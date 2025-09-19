Schrottabholung in Ratingen und im Umkreis – des mobilen Klüngels Kerl kauft Ihren Schrott an

Wer kennt es nicht: Das neue Elektrogerät ist gekauft, aufgebaut und angeschlossen. Aber das alte Teil verschwindet irgendwo im Keller, auf dem Dachboden oder in der Garage. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit passiert es immer schneller, dass ältere Geräte aussortiert werden.

Schrottankauf wie die Kostenlose Schrottabholung in Ratingen wird unterstütz von Schrottankauf-Exclusiv

Nach der Renovierung, der Sanierung oder dem Umbau müssen die alten Heizkörper, die übriggebliebenen Armaturen, die Badewanne oder die Rohre dann auch noch fachgerecht entsorgt werden.

Früher fuhr ab und an der Klüngelskerl in Ratingen durch die Straßen, machte mit einer klingenden Melodie auf sich aufmerksam, die Kinder liefen hinterher, Hausfrauen in Kittelschürzen hielten ihn an, weil sie ihm ihre alten Töpfe verkaufen wollten. Heute muss man selbst zum Werkstoffhof fahren, den Schrott selbst tragen, transportieren und eventuell noch Gebühren dafür zahlen, um den Schrott loszuwerden. Denken Sie? Das wäre fatal. Nicht jeder ist mobil, nicht jeder ist fit genug, um große, sperrige Teile selbst zu schleppen.

Zum Glück gibt es immer noch den Klüngelskerl in Ratingen – mit einem umfangreichen Service

Ein Anruf genügt und schon sind die mobilen Schrotthändler von https://www.schrottankauf-exclusiv.de/schrottabholung-ratingen/ direkt an Ort und Stelle. Der Eisenschrott, die Altmetalle werden aufgeladen und abtransportiert. Auch den sachgerechten Ausbau von verbauten Teilen, die Demontage übernimmt das freundliche Team heute für die Kunden und Kundinnen. Schrottankauf Exclusiv bietet alles aus einer Hand. Dazu gehört auch die Autoentsorgung in Ratingen inklusive der Abmeldung bei den ortsansässigen Behörden. Der Service richtet sich an Privathaushalte, wie auch an Gewerbe, Betriebe, Unternehmen, Vereine und Organisationen gleichermaßen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine kleine Menge ist, die entsorgt werden muss oder eine Firma einen kontinuierlichen Dauerauftrag zu vergeben hat, für den auch Container bereitgestellt werden können. Es macht auch keinen Unterschied, wenn es sich um große, sperrige Teile handelt. Schrottankauf Exclusiv ist in der Lage, direkt vor Ort zu sortieren, zu zerkleinern. Die entsprechenden Werkzeuge und Fahrzeuge gehören selbstverständlich zum festen Bestand.

Informieren Sie bei Ihrem Anruf die freundlichen Mitarbeiter darüber, was abgeholt werden soll und wann Ihr Wunschtermin ist. Wenn Sie sich unsicher sein sollten, um was es sich bei Ihrem Schrott handelt, ist ein Foto schnell gemacht und verschickt. Anhand dessen können die Mitarbeiter durch ihre langjährige Erfahrung schnell erkennen, um was es sich bei Ihnen handelt und stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Abgeholt wird in Ratingen jeder Schrott, der „Rohstoffe“ enthält

Das kann Eisenschrott sein, Altmetalle oder Edelmetalle, zum Beispiel Messing, Zinn, Zink, Aluminium, Blei, Kupfer oder Elektro Schrott, Blech, Kabelschrott oder Mischschrott. Die sekundären Rohstoffe sind in unserem Produktions-Kreislauf sehr begehrt und deshalb alles andere als nutzloser Müll. So werden die Rohstoffe in aufwändigen Verfahren aufgearbeitet, von Giftstoffen befreit, von wertlosen Stoffen getrennt und durch diese Recycling-Verfahren unserem Produktions-Kreislauf wieder zur Verfügung gestellt.

Schrottrecycling ist nachhaltig, gut für uns und gut für die Umwelt

Vielleicht haben Sie schon gehört, dass unsere Rohstoffe aktuell immer knapper werden und dadurch im Preis weiterhin steigen. Recycling, das früher oftmals als Ökoideologie belächelt wurde, ist heute eine Notwendigkeit geworden, wenn wir weiterhin unseren Lebensstandard halten wollen. Das Recyceln von Altmetallen ist nämlich bedeutend energieeffizienter, als eine Neugewinnung. Außerdem können diese Sekundär-Rohstoffe immer wieder eingeschmolzen und neu verarbeitet werden, ohne reale Qualitätsverluste. Dadurch bleiben unsere Ressourcen geschont, und wir selbst müssen nicht tiefer in die Tasche greifen, um Neues zu kaufen. Gutes Geld können Sie auch dafür erwarten, wenn Sie Ihren Schrott in Ratingen an Schrottankauf Exclusiv verkaufen.

Der Schrottverkauf in Ratingen lohnt sich auch finanziell

Insbesondere bei großen Mengen und sortenreinem Altmetall ist mit einem guten Ankaufspreis zu rechnen. Mit dem heutigen Schrottabholung in Ratingen „Schrottankauf Exclusiv“ haben Sie einen fairen und kompetenten Partner, der durch seine langjährige Tätigkeit unter Beweis gestellt hat, seiner treuen Kundschaft immer transparent die besten Preise nach tagesaktuellen Börsenkursen zu bieten, die auch direkt in bar ausgezahlt werden können.

Pressekontakt

Hamza El-Lahib

Adresse: Deutsche Straße 8

in 44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Webseite: https://www.schrottankauf-exclusiv.de/