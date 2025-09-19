Sterling Metals gibt Explorationsvereinbarung mit Garden River First Nation bekannt

19. September 2025 - Toronto, Ontario - Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) (Sterling oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 8. September 2025 eine Explorationsvereinbarung (die Vereinbarung) mit der Garden River First Nation (GRFN) geschlossen hat, um eine kooperative und von gegenseitigem Respekt geprägte Beziehung in Bezug auf das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Soo in Batchewana Bay, Ontario (das Projekt), sowie alle weiteren Bergbau-Claims oder Konzessionsgebiete, an denen Sterling möglicherweise eine Beteiligung erwerben wird und die sich im traditionellen Gebiet der GRFN befinden, zu fördern.

Mathew Wilson, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: Wir sind sehr erfreut über die Unterzeichnung der Explorationsvereinbarung, da sie ein weiterer Beweis für die positive Arbeitsbeziehung ist, die wir mit der GRFN aufgebaut haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der GRFN in den kommenden Jahren.

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung hat das Unternehmen unter anderem zugestimmt, bei Unterzeichnung der Vereinbarung 210.000 Stammaktien (jeweils eine Stammaktie) des Unternehmens auszugeben.

Die gemäß der Vereinbarung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einen Tag ab dem Ausgabedatum und den Weiterverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Die Ausgabe der Stammaktien unterliegt weiterhin bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen sowie der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Unternehmensangelegenheiten

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass es mit der Firma Plutus Invest & Consulting GmbH (Plutus) und der Firma GRA Enterprises LLC, die unter dem Namen National Inflation Association (NIA) firmiert, Verträge über Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen geschlossen hat.

Das Unternehmen und Plutus haben am 12. September 2025 einen Vertrag über Marketing- und Beratungsdienstleistungen (der Plutus-Vertrag) geschlossen. Der Plutus-Vertrag hat eine anfängliche Laufzeit von zwölf Monaten, beginnend am 22. September 2025. Gemäß den Bedingungen des Plutus-Vertrags zahlt das Unternehmen Plutus ein Medienbudget in Höhe von 125.000 und bis zu 250.000 auf Basis der erbrachten Leistungen. Die von Plutus zu erbringenden Dienstleistungen umfassen unter anderem PR-Strategien sowie die Konzeption und Umsetzung einer werbebasierten Investoren-Kampagne mit Schwerpunkt auf dem europäischen Investitionsmarkt.

Plutus ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das von Marco Messina kontrolliert wird. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Plutus als Vergütung ausgeben. Plutus und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und haben weder direkte noch indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch haben sie das Recht, solche Beteiligungen zu erwerben.

Das Unternehmen und NIA haben am 12. September 2025 einen Beratervertrag (der NIA-Vertrag) abgeschlossen. Der NIA-Vertrag hat eine anfängliche Laufzeit von 6 Monaten. Gemäß den Bedingungen des NIA-Vertrags wird das Unternehmen NIA 50.000 USD zahlen. Die Laufzeit des NIA-Vertrags kann um drei Monate für zusätzliche 30.000 USD, um sechs Monate für zusätzliche 50.000 USD bzw. um ein Jahr für zusätzliche 100.000 USD verlängert werden. NIA wird seine umfangreichen Vertriebskanäle - darunter gezielte E-Mail-Listen, Webseitenbeiträge und Blog-Inhalte - nutzen, um die Wachstumsgeschichte und Projektentwicklungen des Unternehmens hervorzuheben.

NIA mit Sitz in Mooresville, North Carolina, verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in der Investorenkommunikation für börsennotierte Unternehmen. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an NIA als Vergütung ausgeben. NIA und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und haben weder direkte noch indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch haben sie das Recht, solche Beteiligungen zu erwerben.

Weitere Informationen über NIA erhalten Sie unter ga@gerardadams.com oder Sie besuchen NIA in 112 Camp Lane, Mooresville, North Carolina, 28117.

Über Sterling

Sterling (TSXV: SAG und OTCQB: SAGGF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf großflächige und hochgradige Explorationsmöglichkeiten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen treibt das 25.000 Hektar große Projekt Copper Road in Ontario voran, das über ehemalige Produktionsbetriebe und mehrere Brekzien- und Porphyrziele verfügt, die strategisch in der Nähe einer robusten Infrastruktur liegen, sowie das 29.000 Hektar große Projekt Adeline in Labrador, das einen gesamten in Sedimenten beherbergten Kupfergürtel mit signifikanten Silbergehalten umfasst. Beide Projekte weisen das Potenzial für bedeutende neue Kupferentdeckungen auf und unterstreichen das Engagement von Sterling für bahnbrechende Explorationsaktivitäten im mineralienreichen Kanada.

Sterling Metals ist sich bewusst, dass seine Explorationsaktivitäten im Rahmen des Kupferprojekts Soo auf dem traditionellen Land der First Nations Garden River, Michipicoten und Batchewana am Nordufer des Lake Superior durchgeführt werden. Wir erkennen und respektieren die langjährigen und vielfältigen Beziehungen der indigenen Völker zu diesem Land und verpflichten uns zu einem respektvollen, transparenten und integrativen Umgang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson, CEO und Direktor

Tel: (416) 643-3887

E-Mail: info@sterlingmetals.ca

Webseite: www.sterlingmetals.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, wird der Leser auf den Lagebericht des Unternehmens verwiesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

