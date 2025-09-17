Erste Charge von RC-Analysen außerhalb der MRE liefert bedeutenden hochgradigen Fund von Seltenen Erden und Niobium

Gehalte von bis zu 16,87 % TREO (168.700 ppm) und 4,06 % NbO (40.600 ppm) - mit höheren Gehalten an schweren Seltenen Erden und NdPr - unterstreichen die neue Entdeckung 1 km östlich der bestehenden Weltklasse-Ressource beim Araxá-Projekt, Brasilien

- Analysen der RC-Bohrungen östlich der MRE bestätigen neue Entdeckung: Mächtige Intervalle - bis zu 48 m - hochgradiger Mineralisierung ab Oberfläche in den ersten drei Anschluss-RC-Bohrungen im bisher unerforschten östlichen Teil des Araxá-Projekts (East Araxá) (1), darunter:

· 48 m @ 5,71 % TREO ab 2 m

· einschließlich 15 m @ 12,61 % TREO ab 4 m

· 32 m @ 1,04 % NbO ab 11 m

· einschließlich 6 m @ 2,41 % TREO ab 11 m

· 40 m @ 2,62 % TREO und 1,05 % NbO ab Oberfläche

· einschließlich 8 m @ 4,38 % TREO ab 35 m

- Höhere Gehalte an NdPr, schweren Seltenen Erden und Samarium: Die Magnet- und Schwer-Seltenen-Erden-Gehalte bei East Araxá sind höher als in der bestehenden Mineralressourcenschätzung (MRE) (2) mit:

· NdPr-Werten von bis zu 3,96 % NdPr (39.600 ppm NdPr)

· mehr Dysprosium (Dy), Terbium (Tb), Lutetium (Lu) und Gadolinium (Gd), die 1.500 ppm der TREO ausmachen

· hohem Samarium von bis zu 2.600 ppm TREO - das Hauptmaterial in Samarium-Kobalt-Magneten, die in F-35-Kampfflugzeugen und anderer Militärausrüstung verwendet werden

- Bedeutendes Potenzial zur Aufwertung der Ressource: Die neue Entdeckung liegt 1 km östlich der bestehenden Weltklasse-MRE (2) von Araxá und weist auf das Potenzial hin, ein beträchtliches Volumen an oberflächennaher, hochgradiger Selten-Erden- und Niobium-Mineralisierung zu einer aktualisierten MRE hinzuzufügen.

- Erste Analysen aus tieferem Diamantbohren stehen noch aus: Drei Diamantbohrgeräte arbeiten rund um die Uhr vor Ort und bohren Erweiterungsziele entlang des Streichens der bestehenden hochgradigen MRE.

- Araxá - größte und höchstgradige karbonatit-gehostete REE-Lagerstätte in Südamerika und zweithöchstgradige REE-Lagerstätte in der westlichen Welt: Aktuelle JORC-konforme MRE von 40,6 Mio. t bei 4,13 % TREO (41.300 ppm TREO) (2).

St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich, die Bestätigung einer bedeutenden neuen Entdeckung hochgradiger Seltener Erden und von Niobium nach Eingang der neuesten Analyseergebnisse aus Bohrungen beim 100 %-eigenen Araxá-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, bekanntzugeben.

Die neue Entdeckung - in einem Gebiet namens East Araxá aufgrund seiner Lage 1 km östlich der bestehenden MRE von Araxá - wurde erstmals durch Rammkernbohrungen identifiziert, die St George Anfang dieses Jahres abgeschlossen hat und die oberflächennahe hochgradige Seltene Erden über eine Fläche von 1.000 m² durchschnitten - darunter 13,5 m @ 12,34 % TREO ab 0,5 m in AAXG022; siehe unsere ASX-Mitteilung vom 31. Juli 2025 High Grade Rare Earths Discovery 1km Outside MRE.

St George setzt die RC-Bohrungen bei East Araxá fort, mit einer angestrebten abgeleiteten Ressource für Q4 2025, die die Weltklasse-karbonatit-gehostete, TREO- und Niobium-JORC-konforme MRE des Projekts ergänzen wird (3). Diamantbohrungen auf Erweiterungszielen laufen ebenfalls rund um die Uhr, erste Analysen werden in 2-3 Wochen erwartet.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

Wir sind begeistert von den Ergebnissen der Anschlussbohrungen in größerer Tiefe bei East Araxá, die die Kontinuität und Ausdehnung in die Tiefe dieser oberflächennahen, hochgradigen Selten-Erden- und Niobium-Entdeckung bestätigt haben.

Das durch die RC-Bohrungen in diesem neuen Gebiet - 1 km östlich des MRE-Gebiets - abgegrenzte Mineralisierungsvolumen weist auf das Potenzial für eine bedeutende Erweiterung der Araxá-MRE hin, die bereits die höchstgradige, nicht entwickelte, JORC-konforme Selten-Erden-Ressource weltweit darstellt.

Unsere Mehrfach-Bohrkampagne wird fortgesetzt, mit Diamantbohrungen, die sich auf die Erweiterung und Ressourcendefinition der bestehenden MRE konzentrieren, während das RC-Gerät mit der Ressourcendefinition bei East Araxá fortschreitet. Dies verspricht eine starke Nachrichtenlage für die Aktionäre von St George.

Da Regierungen und private Unternehmen weltweit nach sicheren und verlässlichen neuen Bezugsquellen für Seltene Erden und Niobium suchen, gewinnt unser Araxá-Projekt - eine karbonatit-gehostete Lagerstätte nach demselben Modell wie die beiden großen produzierenden Selten-Erden-Minen außerhalb Chinas, Mountain Pass in Kalifornien und Mt Weld in Westaustralien - zunehmend Anerkennung als überzeugende Entwicklungsgelegenheit.

