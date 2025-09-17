Platin und Kupfer - kritische Metalle

Ob ein Rohstoff zu den kritischen Metallen gehört, richtet sich nach dem Versorgungsrisiko und der wirtschaftlichen Bedeutung.

Oft ist die globale Produktion kritischer Metalle auf wenige Länder konzentriert und meist ist die Recyclingmenge gering. Kupfer ist ein Rohstoff, der in sehr vielen Branchen benötigt wird. Ob Elektromotoren, Energiespeicherung, Leitungen, Kabel oder elektronische Bauteile, Kupfer ist dabei. Neben der Verwendung im Ausbau erneuerbaren Energien oder als Bestandteil von Legierungen steckt das rötliche Metall auch im Telekommunikationsbereich, in der Münzproduktion und im Schmuckbereich.

Platin ist Katalyse fähig. Platin kann also Schadstoffe umwandeln. Es befindet sich in Abgasreinigungselementen in Fahrzeugen und ist in Brennstoffzellen verbaut. Auch in der Schmuckherstellung und im Medizinbereich ist Platin ein gefragtes Edelmetall. In 2024 wurde übrigens weniger Platin produziert als im Vorjahr. Die größten Platinreserven besitzt Südafrika, wobei das Land auch als größter Platinproduzent gilt

Sowohl Platin als auch Kupfer zählen zu den kritischen Metallen, in der EU und auch in den USA. Der Platinpreis bewegt sich um die 1.400 US-Dollar je Unze. Ein Mehrjahreshoch hatte der Platinpreis bei 1.511 US-Dollar je Unze im Juli erreicht. Beim aktuellen Preis sehen Charttechniker mögliche Kursziele bei 1.600 bis 1.700 US-Dollar. Kupfer befindet sich preislich um die 10.000 US-Dollar je Tonne. Da beide Rohstoffe unverzichtbar für moderne Technologien sind, sollte es mit den Preisen eher auf- statt abwärts gehen. Daher lohnt sich ein Blick auf die Unternehmen, die diese Rohstoffe besitzen.

Sibanye-Stillwater - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillw... - ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen.

Aurania Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resour... - besitzt Gold und Kupfer im The Lost Cities Cutucu-Projekt in Ecuador. Dieses Projekt vereint auf spannende Weise historische Daten und neueste moderne Bergbaumethoden. Aurania Resources präsentiert sich übrigens auf der Rohstoffmesse München (03.-04.10.2025). Aufgrund der Besucherbegrenzung empfiehlt sich eine baldige, kostenlose Ticketbuchung (- https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/ -), etwa für ein persönliches Gespräch mit dem Management.

