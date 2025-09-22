Aventis Energy bestätigt während des erfolgreichen Explorationsprogramms im Uranprojekt Corvo starke Radioaktivität

22. September 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy (Aventis oder das Unternehmen) (CSE:AVE | FWB:C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich, den aktuellen Stand zu seinem Explorationsprogramm 2025 im Uranprojekt Corvo (Corvo oder das Projekt) bekannt zu geben, für das derzeit eine dreijährige Earn-in-Optionsvereinbarung mit Standard Uranium Ltd. (Standard) (CSE: STND) besteht. Vom 4. bis 16. Juli 2025 führte das Unternehmen ein detailliertes Kartierungs- und Probenahmeprogramm in historischen Uranvorkommen sowie interessanten Zonen des Projekts durch.

Wichtigste Ergebnisse:

- Radioaktivität außerhalb des Messbereichs** an der Oberfläche: Nachweis starker Radioaktivität im historischen Vorkommen Manhattan mit Messungen mittels einem Handszintillometer von >65.535 Zählimpulsen pro Sekunde (cps) an der Oberfläche, zusätzlich zu 112 weiteren Fällen hochgradig anomaler*** Radioaktivität von bis zu 13.500 cps im gesamten Projekt.

- Entdeckung neuer radioaktiver Vorkommen: Durch Szintillometer-Prospektion wurden im gesamten Projekt bisher nicht dokumentierte radioaktive Vorkommen in Gesteinsarten entdeckt, die für eine Mineralisierung mit Uran und Seltenerdelementen (REE) günstig sind.

- Günstiges Uran-Muttergestein: Die geologische Kartierung entlang struktureller und elektromagnetischer (EM) Trends im gesamten Projekt bestätigte das Vorhandensein deformierter und hydrothermal alterierter Grundgesteinslithologien, darunter Metasediment-, Kalksilikat- und Granitgestein.

- Laufende Exploration: Für das vierte Quartal 2025 ist eine umfassende Bodengravitationsmessung geplant, um Dichteanomalien zu identifizieren, die möglicherweise hydrothermale Alterationssysteme darstellen, die mit den zuletzt verfeinerten EM-Konduktor-Trends im gesamten Projekt übereinstimmen. Für das erste Quartal 2026 ist ein Diamantbohrprogramm geplant, um mit der Prüfung von Zielen zu beginnen, die im Rahmen der detaillierten Programme, die im Jahr 2025 durchgeführt wurden, entwickelt und priorisiert werden.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer des Unternehmens, merkte dazu wie folgt an: Wir sind stolz darauf, die vorläufigen Ergebnisse unseres Explorationsprogramms 2025 im Projekt Corvo bekannt zu geben. Angesichts der Feststellung starker Radioaktivität im Vorkommen Manhattan und der vielversprechenden Ergebnisse der geologischen Kartierung entlang wichtiger Trends im Projekt sind wir gut aufgestellt, um kurzfristig eine Bodengravitationsmessung durchzuführen.

Abbildung 1. Regionale Karte des Uranprojekts Corvo

Prospektionsprogramm 2025 - Vorläufige Ergebnisse

Vom 4. bis 16. Juli 2025 führte das technische Team ein detailliertes Kartierungs-, Prospektions- und Probenahmeprogramm durch, um historische Uranvorkommen an der Oberfläche des Projekts zu überprüfen (das Programm):

- Insgesamt wurden 30 Ausbiss- und Geröllproben an die geoanalytischen Labore des Saskatchewan Research Council in Saskatoon, SK, zur geochemischen Analyse des gesamten Gesteins sowie zur Analyse auf Uran und REE eingereicht. Die Ergebnisse werden veröffentlicht und in den ersten NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt integriert.

- An mehreren Ausbissen im gesamten Projekt in den Gebieten T-Lake, Dorward, Unnamed, Finger, Snout, Hook und Sheppard Lake wurden über 160 detaillierte geologische Beobachtungen, strukturelle Messungen und Szintillometermessungen durchgeführt.

- Durch Prospektion wurden mehrere uranhaltige Ausbisse und Gesteinsbrocken im gesamten Projekt bestätigt, unter anderem das Vorkommen Manhattan (1,19 bis 5,98 % U3O8) und das SMDI-Vorkommen 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).1 Im Vorkommen Manhattan wurde eine Radioaktivität außerhalb des Messbereichs von >65.535 cps gemessen (siehe Abbildungen 2 und 3).

- Insgesamt wurden 112 Messwerte von anomaler Radioaktivität >300 cps mit einem Handszintillometer aufgezeichnet, darunter sechs Messwerte >10.000 cps an der Oberfläche (siehe Abbildung 4). Die Suche nach radioaktiven Gesteinsbrocken und Ausbissen wurde mit den Handgeräten Super-Szintillometer RS-120 und Super-Spektrometer RS-125 durchgeführt, die von Radiation Solutions Inc. hergestellt wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81110/Aventis_220925_DEPRCOM...

Abbildung 2. Nahaufnahmen der verwerfungskontrollierten Mineralisierung (schwarze glasartige Mineralien) und der sekundären Eisenoxidalteration an der Oberfläche des Vorkommens Manhattan (Gebiet Dorward Lake), die auf dem Super-Spektrometer RS-125 >65.535 cps erreichen.

