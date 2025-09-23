Austausch und Fachwissen beim Brustkrebs-Informationstag 2025 in Bad Oeynhausen

Brustkrebs-Informationstag mit Fachvortrag, Modenschau und Produktausstellung am 24. Oktober 2025 in Bad Oeynhausen.

Die Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Oeynhausen lädt am 24. Oktober 2025 zu einem vielseitigen Informationstag rund um das Thema Brustkrebs ein. Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte aus der Region Hameln, Osnabrück, Georgsmarienhütte, Bielefeld, Minden, Melle, Gütersloh und Herford. Ziel ist es, fundiertes Wissen zu vermitteln, Austausch zu fördern und Betroffenen sowie deren Unterstützer und Unterstützerinnen Orientierung zu geben.

Fachliche Impulse und persönliche Einblicke

Ein zentrales Element des Programms ist der Fachvortrag der erfahrenen Breast Care Nurse Birte Schlinkmeier. Sie gibt praxisnahe Einblicke in die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs und geht auf aktuelle Entwicklungen ein. Der Vortrag bietet fundiertes Wissen sowie konkrete Hilfestellungen im Umgang mit der Erkrankung.

Modenschau und Produktberatung für mehr Lebensqualität

Ein besonderes Highlight des Tages ist die Modenschau mit aktueller Spezialwäsche und Bademode für Patientinnen und Patienten nach Brustoperationen. Ergänzt wird das Angebot durch eine begleitende Ausstellung mit individueller Beratung durch die Firmen Amoena, Anita und ABC. Hier stehen funktionale Produkte, Alltagstauglichkeit und Wohlbefinden im Fokus.

Über die Auguste-Viktoria-Klinik Bad Oeynhausen

Die Auguste-Viktoria-Klinik ist ein renommiertes orthopädisches Fachkrankenhaus in Ostwestfalen und Teil der Universitätsklinik. Das Haus bietet das gesamte Spektrum konservativer und operativer Behandlungen bei Erkrankungen des Haltungs- und Bewegungsapparates - von der allgemeinen Orthopädie über die Wirbelsäulenchirurgie bis hin zur hochspezialisierten Endoprothetik (EPZmax).

Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Therapie- und Rehabilitationsmöglichkeiten sowie eine moderne anästhesiologische, labormedizinische und pharmazeutische Versorgung. Mit langjähriger Expertise, innovativen Behandlungsmethoden und einem hohen Anspruch an Qualität und Sicherheit begleitet die Klinik Patientinnen und Patienten ganzheitlich auf ihrem Weg der Genesung.

Kontakt und Anfahrt

Die Auguste-Viktoria-Klinik bietet spezialisierte medizinische Versorgung und einfühlsame Begleitung für Patientinnen und Patienten mit Brustkrebserkrankungen. Der Informationstag findet am Freitag, 24. Oktober 2025, von 13:00 bis 17:00 Uhr in der Klinik am Kokturkanal 2, 32545 Bad Oeynhausen statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist erforderlich.

