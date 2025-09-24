(ehem. Veganz Group) - Telefonkonferenz zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 auf 9 Uhr vorverlegt

(ehem. Veganz Group) - Telefonkonferenz zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 auf 9 Uhr vorverlegtPressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-09-24 16:18.
Ludwigsfelde (IRW-Press/24.09.2025) - Ludwigsfelde, den 24. September 2025 - Jan Bredack (Gründer und CEO) und Rayan Tegtmeier (designierter CEO) laden alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz inklusive Webcast anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 am Donnerstag, 25. September 2025 ist auf 9:00 Uhr (MESZ) vorverlegt. Bitte beachten Sie dazu auch den neuen Einwahllink, unter dem Sie sich neu anmelden müssen.
Themen der Telefonkonferenz
* 1. Halbjahr 2025
* Finanzielle Entwicklung
* Ausblick
Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn über die Plattform Airtime mit ihrer E-Mail Adresse, an die Sie einen Bestätigungscode erhalten.
www.appairtime.com/event/829b1c1f-fb4d-48e5-affa-e9d7b1d24d31
Den Webcast für die Telefonkonferenz finden Sie unter:
www.appairtime.com/event/829b1c1f-fb4d-48e5-affa-e9d7b1d24d31
Die Präsentation zum Webcast finden Sie nach dem Webcast als Download unter folgendem Link:
planethic.de/ir/publikationen/
Die Konferenzsprache ist Deutsch.
Aussender: Planethic Group AG
Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Karsten Busche
Tel.: +49 30 2936378-0
E-Mail: ir@planethic.de
Website: www.planethic.de
ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
