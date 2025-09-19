Luchs Gregor

Kennen Sie Gregor? Gregor ist ein Luchs und meint es nicht gut mit Susi und Finn. Er hat die Mäuse zum Fressen gern. Aber lesen Sie selbst.

Als Finn die Augen wieder öffnet, blickt er in gelbbraune Augen und erschrickt fast zu Tode.

„Wir schmecken nicht, verschwinde“, zeigt er sich mutig.

Sein Gegenüber lacht auf und erwidert mit rauer Stimme: „Eigentlich wärt ihr schon längst in meinem Maul, aber ich spiele halt gerne mit meiner Beute. Wie sieht es aus? Lust auf ein Spielchen?“

Finn stupst Susi an. „Wir haben ein Problem“, flüstert er.

Susi schlägt die Augen auf, und als sie dieses Tier ihr gegenüber sieht, ist sie sofort hellwach.

„Er will spielen“, sagt Finn zitternd. „Lauf einfach los. Ich lenke die Aufmerksamkeit auf mich, so kannst du entkommen. Denk an die Kinder, sie brauchen dich.“

„Genug geredet, ihr Zwerge. Ich habe zwar schon einen Hasen verspeist, aber zwei Mäuschen als Nachtisch passen immer. Wer von euch möchte zuerst vor mir weglaufen? Ich bekomme euch sowieso beide.“

„Also gut, du willst spielen“, antwortet Susi todesmutig. „Aber vorher erzählst du uns noch, wer du bist. Das ist nur fair.“

„Mutig, mutig meine Kleine, aber okay. Ich heiße Gregor und bin ein Luchs.“

„Du wirkst wie eine zu groß geratene Katze. Und diese komischen Puschel an deinen Ohren sehen albern aus. Also unser Freund, der Kater Merlin, hat so was nicht.“

„Jetzt reiz ihn doch nicht noch“, tuschelt Finn.

„Ach, beleidigen willst du mich also auch noch! Mich mit einer normalen Katze zu vergleichen! Es wird mir eine Ehre sein, dich zuerst zu verspeisen. Und damit du es weißt, diese Haarpinsel sind nicht seltsam, sondern enorm nützlich. Sie unterstützen mein gutes Gehör. Ihr habt ja noch nicht einmal bemerkt, dass ich komme. Und mit meinen tollen Augen kann ich auch in der Dämmerung und bei Nacht sehen. Also los, beginnen wir den Spaß! Es wird mir eine Freude sein, euch zu jagen. Ich zähle jetzt bis drei, und dann schauen wir mal, ob ihr immer noch so vorlaut seid.“

Und noch bevor Gregor weiter seine Überheblichkeit ausspielen und mit seiner Arroganz protzen kann, schießen Finn und Susi in verschiedene Richtungen los. Damit hat Gregor nicht gerechnet, aber schnell hat er Susi wieder im Blick und prescht hinterher. Diese läuft Schlangenlinien, schlägt Haken, aber es nützt nichts, der Luchs schnappt nach ihr, und sie entwischt ihm nur um Haaresbreite. Nun wird er richtig wütend. Noch nie hat ihn ein kleines Tier so gedemütigt. Wieder schnappt er nach ihr und packt sie am Schwanz. Im gleichen Moment spuckt er. „Ekelig, das war ja nur ein Stück Schwanz! Was soll ich denn damit?! Das schmeckt doch nicht!“

Susi liegt erschöpft am Boden. Ihre Kraft hat sie verlassen. Das war es jetzt, schießt es durch ihren Kopf.

Mit einer Tatze hält Gregor Susi fest und beugt sich über sie. Sie riecht seinen schlechten Atem, sieht die messerscharfen Zähne und schließt einfach nur noch die Augen. Das ist das Ende. Das weiß sie. Sie spürt noch, wie Sabber aus Gregors Maul auf ihr Fell tropft, dann verliert sie das Bewusstsein ...

© Kummer/Erdiç

Wie es weitergeht erfahren Sie hier:

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen

Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt!

Zum Buch geht es hier:

https://www.bod.de/buchshop/nepomuck-und-finn-abenteuer-in-norwegen-brit...

Buchdaten:

Herausgeber: ?BoD – Books on Demand; 1. Edition (14. Oktober 2022)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:? 88 Seiten

ISBN-10:3756232409

ISBN-13:? 978-3756232406

Auch als E-Book erhältlich!

Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3749454280

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3750407725

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3744890144

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN-13: 978-3751997478

Nepomucks und Finns Backstube, ISBN-13: 978-3754373583

Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon, ISBN: 978-3-7578-5446-1

