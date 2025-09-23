Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis - jetzt zählt die Umsetzung

Damit aus Fördermitteln echte Bildungschancen werden, braucht es praxisnahe Umsetzung und ganzheitliche externe Unterstützung.

Die Bundesregierung hat mit dem milliardenschweren Startchancen-Programm ein ambitioniertes Versprechen abgegeben: Chancengleichheit für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Doch wie realistisch ist es, dass das Programm wirklich flächendeckend die Bildungslandschaft verändert?

Tanja Köppen-Lübbers, Geschäftsführerin der conceptk GmbH sieht die Initiative als einen wichtigen Schritt - mahnt aber an, dass die praktische Umsetzung entscheidend ist, um das volle Potenzial auszuschöpfen.

Zwischen Theorie und Praxis: Der fehlende Praxistransfer

"Jeder Euro, der in Bildung investiert wird, ist eine Investition in unsere Zukunft", so Köppen-Lübbers. "Das Startchancen-Programm ist ein enormer Segen für die Schulen, die es dringend benötigen. Doch Geld allein reicht nicht aus. Wenn wir von Chancengleichheit sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass Schulen neben Ressourcen und einer guten Ausstattung auch Impulse und Begleitung bei der Entwicklung innovativer Konzepte brauchen - damit sie ihre Ideen wirkungsvoll umsetzen können.

Viele Schulen sind zwar bereit, die Herausforderung anzunehmen, doch die zusätzliche administrative Last und der Mangel an qualifizierten Fachkräften können die Umsetzung von Bildungsmaßnahmen erschweren. Das Programm finanziert zwar zusätzliche Sozialarbeiter und Schulpsychologen, doch die nachhaltige Integration neuer Methoden in den Unterrichtsalltag ist eine Mammutaufgabe.

Die Rolle der externen Partner

Hier sieht Köppen-Lübbers externe Partner wie conceptk in der Pflicht. "Wir bieten gezielte Unterstützung, um Bildungseinrichtungen zu helfen, ihre Botschaften zu schärfen und die Mittel des Startchancen-Programms optimal zu nutzen", erklärt sie. Ob es darum geht, Eltern stärker einzubinden, neue Projekte erfolgreich zu kommunizieren oder Lehrkräfte in der Nutzung digitaler Tools zu schulen - es gehe darum, die Lücke zwischen den politisch beschlossenen Zielen und der praktischen Realität an den Schulen zu schließen.

Ein Appell für ganzheitliche Unterstützung

Das Startchancen-Programm befindet sich in einer entscheidenden Aufbauphase. Ob es sein volles Potenzial entfalten kann, hängt maßgeblich davon ab, wie erfolgreich die Fördermittel in konkrete, wirkungsvolle Maßnahmen umgesetzt werden, so dass langfristig echte Chancen für Kinder entstehen. Damit die Fördermittel ihre Wirkung entfalten, brauchen Schulen gezielte Unterstützung bei der Umsetzung. Hier setzt conceptk an.

"Es ist eine Sache, ein Programm zu beschließen. Eine andere ist es, sicherzustellen, dass es auch dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird", betont Köppen-Lübbers. "Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Startchancen-Programm nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den Köpfen der Schüler und in den Klassenzimmern eine echte Revolution auslöst."

Über conceptk:

conceptk GmbH ist eine interdisziplinäre Beratungsagentur, die nutzerzentrierte Raum- und Nutzungskonzepte für Schulen und Verwaltungen entwickelt - mit Fokus auf Bildung, New Work, Inklusion und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gestalten wir in der Leistungsphase 0 und durch Machbarkeitsstudien die Grundlage für zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten.

Pressekontakt: Tanja Köppen-Lübbers Geschäftsführerin conceptk GmbH

Mehr zum Startchancen-Programm auf: https://www.conceptk.org/startchancen-programm/

