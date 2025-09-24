CONSUL Weltreisen startet einzigartigen Golfkreuzflug im Privatjet: "Around the World - 40 Jahre CONSUL"

Hannover, 24. September 2025 - Zum 40-jährigen Jubiläum hebt CONSUL Weltreisen am 21. November 2025 zu einem besonderen Meilenstein ab: Mit Around the World - 40 Jahre CONSUL startet der erste offizielle Golfkreuzflug eines Veranstalters aus Deutschland. In drei Wochen führt die exklusive Weltreise im Privatjet zu 8 außergewöhnlichen Golfplätzen in 8 Ländern auf 4 Kontinenten - eine Premiere für die deutsche Reisebranche.

Golf auf Weltklasse-Niveau

Die Reise kombiniert die Faszination des Golfsports mit dem Komfort einer maßgeschneiderten Weltumrundung. Auf renommierten Kursen wie dem Barnbougle Dunes Links in Tasmanien (weltweit Rang 11), dem Solmar Golf Links in Mexiko (Top 3 in Zentralamerika) oder dem traditionsreichen Christchurch Golf Club in Neuseeland (seit 1873) schlagen Golfer in spektakulären Landschaften ab. Ergänzt wird das Programm durch verborgene Juwelen wie den Furnas Golf Club auf den Azoren oder den Kosaido Country Club auf Lombok.

Die Stationen im Überblick:

- Azoren (São Miguel): Furnas Golf - schottisch geprägter Platz im Herzen der Vulkaninsel

- St. Kitts & Nevis: Royal St. Kitts Golf Club - zwischen Karibik und AtlantikHotel: Park Hyatt St. Kitts

- Los Cabos / Mexiko: Solmar Golf Links - Top-3-Platz in Zentralamerika (Golf Digest) Hotel: Nobu Hotel Los Cabos

- Oahu / Hawaii: Ko Olina Golf Club - Resort-Kurs mit Wasserhindernissen und Palmen Hotel: Four Seasons Resort Oahu at Ko Olina

- Christchurch / Neuseeland: Christchurch Golf Club - zweitältester Platz des Landes (seit 1873 Hotel: The Mayfair Christchurch

- Tasmanien / Australien: Barnbougle Dunes Links - weltweit Rang 11 (The Dunes) Hotel: The Tasman, a Luxury Collection Hotel

- Lombok / Indonesien: Sire Beach / Kosaido Country Club - tropischer 18-Loch-Kurs direkt am weißen Sandstrand, Hotel: The Oberoi Beach Resort Lombok

- Sri Lanka (Hambantota): Hambantota Golf & Country Club - exotisches Highlight auf Weltklasse-Niveau, Hotel: Shangri-La Hambantota Golf Resort & Spa

Ein Erlebnis für Genießer

Die Teilnehmer reisen im Privatjet, genießen persönlichen Service und übernachten in ausgewählten Luxushotels entlang der Route. Das Konzept setzt bewusst auf Exklusivität und Individualität. Auch Paare, bei denen nur ein Partner Golf spielt, profitieren: Für Nicht-Golfer ist ein maßgeschneidertes Begleitprogramm mit Kultur, Natur und Entspannung vorgesehen.

Hans-Joachim Bischoff, CEO CONSUL Weltreisen: Mit Around the World - 40 Jahre CONSUL verwirklichen wir eine Idee, die Sport, Reisen und Exklusivität auf einzigartige Weise verbindet. 8 Plätze auf 4 Kontinenten in einer Reise - das ist ein Erlebnis, das es so bisher von Deutschland aus nicht gegeben hat. Diese Jubiläumsreise markiert den Auftakt für ein Format, das wir in den kommenden Jahren mit internationalen Golfmarken, Golf-Pros und renommierten Plätzen weiterentwickeln werden. Der Golfkreuzflug 2025 ist der Auftakt einer neuen Serie von Welt- und Themenreisen im Privatjet. Für die kommenden Jahre sind Kooperationen mit namhaften Golfmarken, internationalen Golfpros und Spitzenplätzen weltweit geplant.

Über CONSUL Weltreisen

Seit 1986 steht CONSUL Weltreisen für maßgeschneiderte Premiumreisen, außergewöhnliche Erlebnisse und persönliche Betreuung. Mit Jubiläumsreisen, automobilen Roadtrips und exklusiven Kreuzflügen setzt das Unternehmen immer wieder neue Akzente im Bereich hochwertiger Individualreisen.

Pressekontakt:

CONSUL Weltreisen GmbH

Königstraße 8

30175 Hannover

Tel.: +49 511 546 894 60

E-Mail: hjb@consul-weltreisen.com

