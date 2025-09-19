WALDDESIGNERIN® und Concept Store: Genuss, Handwerk und Lifestyle im Herzen des Sauerlands

Eslohe/Wenholthausen – Im Herzen des Sauerlands eröffnet sich ein Ort, an dem Genuss, Qualität und Kreativität Hand in Hand gehen: Der Concept Store der WALDDESIGNERIN® vereint Weinhandel, Spirituosen, handgefertigten Schmuck, regionale Feinkost, Wohnaccessoires und Outdoor-Ausrüstung zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis.

Für Weinliebhaber bietet der Store eine exquisite Auswahl an Weißweinen, Rosés, Rotweinen, Prosecco, Sekt und Champagner aus den besten nationalen und internationalen Weinregionen. Ob fruchtige Weißweine, charaktervolle Rotweine oder prickelnde Schaumweine – jedes Produkt überzeugt durch Qualität, Geschmack und Charakter. Ergänzt wird das Sortiment durch erlesene Spirituosen wie Gin, Whisky, Liköre und Brände, die sowohl Kenner als auch neugierige Entdecker begeistern.

Auch die Liebhaber von handgefertigtem Schmuck kommen auf ihre Kosten: Die WALDDESIGNERIN® präsentiert Magic Pearl Schmuck, PEARLS® Armbänder von Kristin Zientarra und handgefertigte Accessoires, die Stil, Design und Nachhaltigkeit vereinen. Wer lieber selbst wählen möchte, kann auf Geschenkgutscheine zurückgreifen, die flexibel für das gesamte Sortiment einlösbar sind.

Regionale Produkte stehen im Concept Store ebenfalls im Fokus: Die Feinkost der Marke HeimatGlück vom Landgasthof Seemer sowie handgefertigte Holzarbeiten aus dem Sauerland bieten authentische Geschmackserlebnisse und kreative Wohnideen. Ergänzt wird das Angebot durch Postkarten, Mode und Accessoires, die regionale Tradition mit modernem Design verbinden.

Outdoor-Fans finden in der WALDDESIGNERIN® zudem eine breite Palette an Wander- und Fliegenfischer-Ausrüstung: Von hochwertigen Fliegenruten, Rollen, Fliegen-Sets, Vorfächern und Backings über praktische Wander-Accessoires, alkoholfreie Getränke für unterwegs bis hin zu speziellen Sets für die Flüsse Wenne, Lenne und Ruhr – für jeden Anspruch und jede Aktivität ist das passende Equipment vorhanden.

Ein besonderes Highlight ist die persönliche Beratung vor Ort im Store in Eslohe/Wenholthausen, die den Einkauf zu einem besonderen Erlebnis macht. Wer möchte, kann die Produkte auch bequem online bestellen, mit derselben Auswahl und Qualität wie vor Ort.

Die WALDDESIGNERIN® verbindet regionalen Charme, hochwertige Handwerkskunst und internationales Lifestyle-Design in einem einzigartigen Store-Erlebnis. Ob für Genießer, Outdoor-Fans, Schmuckliebhaber oder Freunde der regionalen Kultur – hier findet jeder das passende Produkt und ein Stück Sauerland zum Mitnehmen.

WALDDESIGNERIN® – Ihr Concept Store im Sauerland für Genuss, Lifestyle und Qualität.

https://www.walddesignerin.de