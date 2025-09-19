Gebrauchtwagenankauf in Germering: Wir bieten einen fairen Rundum-Service

Mit dem Verkauf eines Gebrauchtwagens sind immer Sorgen verbunden: Wie bekomme ich einen Käufer? Gebe ich ein Inserat auf oder gehe ich zum nächsten Händler? Und zahlt der für den alten Wagen noch einen guten Preis? Diese Gedanken müssen sich Verkäufer eines Gebrauchtwagens in Germering nicht machen. Wir von Autoankauf-Live kaufen zu einem guten Preis, bieten einen Rundum-Service und arbeiten professionell und transparent. Für den Verkäufer des Autos heißt das auch, Zeit zu sparen. Denn: Es entfallen Termine mit Kaufinteressenten, auf die man sich einstellt und die dann nicht zum verabredeten Zeitpunkt erscheinen. Oder ganz kurzfristig absagen, da sie sich schon für ein anderes Auto entschieden haben.

Wir haben auch am Samstag geöffnet

Aus all diesen Gründen sind wir ein guter Partner für den Ankauf eines Gebrauchtwagens in Germering. Hat der Verkäufer nur am Wochenende Zeit, so ist das für uns kein Problem, denn wir sind von montags bis samstags erreichbar – per Telefon, Mail und über das Kontaktformular auf unserer Webseite https://autoankauf-live.de/germering. Unser System ermöglicht einen schnellen und reibungslosen Verkaufsprozess, so dass nach der Kontaktaufnahme durch Sie auch ein kurzfristiger Besichtigungstermin Ihres Fahrzeugs möglich ist. Unsere Öffnungszeiten auch am Samstag sind dabei für Sie als Kunde wichtig, denn vielleicht ist dieser Tag genau der richtige, um nicht extra für einen Fahrzeugverkauf Urlaub nehmen zu müssen.

Wichtige Daten im Kontaktformular ausfüllen

Das Kontaktformular, das Sie auf der oben genannten Webseite finden, erleichtert uns die Arbeit, um Ihnen schnell einen vorläufigen Preis zu nennen. Dazu benötigen wir die Daten zur Automarke und des Modells, zum Baujahr und der Laufleistung, aber auch zu kleinen und großen Mängeln, Schäden und zum Thema Unfallfahrzeug. Wichtig für Sie ist zu wissen: Je mehr Informationen wir über das Auto haben, das Sie verkaufen möchten, umso besser können wir den Preis vorab einschätzen. Deshalb sind wir auch daran interessiert, welches Zubehör Ihr Auto hat. Dazu gehören neben Sommer- und Winterreifen auch alle Arten von Gepäckträgern.

Kaufvertrag noch am Tag der Besichtigung

Nachdem wir diese Daten erhalten haben und Sie mit dem Vorab-Preis einverstanden sind, nennen Sie uns einen Wunschtermin und den Standort des Fahrzeugs. Wir kommen zeitnah zu Ihnen und begutachten den Gebrauchtwagen, den Sie in Germering verkaufen möchten, vor Ort. Natürlich muss das Auto bei diesem Besichtigungstermin nicht blitzeblank sein, aber eine gewisse Sauberkeit ist von Vorteil. Das betrifft auch die Sitze und den Belag im Kofferraum, so dass wir sehen können, ob es hier große oder kleinere Verschleißerscheinungen gibt. Wenn Sie Ihr Auto vor dem Termin mit uns durch die Waschanlage fahren: umso besser. Wir prüfen das Auto auch auf Lackschäden.

Autopapiere bereithalten

Wenn wir uns über den Preis einig sind, machen wir mit Ihnen als Verkäufer einen Vertrag, Sie bekommen Ihr Geld auf Wunsch auch in Bar – und wir nehmen das alte Auto mit. Vor dem Termin mit uns ist es ratsam, Ihre persönlichen Sachen aus dem Auto zu nehmen. Halten Sie Ihren Personalausweis oder Pass bereit sowie alle Autopapiere, die Sie zur Verfügung haben. Dazu gehören auch das Inspektionsheft und Rechnungen früherer Reparaturen.

Gerne kümmern wir uns auch um die Wege zum Straßenverkehrsamt. Unser Service ist umfassend, kompetent, unbürokratisch und schnell.