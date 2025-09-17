Kobrea kündigt 5-Mio.-$-Best-Efforts-Privatplatzierung von Wertpapiereinheiten an

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 17. September 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Firma Kernaghan & Partners Ltd. (der Lead Agent) unterzeichnet hat. Diese Firma wird im Namen des Unternehmens bzw. im Namen eines Agentenkonsortiums, dem die Firmen Beacon Securities Limited und Red Cloud Securities Inc. (zusammen die Agenten) angehören, als Lead Agent und Sole Bookrunner agieren. Die Agenten haben sich diesbezüglich bereit erklärt, im Rahmen einer Best-Efforts-Privatplatzierung bis zu 10.000.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,50 $ pro Einheit zu veräußern und dem Unternehmen damit einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.000.000 $ zu verschaffen (die Platzierung).

Die Ausgabe der Einheiten erfolgt gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106), die von der Vorschrift Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions From Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten, Listed Issuer Financing Exemption) abgeändert bzw. ergänzt wird. Jede Einheit setzt sich aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte (1/2) eines Warrants für den Stammaktienkauf (jeder ganze Warrant gilt als Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer (1) Stammaktie zum Preis von je 0,75 $. Voraussetzung ist, dass die Warrants innerhalb von 60 Tagen nach dem Ausgabedatum nicht ausgeübt werden.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Platzierung für Bohrungen und Explorationsaktivitäten in den unternehmenseigenen Projekten in der argentinischen Provinz Mendoza sowie als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit der Vorschrift NI 45-106 werden die Einheiten zum Verkauf angeboten wie folgt: (i) Käufern mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, ausgenommen Quebec, gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption), (ii) in den Vereinigten Staaten gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen bezüglich der Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) sowie den geltenden Wertpapiergesetzen der jeweiligen US-Bundesstaaten und (iii) in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, die zwischen dem Unternehmen und dem Lead Agent vereinbart wurden, unter der Voraussetzung, dass keine Prospekt- oder Registrierungserklärung erfolgt oder eine vergleichbare Verpflichtung entsteht und das Unternehmen danach keinen fortlaufenden Offenlegungspflichten in diesen Ländern unterliegt. Wertpapiere, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption ausgegeben werden, sind nicht an die gesetzliche Haltedauer laut kanadischem Wertpapierrecht gebunden.

In Verbindung mit der Platzierung gelten die am 17. September 2025 erstellten Platzierungsunterlagen sowie die Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption). Diese können unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.kobreaexploration.com eingesehen werden. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung die Platzierungsunterlagen zu lesen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten (wie dieser Begriff in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert ist) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 30. September 2025 geschlossen und ist an den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens der Regulierungsbehörden, einschließlich der Canadian Securities Exchange, gebunden.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten konzentriert. Kobrea besitzt das Recht, einen Anteil von 100 % an sieben Projekten mit einer Gesamtfläche von 733 km² in der südwestlichen Provinz Mendoza, Argentinien, zu erwerben (Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete gelten als sehr aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- sowie Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten. Bis heute wurden zahlreiche Porphyr-Kupfer-Ziele abgegrenzt, die sich durch hydrothermale Alterationszonen mit mehreren Kilometern Ausdehnung, anomale Kupfer- ± Gold- ± Molybdängeochemie, Quarz-Stockwerk-Adern, lokal begrenzte hydrothermale Brekzien sowie granodioritische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Pliozän bis Miozän auszeichnen. Kobrea hält außerdem 100 % am Kupferprojekt Upland in British Columbia, Kanada.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen und die Auswirkungen der Ergebnisse der jüngsten magnetometrischen Analyse auf dem Konzessionsgebiet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glauben, projizieren, anstreben, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen und umfassen in dieser Pressemitteilung Aussagen zu: dem Angebot und dem voraussichtlichen Zeitpunkt und der Verwendung der Erlöse daraus sowie dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen in Bezug auf das Angebot. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

