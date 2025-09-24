KB Container Azubi-Kennenlerntage 2025 - ein starkes Team von Anfang an

Auszubildende der KB-Gruppe erleben gemeinsame Tage voller Teamgeist, Outdoor-Abenteuer und Zukunftsperspektiven

Schlüsselfeld / Langenlonsheim - Bei der KB-Gruppe stand in der vergangenen Woche nicht die Produktion im Mittelpunkt, sondern das Miteinander: Insgesamt 17 Auszubildende - sowohl neue als auch bereits erfahrene - nahmen an den diesjährigen Azubi-Kennenlerntagen 2025 teil. Ziel des Formats war es, nicht nur den Einstieg in die Ausbildung zu erleichtern, sondern jahrgangsübergreifend ein starkes, vertrauensvolles Team zu formen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Standorten Schlüsselfeld und Langenlonsheim erwartete ein bewusst praxisfernes Programm, das soziale Kompetenzen, Eigeninitiative und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellte: Orientierung mit Karte und Kompass, Feuermachen wie die Profis, Knotentechniken, intuitives Bogenschießen sowie Team-Challenges bildeten die Highlights der erlebnispädagogischen Module. Beim gemeinsamen Grillen am Lagerfeuer klangen zwei ereignisreiche Tage in entspannter Atmosphäre aus - ideale Bedingungen, um sich auch abseits des Arbeitsalltags kennenzulernen.

"Uns geht es nicht nur um einen gelungenen Start für die neuen Auszubildenden - wir möchten von Beginn an ein Miteinander auf Augenhöhe schaffen. Die Azubi-Jahrgänge sollen voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Dafür braucht es Vertrauen, Kommunikation und ein echtes Teamgefühl", so ein Unternehmenssprecher der KB-Gruppe.

Am Folgetag wurden die Teilnehmenden im Rahmen einer Werksbesichtigung durch die verschiedenen Bereiche geführt und anschließend in ihre jeweiligen Fachabteilungen übergeleitet - der Übergang vom Outdoor-Erlebnis in den Berufsalltag erfolgte damit fließend und praxisnah.

Fazit: Mit den Azubi-Kennenlerntagen 2025 stärkt die KB-Gruppe gezielt den Zusammenhalt ihrer Nachwuchskräfte - und legt damit die Grundlage für eine erfolgreiche, nachhaltige Ausbildung im industriellen Umfeld.