Der hohe Anteil an Magnet-Seltenen Erden - sowohl leichte als auch schwere REEs - bei East Araxá ist sehr beeindruckend. Die USA haben bislang auf Magnete - selbst für die leistungsstarken Samarium-Kobalt-Magnete, die in F-35-Kampfflugzeugen verwendet werden - aus China zurückgegriffen. St George ist durch seine nachgelagerte strategische Allianz in den USA (4) perfekt positioniert, um zum Aufbau einer inländischen US-Lieferkette für diese wichtigen Magnete beizutragen.

Dies ist eine unglaublich spannende Zeit für St George. Wir freuen uns darauf, weitere Bohrergebnisse und Projektmeilensteine bekanntzugeben, während wir den Aktionärswert aus Araxá weiter steigern.

(1) Siehe Tabellen 3 und 4 für Details aller Analysen der RC-Bohrungen bei East Araxá.

(3) Siehe Tabelle 5 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung.

(4) Siehe unsere ASX-Mitteilung vom 10. September 2025 US Strategic Alliance for Araxa Project Rare Earths.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 20-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02994370-6A1284256&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

Autorisierte Veröffentlichung durch den Vorstand von St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Medien- und Investorenkontakte

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Erklärung der sachverständigen Person - Mineralressourcenschätzung

Herr Beau Nicholls: Die in dieser ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf Mineralressourcenschätzungen sowie historische/fremde Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Beau Nicholls geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Nicholls ist eine sachverständige Person und Fellow des Australian Institute of Geoscientists. Herr Nicholls ist leitender Berater bei EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- und Seltene-Erden-Projekt nach den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Nicholls verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, den in Betracht gezogenen Lagerstättentyp und die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachverständige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Herr Leandro Silva: Die in dieser ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Leandro Silva geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Silva ist eine sachverständige Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. Herr Silva ist beratender Geologe bei EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- und Seltene-Erden-Projekt nach den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, den in Betracht gezogenen Lagerstättentyp und die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachverständige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- April 2025 - Erste hochgradige Niobium- und Seltene-Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen genannten Mineralressourcenschätzungen wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcenschätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Feststellungen der sachverständigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen verändert wurden.

Erklärung der sachverständigen Person - Explorationsergebnisse

Die in dieser ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Herrn Carlos Silva, Senior Geologist bei GE21 Consultoria Mineral, geprüft wurden. Herr Silva ist eine sachverständige Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. GE21 ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, den in Betracht gezogenen Lagerstättentyp und die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachverständige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 6. August 2024 - Erwerb des hochgradigen Araxá-Niobium-Projekts

- 12. Dezember 2024 - St George unterzeichnet Partnerschaft für die nachgelagerte Verarbeitung und Produktion von Niobium und Seltenen Erden in Brasilien

- 9. Januar 2025 - St George startet Programm zur Optimierung der nachgelagerten Verarbeitung von Niobium und Seltenen Erden für das Araxá-Projekt

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen genannten Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen würden, und dass keine wesentliche Änderung der Ergebnisse eingetreten ist. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Feststellungen der sachverständigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen verändert wurden.

Erklärung der sachverständigen Person:

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso zusammengestellt wurden. Herr Basso ist eine sachverständige Person und Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists. Herr Basso ist bei St George Mining Limited angestellt, um technische Beratung zu Mineralprojekten zu leisten, und er hält Leistungsrechte, die vom Unternehmen ausgegeben wurden.

Herr Basso verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, den in Betracht gezogenen Lagerstättentyp und die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachverständige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Inhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von St George, den Direktoren und dem Management des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung sind die Verwendung der Begriffe könnte, dürfte, glaubt, schätzt, Ziele, erwartet oder beabsichtigt sowie andere ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

Diese Aussagen basieren auf einer Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen zu zukünftigen Ereignissen und Handlungen, die zum Zeitpunkt der Mitteilung erwartet werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung genannten oder implizierten Angaben abweichen. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden Empfänger davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in der Mitteilung zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig sind. Vorbehaltlich bestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX-Börsenvorschriften übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen zu St George Mining Limited, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell sind. Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form abgefasst und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Empfänger sollten sie nicht als Beratungsgrundlage für Investitionsentscheidungen heranziehen, da sie weder Anlageziele, finanzielle Situation noch Bedürfnisse der Anleger berücksichtigt. Diese Faktoren sollten - mit oder ohne professionelle Beratung - bei einer Investitionsentscheidung berücksichtigt werden.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung im Hinblick auf den Erwerb oder Verkauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Die Mitteilung darf in keiner Jurisdiktion verbreitet werden, es sei denn, dies entspricht den dort geltenden rechtlichen Anforderungen. Empfänger sollten sich über die für ihre eigene Jurisdiktion geltenden Beschränkungen informieren, da andernfalls eine Verletzung von Wertpapiergesetzen in dieser Jurisdiktion erfolgen könnte.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde ohne Berücksichtigung der Anlageziele, finanziellen Umstände oder besonderen Bedürfnisse des Empfängers erstellt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen für bestimmte Investitionen an bestimmte Personen gedacht.

Empfänger sollten bei der Entscheidung, ob eine Investition geeignet ist, professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Alle Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden, einschließlich (unter anderem) dem Risiko ungünstiger oder unvorhergesehener Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich aller verbundenen Unternehmen), seine Vorstände, Mitarbeiter, Beauftragten und Berater keinerlei Verantwortung für Verluste jeglicher Art, die sich aus Handlungen oder Unterlassungen aufgrund dieses Materials ergeben (einschließlich Fahrlässigkeit).

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02994370-6A1284256&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

