U.S. Polo Assn. unterstützt die XV. Polo-Europameisterschaft der Federation of International Polo als offizieller Bekleidungspar

Meisterschaft endet in Polen mit einer Weltklasse-Darbietung von Sport und Stil

Mosina, Polen und West Palm Beach, FL / ACCESS Newswire / 23. September 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), war stolz, die XV. Polo-Europameisterschaft der Federation of International Polo (FIP) zu unterstützen, die vom 26. August bis 7. September im renommierten Sowiniec Polo Club in Mosina, Polen, stattfand. Die Sportmarke war bereits zum fünften Mal offizieller Bekleidungspartner dieser prestigeträchtigen Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81126/U.S._Polo_Assn-PR-0923...

Gewinner der XV. Polo-Europameisterschaft der Federation of International Polo

U.S. Polo Assn. stattete die Spieler und Schiedsrichter mit maßgeschneiderten Trikots und Caps der Marke aus und sorgte für die Beschilderung des Spielfelds sowie markenbezogene Aktivierungen für die Zuschauer, um die Authentizität und den vom Sport inspirierten Stil der Marke in das Turnier einzubringen. Die Sportmarke ist offizieller Bekleidungspartner der FIP, die vom Internationalen Olympischen Komitee für die Ausrichtung internationaler Polowettbewerbe anerkannt ist.

Bei der XV. Polo-Europameisterschaft der FIP traten acht Mannschaften gegeneinander an. In einem spannenden und hart umkämpften Endspiel siegte Spanien schließlich mit einem Ergebnis von 7,5:4 gegen die Schweiz und sicherte sich damit den begehrten europäischen Titel. Dies ist bei der Polo-Europameisterschaft der FIP Spaniens zweiter Sieg in Folge. Das Team gewann 2022 auch die XII. Polo-Weltmeisterschaft der FIP, die im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, ausgetragen wurde.

Die Unterstützung der XV. Polo-Europameisterschaft der Federation of International Polo durch U.S. Polo Assn. als offizieller Bekleidungspartner steht beispielhaft für alles, wofür auch wir als globale Sportmarke stehen, sagte J. Michael Prince, CEO und President von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Es ist uns eine große Ehre, Teil eines so wichtigen Moments im internationalen Sport zu sein, zumal die XV. Polo-Europameisterschaft zum ersten Mal in der Geschichte in Polen ausgetragen wurde.

Wir planen außerdem, die Marke U.S. Polo Assn. Anfang 2026 nach Polen zu bringen, damit Verbraucher in der Region diese vom Sport inspirierte Marke erleben können, fügte Prince hinzu.

Neben U.S. Polo Assn. traten bei der XV. Polo-Europameisterschaft der FIP zahlreiche weitere hochkarätige Sponsoren auf, darunter Vogue Polen, Royal Salute Scotch Whisky, Taittinger Champagner, Antonius Caviar, Defender, Plucinski 1906 und andere, die alle zur gehobenen und luxuriösen Atmosphäre der Veranstaltung im Sowiniec Polo Club beitrugen.

U.S. Polo Assn. ist seit neun Jahren ein bedeutender Partner der Federation of International Polo und hat in dieser Zeit die Sichtbarkeit und Professionalität unserer wichtigsten Turniere erhöht, sagte Alex Taylor, Mitglied des Executive Boards der FIP. Die Unterstützung der Marke hat entscheidend dazu beigetragen, die Polo-Europameisterschaft nach Polen zu holen, einem Land mit einer langen Polo-Tradition und einer wachsenden Gemeinschaft von Sportlern und Fans dieses Sports.

Die XV. Polo-Europameisterschaft der FIP, die erstmals 1993 ausgetragen wurde, hat die hundertjährige Geschichte des polnischen Polosports, die bis ins Jahr 1911 zurückreicht, in den Mittelpunkt gerückt. Polen ist heute mit fast 100 aktiven Spielern und einem wachsenden Interesse ein aufregender neuer Gastgeber für dieses große internationale Sportereignis.

Fotonachweis: Andrzej Olszanowski

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausend weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch Global Polo, einen weltweit führenden Anbieter von Polosport-Inhalten. Mehr erfahren können Sie unter globalpolo.com oder dem YouTube-Kanal von Global Polo.

Über die Federation of International Polo (FIP)

Die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannte Federation of International Polo (FIP) ist die weltweit tätige Organisation, die den Polosport vertritt. Die FIP hat es sich zum Ziel gesetzt, den Polosport international zu fördern, zu entwickeln und zu regulieren.

Kontaktinformationen

Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing and Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com