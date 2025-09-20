Onco-Innovations beginnt gemeinsam mit Dalton Pharma mit der Herstellung von Nanopartikelformulierungen für präklinische Tierstu

Vancouver, Kanada - 19. September 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Dalton Pharma Services (Dalton) seine Aktivitäten zur Herstellung der proprietären Nanopartikelformulierung von Onco, auch als PEO-b-PBz-CL Poly(ethylenoxid)-Block-Poly(-benzylcarboxylat -caprolacton)

bezeichnet, begonnen hat. Diese Formulierung ist eine Schlüsselkomponente der Plattform zur Abgabe neuer Arzneimittel, die für die Verwendung in Verbindung mit dem proprietären Polynukleotidkinase-Phosphatase-Hemmer (PNKP) von Onco entwickelt wurde. Die Produktionsinitiative soll das Nanopartikel-Material erzeugen, das für präklinische Studien erforderlich ist.

Die Produktion umfasst Prozessoptimierungs- und Scale-up-Aktivitäten zur Festlegung reproduzierbarer Methoden für die Synthese von PEO-b-PBz-CL und stellt gleichzeitig sicher, dass die Formulierung die Qualitätsspezifikationen in Bezug auf Reinheit, Molekulargewicht und Restlösemittelgehalt erfüllt. Dalton hat bereits die erste Machbarkeit auf der 10-Gramm-Skala nachgewiesen und wird sich nun auf die Reduzierung des Restkatalysatorgehalts und die Skalierung der Produktion auf 100 Gramm konzentrieren, gefolgt von einer Demonstrationscharge von 350 Gramm. Diese Tätigkeiten sollen ausreichende Mengen an Nanopartikelmaterial für die Formulierungsentwicklung bereitstellen und gleichzeitig die Analysedaten generieren, die erforderlich sind, um Zulassungseinreichungen und den eventuellen Übergang zur Herstellung gemäß der Guter Herstellungspraxis (GMP) zu unterstützen.

Durch die Einbindung von Dalton profitiert Onco von der technischen Expertise und der Erfahrung im Bereich Regulierungsfragen einer der führenden kanadischen Unternehmen für Auftragsentwicklung und -fertigung. Daltons Arbeit wird ein umfassendes Entwicklungspaket einschließlich vollständiger analytischer Charakterisierung und Prozessdokumentation bereitstellen, um einen reibungslosen Weg zur klinischen Bereitschaft der Nanopartikelformulierungs-Plattform zu gewährleisten.

Die Weiterentwicklung der Nanopartikelformulierung wird dazu beitragen, unsere nächste Entwicklungsphase zu unterstützen und uns den Weg zu den klinischen Möglichkeiten zu öffnen, die wir erreichen wollen , so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem in Bezug auf den Nutzen, der aus der Vereinbarung mit Dalton gezogen werden soll, und die Fähigkeit des Unternehmens, mit seinen Plänen für die Herstellung sowie weiteren Test- und Entwicklungsarbeiten für seine Technologien fortzufahren, die Aussichten des Unternehmens sowie die Geschäfte und Pläne des Unternehmens im Allgemeinen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

