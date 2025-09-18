Neuer Bilderrahmen HR-22 von idealrahmen.de: stilvoller MDF-Rahmen mit Kunststoffglas jetzt erhältlich

Der neue HR-22 von idealrahmen.de: MDF-Rahmen in Weiß mit bruchsicherem Kunststoffglas - stilvoll, sicher und vielseitig für Fotos, Poster, Collagen und dekorative Wohnideen.

_Fürstenwalde, September 2025_ - Der Onlineshop www.idealrahmen.de stellt ein neues Highlight seines Sortiments vor: den Bilderrahmen HR-22 aus MDF mit Kunststoffglas in der Farbe Weiß. Mit seinem modernen Design, der stabilen Verarbeitung und der praktischen Vielseitigkeit eignet sich der Rahmen perfekt für private Haushalte, Büros, Galerien und kreative Geschenkideen.

Ein Rahmen, viele Vorteile

Der HR-22 überzeugt mit einer gelungenen Kombination aus klassischer Optik und praktischen Details. Gefertigt aus MDF mit weißer Dekorfolie fügt er sich harmonisch in unterschiedliche Einrichtungsstile ein - von modern-minimalistisch bis klassisch-elegant. Sein Halbrundprofil (24 mm Breite, 20 mm Tiefe) verleiht dem Rahmen eine wertige Anmutung und sorgt für einen dezenten Blickfang, ohne das Bild selbst zu überstrahlen.

Sicherheit durch Kunststoffglas

Statt herkömmlichem Glas wird beim HR-22 bruchsicheres Kunststoffglas verwendet. Diese Lösung schützt nicht nur zuverlässig vor Staub, Kratzern und UV-Strahlung, sondern bietet auch ein Höchstmaß an Sicherheit - besonders in Haushalten mit Kindern oder in Räumen, in denen Glas schnell beschädigt werden könnte. So vereint der Rahmen Ästhetik mit Funktionalität und Alltagstauglichkeit.

Flexible Nutzungsmöglichkeiten

Der HR-22 wurde so konzipiert, dass er sich individuell an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst:

Stehend oder hängend verwendbar,

sowohl im Hoch- als auch Querformat,

Ob für Familienfotos, Kunstdrucke, Zertifikate oder kreative Collagen - der HR-22 bietet die passende Lösung.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der HR-22 eignet sich hervorragend für:

Wohnräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur),

Kinderzimmer (sichere Alternative zu Glasrahmen),

Büros und Praxen (z. B. Zertifikate oder Motivationsbilder),

Künstler und Fotografen zur Präsentation ihrer Arbeiten,

Geschenkideen für Fotos, Poster oder Erinnerungen.

Mit seiner schlichten Eleganz passt der Rahmen gleichermaßen zu privaten wie auch geschäftlichen Anwendungen.

Verfügbarkeit in weiteren Größen und Farben

Neben dem Format 15×20 cm ist der HR-22 auch in zahlreichen weiteren Formaten wie DIN A4, 20×20 cm, 30×40 cm oder 50×70 cm verfügbar. Darüber hinaus bietet idealrahmen.de den Rahmen auch in Natur und Schwarz an, sodass für jeden Geschmack und jedes Wohnambiente die passende Variante erhältlich ist.

Schneller Versand

Wie alle Produkte von idealrahmen.de wird auch dieser Rahmen zuverlässig und schnell aus Deutschland geliefert - sicher verpackt und mit Fokus auf Kundenzufriedenheit.

Über idealrahmen.de

idealrahmen.de ist ein inhabergeführter Onlineshop mit Sitz in Fürstenwalde. Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Bilderrahmen, Passepartouts und Zubehör spezialisiert. Die Mission: Kunden eine vielfältige Auswahl, faire Preise und besten Service zu bieten. Ob für private Fotoliebhaber, Künstler oder Unternehmen - idealrahmen.de liefert für jeden Anspruch den passenden Rahmen.

Pressekontakt

Juri Mauch

idealrahmen.de

Dr.-Cupei-Straße 4

15517 Fürstenwalde / Spree

E-Mail: info@idealrahmen.de

Web: www.idealrahmen.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDEAL TREND GmbH

Herr Juri Mauch

Dr. Cupei Str 4 4

15517 Fürstenwalde/spree

Deutschland

fon ..: 030 - 417 67 291

web ..: https://idealrahmen.de/

email : jurimauch@gmail.com

Idealrahmen.de ist ein spezialisierter Onlineshop für hochwertige Bilderrahmen, Passepartouts und Zubehör. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, stilvolle und langlebige Rahmenlösungen für Privatpersonen, Künstler, Unternehmen und Institutionen anzubieten - bequem online bestellbar und schnell geliefert.

Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Materialien wie Holz, Aluminium und Glas sowie viele verschiedene Formate - von klassischen Standardgrößen bis hin zu individuellen Sondermaßen. Neben rahmenlosen Cliprahmen finden Kunden auch moderne Designrahmen und passendes Zubehör für die perfekte Bildpräsentation.

Idealrahmen.de steht für Qualität, Zuverlässigkeit und ästhetisches Bewusstsein. Ziel ist es, Kunstwerke, Fotografien und Erinnerungen optimal in Szene zu setzen - mit dem passenden Rahmen als stilvollem Begleiter. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf persönliche Beratung, faire Preise und einen kundenorientierten Service.

Idealrahmen.de richtet sich sowohl an private Endkunden als auch an professionelle Abnehmer - darunter Fotografen, Galerien, Innenarchitekten, Agenturen, Schulen und Unternehmen.

Stärken & Alleinstellungsmerkmale:

Breites und gut kuratiertes Rahmensortiment

Hochwertige Materialien und Verarbeitung

Schnelle Lieferung aus Deutschland

Persönlicher Kundenservice

Faire Preise bei hoher Qualität

Pressekontakt:

IDEAL TREND GmbH

Herr Juri Mauch

Dr. Cupei Str 4 4

15517 Fürstenwalde/spree

fon ..: 030 - 417 67 291

email : jurimauch@gmail.com