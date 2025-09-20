Cavaliere in Not - Unsichtbare Krankheit Syringomyelie fordert viele Opfer

Syringomyelie - die unsichtbare Gefahr für Cavaliere

Der Cavalier King Charles Spaniel zählt zu den beliebtesten kleinen Hunderassen. Mit seinem sanften Wesen und seiner Treue gilt er als idealer Familienhund. Doch viele Cavaliere tragen ein schweres Schicksal: Syringomyelie. Die neurologische Erbkrankheit bleibt oft lange unentdeckt und verursacht schwerwiegende Symptome - von Phantomkratzen über Berührungsempfindlichkeit bis hin zu Gangstörungen, Schlafstörungen und Lähmungen.

Aufklärung rettet Lebensqualität

Cavaliere-in-Not.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, Halter und Züchter für diese unsichtbare Gefahr zu sensibilisieren. Denn Früherkennung ist der Schlüssel, um Leid zu verhindern und betroffenen Hunden ein Stück Lebensfreude zurückzugeben. "Syringomyelie beginnt oft schleichend", heißt es von den Cavalier & Cavapoo Liebhabern. "Wer die Warnsignale kennt, kann rechtzeitig handeln und gezielt tierärztliche Hilfe suchen."

Typische Warnsignale bei Syringomyelie

- Phantomkratzen an Ohren, Hals oder Schultern

- Überempfindliche Haut (Allodynie) bei Berührung oder Windhauch

- Unsicherer Gang, Schwächeanfälle, Taubheit in Gliedmaßen

- Unruhe, Schlafstörungen und auffällige Verhaltensänderungen

- Skoliose oder sogar Lähmungserscheinungen in fortgeschrittenen Stadien

Zitat

"Es zerreißt einem das Herz, wenn man sieht, wie ein Cavalier King Charles Spaniel still leidet. Mit Aufklärung und Aufmerksamkeit können wir verhindern, dass diese Hunde im Stillen Schmerzen ertragen", heißt es auf Cavaliere-in-Not.de

Fazit

Die enge emotionale Bindung zwischen Mensch und Hund macht deutlich: Aufklärung und Sensibilisierung sind nicht nur eine Frage der Verantwortung, sondern auch ein Akt der Liebe. Wer die Symptome erkennt, kann handeln - und dem Cavalier King Charles Spaniel (wenigstens eine Zeit lang) ein Leben voller Freude, Bewegung und liebevoller Geborgenheit ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.cavaliere-in-not.de

Marion Schanne

Marion Schanne

Doszaliget 24

9919 Csákánydoroszló

Ungarn

E-Mail: support@marion-schanne.de

Homepage: https://einwandererhilfe.de/

Telefon: +49(0)15111153614

