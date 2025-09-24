Sie suchen ein Buch, um jemandem eine Freude zu bereiten?

Sirikit – die verrückte Traberstute

Sirikit war eine erfolgreiche Traberstute, doch dann änderte sich ihr Leben von jetzt auf gleich.

In ihrem neuen Zuhause ist sie nicht glücklich. Sie fühlt sich missverstanden. Es nutzt auch nichts, dass Pia alles, was in ihrer Macht steht, unternimmt, damit es ihr gut geht. Die Stute stumpft immer mehr ab und lässt irgendwann alles über sich ergehen.

Dann ändert sich ihr Leben erneut. Wird nun alles besser?

Damit der Leser besser versteht, erzählt Sirikit ihre Geschichte selbst.

ISBN-13: 9783759702999

Mein Leben mit MS Teil 1 und 2

Aus dem Leben eines MSlers.

MS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Es ist die Krankheit der 1000 Gesichter und 1000 Fragen. Eine davon: "WARUM?"

Aber das Leben geht weiter ... eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.

Dieses Buch ist jedoch kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie nimmt sie Sie mit in ihr MS-Leben. Erfahren Sie Dinge, die sie am eigenen Leib erlebt hat.

Ein Buch, das von Mut und Lebensenergie erzählt und zeigt, dass das Leben trotz einer unheilbaren Krankheit Spaß machen kann und lebenswert ist. Den Alltag meistern, egal wie schwer oder mühselig der Weg auch ist. Aufgeben ist keine Option und den Kopf in den Sand stecken erst recht nicht.

ISBN-13:? 978-3848208845

Gedankenkarussell - Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in "Gedankenkarussell - Eine literarische Reise" mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN-13: 978-3739245539

Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn

Sei kreativ!

Der freche und vorwitzige Mäuserich Finn möchte Dich animieren, Deine kreative Seite zu entdecken und dieser freien Lauf zu lassen.

Gestalte das Buch farblich so, wie es Dir gefällt und löse kleine Rätselaufgaben.

Du wirst sehen, das macht Spaß.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13: 978-3758331695

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/