Im Uranprojekt Corvo kommt die Uranmineralisierung entlang einer Streichlänge von 800 Metern in den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,057 % U3O8 über 3,5 m) bis TL-79-5 (0,065 % U3O8 über 0,1 m) vor. Durch die jüngste Erweiterung des Projekts wurden mehrere neue Datenpunkte zu Urananomalien im Süden hinzugefügt, unter anderem die Oberflächenprobe JBWLR011, die 1.420 ppm U ergab.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81110/Aventis_220925_DEPRCOM...

Abbildung 3. Erweiterte Ansicht der verwerfungskontrollierten Mineralisierung und von Alterationsprodukten an der Oberfläche im Vorkommen Manhattan, die >65.535 cps über mehr als einen Meter erreichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81110/Aventis_220925_DEPRCOM...

Abbildung 4. Neu entdeckter hämatisierter, magnetitreicher pegmatitischer Orthogneis, der im Gebiet T-Lake mehr als 13.500 cps erreicht.

Zukünftige Explorationspläne

Momentan werden im gesamten Projekt ergänzende geophysikalische Untersuchungen geplant, um die Bohrziele für ein erstes Bohrprogramm weiter zu verfeinern. Das Unternehmen plant die Durchführung einer hochauflösenden Bodengravitationsuntersuchung im Bereich der wichtigsten konduktiven Trends in dem Projekt, um potenzielle hydrothermale Alterationshöfe zu identifizieren, die mit einer im Grundgestein gelagerten Uranmineralisierung in Verbindung stehen könnten.

Anfang dieses Jahres beauftragte Standard Uranium Axiom Exploration Group Ltd. in Partnerschaft mit New Resolution Geophysics mit der Durchführung einer hubschraubergestützten Time Domain Electromagnetic Survey (TDEM) und einer magnetischen Totalfeldmessung im Projekt mittels Xcite. Die Untersuchung umfasste insgesamt ca. 1.380 Linienkilometer mit einem Abstand von 100 m zwischen den Querlinien und 1.000 m zwischen den Verbindungslinien. Mit der luftgestützten TDEM-Untersuchung wurden mehrere Kilometer konduktiver Anomalien und magnetischer Merkmale im Muttergestein erfasst, wodurch die Auflösung von mehr als 29 Kilometern konduktiver Trends im Projekt effektiv verbessert wurde.

Die Komponente magnetische Vermessung der TDEM-Untersuchung trägt zur Definition potenzieller Verwerfungssysteme und struktureller Trends bei, die bisher im gesamten Projekt im Zusammenhang mit historischen Uranvorkommen an der Oberfläche und in den historischen Bohrlöchern nicht identifiziert worden waren.

Es wird eine laufende geophysikalische Interpretation und Modellierung durchgeführt, um die historischen Untersuchungen in die neu erhobenen Datensätze zu integrieren, welche hochprioritäre Bohrziele liefern und das Risiko des Projekts vor den geplanten modernen Bohrungen im Jahr 2026 erheblich mindern werden.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium und qualifiziertem Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse früherer Betreiber veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch eine qualifizierte sachkundige Person hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldete natürliche Gammastrahlung im Diamantbohrkern wurde mit den Handgeräten Super-Spektrometer RS-125 und Super-Szintillometer RS-120 in Zählimpulsen pro Sekunde (cps) gemessen. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Szintillometerwerte nicht einheitlich oder unmittelbar mit den Urangehalten der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein radioaktiver Mineralien betrachtet werden sollten. Die von Radiation Solutions Inc. (RSI) gelieferten Einheiten RS-125 und RS-120 wurden von RSI auf speziell entwickelten Testpads kalibriert. Standard Uranium verfügt über ein internes QA/QC-Verfahren zur Kalibrierung und Berechnung der Abweichung bei Radioaktivitätsmessungen durch drei Testpads, die bekannte Konzentrationen radioaktiver Mineralien enthalten. Die internen Radioaktivitätsmesswerte der Testpads sind bekannt und werden zu QS/QK-Zwecken regelmäßig mit den von den tragbaren Szintillometern gemessenen Messwerten verglichen.

Quellennachweis

1 SMDI# 2052: mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2052 & Mineral Assessment Report MAW00047: Eagle Plains Resources Inc., 2011-2012

2 Standard Uranium gibt Update zur Exploration bekannt und hebt Ergebnisse von Schwerkraft- und TDEM-Untersuchungen bei drei Uranprojekten im östlichen Athabasca hervor, Pressemitteilung vom 13. März 2025. standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-provides-exploration-update-tdem-surveys-on-three-eastern-athabasca-uranium/

*Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als hochgradig.

**Das Unternehmen betrachtet Radioaktivitätswerte von mehr als 65.535 Impulsen pro Sekunde (cps) auf einem tragbaren RS-125 Super-Spektrometer als außerhalb der Skala.

***Das Unternehmen betrachtet Radioaktivitätswerte von mehr als 300 Impulsen pro Sekunde (cps) auf einem tragbaren RS-125 Super-Spektrometer als anomal.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf der Manhattan-Entdeckung (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 12.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben ( 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

info@vitalbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Aventis, das künftige Wachstumspotenzial von Aventis und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Aventis, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, Aussagen über das Programm, den erwarteten Nutzen des Programms; und das erwartete Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

