GenoHotel Baunatal erreichte den 3. Platz in der Kategorie "Seminare" sowie den 4. Platz in der Kategorie "Kreativprozesse".
Das GenoHotel Forsbach wurde mit dem 9. Platz in der Kategorie "Seminare" und dem 12. Platz in der Kategorie "Konferenz" ausgezeichnet.
Die Platzierungen basieren auf rund 10.600 abgegebenen Einzelstimmen von Tagungskunden, Trainern, Führungskräften und Personalentwicklern. "Da jedes Haus höchstens 25 Tagungsplaner und Gäste als Stimmberechtigte benennen kann und darüber hinaus tausende weitere Stimmen über Bewertungen auf unserer Webseite sowie den breiten User- und Leserstamm unserer Kooperation einfließen, zählt dieser Award zu den repräsentativsten Wettbewerben im deutschen Hotelmarkt", erklärt Reinhard Peter, Mitgründer und Geschäftsführer von TOP 250 Germany.
Die feierliche Preisverleihung fand Mitte September im Schloss Hohenkammer statt. Vertreter beider Häuser nahmen die Auszeichnungen vor rund 160 geladenen Gästen entgegen.
"Diese Anerkennung bestätigt unser kontinuierliches Engagement für Qualität, Service und Innovation im Tagungsbereich", so die Hotelleitungen der GenoHotels. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer Gäste und Partner und sehen die Auszeichnung als Motivation, unsere Angebote weiter zu optimieren."
Beide GenoHotels zeichnen sich durch moderne Tagungsräume, professionelle Veranstaltungsbetreuung und eine inspirierende Atmosphäre aus. Mit ihrer Ausrichtung auf den Business- und Tagungsmarkt bieten sie ideale Voraussetzungen für Seminare, Konferenzen und kreative Workshops.
Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Häusern und dem Qualitätsverbund "TOP 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland" finden Tagungsplaner unter www.genohotels.com oder www.top250tagungshotels.de.
