GoldMining veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024

Vancouver, British Columbia - 24. September 2025 - GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (- www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-developments... -) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich, die Veröffentlichung seines dritten jährlichen Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 bekannt zu geben. Der Nachhaltigkeitsbericht stellt den Ansatz und die Leistung des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeitsinitiativen vor und umreißt seine Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele für die Zukunft.

Der Nachhaltigkeitsbericht orientiert sich an der Wesentlichkeitsbewertung des Unternehmens, um ein besseres Verständnis für die für sein Geschäft relevanten Nachhaltigkeitsthemen zu gewinnen, und stellt Nachhaltigkeitsziele vor, die mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in Einklang stehen. Das heißt, GoldMining ist bestrebt, verantwortungsvolle Explorations- und Erschließungspraktiken sicherzustellen, die darauf abzielen, Schäden für die Umwelt zu minimieren und einen gemeinsamen Mehrwert für die lokalen Gemeinden zu schaffen, in denen wir tätig sind.

Highlights des Nachhaltigkeitsberichts 2024

- 1.368 Stunden Schulung in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Notfallmaßnahmen, was einer Verfünffachung gegenüber dem ersten Bericht des Unternehmens zu diesem Thema vor zwei Jahren entspricht und die anhaltende Fokussierung von GoldMining auf den Schutz seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer unterstreicht.

- Spenden an lokale Gemeinschaftsorganisationen trugen dazu bei, dringende soziale Herausforderungen wie Ernährungsunsicherheit und Mangel an Gesundheitsversorgung zu bewältigen, was die zunehmende Unterstützung von GoldMining für lokale Gemeinschaften verdeutlicht.

- Die verbesserte Erfassung von Daten zu Abfall, Wasser und Luftemissionen hat das Umweltüberwachungsprogramm des Unternehmens verbessert und dessen Fähigkeit zur Verfolgung und Steuerung der Umweltleistung erhöht.

- Keine meldepflichtigen Umweltvorfälle, einschließlich keiner Verstöße gegen Wasservorschriften, gepaart mit einer Wasserrückführung von insgesamt 79 % (76,5 % Frischwasser) unterstreichen das starke Umweltbewusstsein von GoldMining.

- Erstmals wurden die gesamten Treibhausgasemissionen der Bereiche 1 und 2 erfasst, wodurch eine Grundlage für künftige Reduktionsstrategien geschaffen wurde.

- Es wurden neue Programme zur Überprüfung der Nachhaltigkeit und zur Sorgfaltspflicht von Lieferanten eingeführt, um Risiken im Bereich der Menschenrechte, wie schlechte Arbeitsbedingungen, informelle Beschäftigung und Menschenhandel, zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Lieferanten von Materialien die Unternehmensrichtlinien einhalten.

- 100 % der Mitarbeiter, einschließlich aller Auftragnehmer und Zeitarbeitskräfte, wurden aus dem Inland eingestellt, was der Strategie von GoldMining entspricht, lokale Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

- Die Vielfalt im Vorstand erreichte 83 % ethnische Vielfalt und 33 % Frauenanteil, gegenüber 63 % und 25 % im Vorjahr, was den kontinuierlichen Fortschritt in Bezug auf Vielfalt und Inklusion widerspiegelt.

Alastair Still, Chief Executive Officer, erklärte:

Mit der Veröffentlichung unseres mittlerweile dritten jährlichen Nachhaltigkeitsberichts freue ich mich sehr, über die Fortschritte berichten zu können, die wir bei der Einhaltung unserer Verpflichtung zu starken Nachhaltigkeitspraktiken, Gesundheit und Sicherheit sowie gesellschaftlichem Engagement erzielt haben, während wir gleichzeitig unsere Wachstumsstrategie diszipliniert weiterverfolgt haben, die sich auf das Wachstum und die Wertsteigerung unseres Portfolios an Goldvorkommen in der Explorationsphase in Nord- und Südamerika konzentriert.

In unserem Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zeigen wir, dass wir unsere Sicherheitskultur gestärkt haben, indem wir unsere Gesundheits- und Sicherheitsschulungen im Vergleich zu Beginn unserer Berichterstattung um das Fünffache erhöht haben. Dies hat dazu beigetragen, dass wir eine sichere Bohrkampagne in unserem Projekt São Jorge ohne meldepflichtige Unfälle mit Ausfallzeiten abschließen konnten.

Unser Unternehmen hat sein Umweltüberwachungsprogramm verbessert und die Datenerfassung in Bezug auf Abfall, Wasser und Luftemissionen optimiert. Darüber hinaus haben wir mit der Überprüfung der Nachhaltigkeit unserer Lieferanten begonnen, um sicherzustellen, dass wir proaktiv gegen Menschenrechtsrisiken vorgehen und dass unsere Materiallieferanten ähnliche Verpflichtungen einhalten, einschließlich in den Bereichen Umweltmanagement sowie Gesundheit und Sicherheit. Durch diesen konsequenten Fokus treiben wir aktiv und verantwortungsbewusst ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in der Ressourcenphase in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru voran, zum Nutzen unserer Stakeholder, von den lokalen Gemeinden bis hin zu unseren Aktionären.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht ist auf der Website des Unternehmens unter www.goldmining.com verfügbar. Bei Fragen zum Nachhaltigkeitsbericht wenden Sie sich bitte an info@goldmining.com .

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium sowie strategische Investitionen in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem rund 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 19,1 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zukunftsgerichtete Aussagen), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen außer Aussagen über historische Fakten handelt, umfassen unter anderem Aussagen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -pläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, darunter: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, sozialen Fragen, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMinings Jahresinformationsformular für das am 30. November 2024 endende Geschäftsjahr und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen herangezogen wurden, als zutreffend erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

