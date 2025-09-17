Was ist Prompt Engineering?

Neues Buch von Marion Schanné erklärt Prompt Engineering für Einsteiger

Szombathely, September 2025 - Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie wir arbeiten, lernen und kommunizieren - in Ungarn, in Deutschland, weltweit. Ob für Blogartikel, Social-Media-Posts, Produktbeschreibungen, Bewerbungen oder geschäftliche E-Mails: Sprachmodelle wie ChatGPT sind längst Alltag. Doch viele Menschen stellen sich die gleiche Frage: Wie bringe ich eine KI dazu, genau das zu liefern, was ich wirklich brauche?

Antworten darauf gibt die Autorin Marion Schanné in ihrem neuen Buch über Prompt Engineering. Sie zeigt Schritt für Schritt, wie aus vagen Eingaben klare Prompts werden, die präzise Ergebnisse liefern. Zahlreiche Praxisbeispiele - von Marketing-Strategien über Content-Erstellung bis hin zu Bewerbungsunterlagen - machen das Konzept greifbar und leicht umsetzbar.

Was ist Prompt Engeneering?

Hier wird

Prompt Engineering verständlich erklärt

Im Mittelpunkt des Buches steht der "Prompt" - die gezielte Eingabe, mit der Nutzerinnen und Nutzer einer KI Anweisungen geben. Während ein unklarer Prompt oft oberflächliche Antworten hervorbringt, zeigt ein präzise formulierter Prompt die volle Leistungsfähigkeit der Technologie.

Das Werk richtet sich an Einsteiger, die KI im Alltag und Beruf souverän nutzen wollen. Es erklärt die Grundlagen, enthält ein Glossar mit den wichtigsten Fachbegriffen und schließt jedes Kapitel mit Reflexionsfragen ab, die zum Ausprobieren anregen.

Mehr Sicherheit im Umgang mit KI

"Prompt Engineering ist keine Raketenwissenschaft", betont Autorin Marion Schanné. "Meiner Meinung nach ist KI eine wunderbare Ergänzung für unseren Alltag und unsere Arbeit. Sie eröffnet neue Möglichkeiten und spart Zeit. Gleichzeitig gilt: KI kann vieles, doch sie braucht den Menschen: Mit seinem kritischen Blick und seiner persönlichen Note verleiht er jedem Text Bedeutung und Wert."

Mit dieser Haltung ermutigt Marion Schanné ihre Leserinnen und Leser, KI als Werkzeug zu sehen - nicht als Ersatz für Kreativität und Verantwortung.

Verfügbarkeit

Der Titel ist Programm: "Klare Prompts, starke Ergebnisse - KI-Tools im Alltag und Beruf souverän nutzen: Prompt Engineering für Einsteiger - mit klaren Beispielen und 1:1 Anleitungen" hält, was er verspricht. Verständlich erklärt, praxisnah aufgebaut und sofort anwendbar - dieses Buch zeigt, wie jeder mit Künstlicher Intelligenz souverän umgehen kann.

Das Werk von Marion Schanné ist ab sofort bei Amazon erhältlich - als Kindle E-Book, Taschenbuch und Hardcover.

ASIN : B0FRF31BZJ

Herausgeber : Independently published

Erscheinungstermin : 16. September 2025

Sprache : Deutsch

Seitenzahl der Print-Ausgabe : 242 Seiten

ISBN-13 : 979-8265698377

Abmessungen : 15.24 x 1.4 x 22.86 cm

Amazon-Link: www.amazon.de/dp/B0FRF31BZJ

Marion Schanne

Marion Schanne

Doszaliget 24

9919 Csákánydoroszló

Ungarn

E-Mail: support@marion-schanne.de

Homepage: https://www.ungarn-foren.de/

Telefon: +49(0)15111153614

Pressekontakt

Marion Schanne

Marion Schanne

Doszaliget 24

9919 Csákánydoroszló

Ungarn

E-Mail: support@marion-schanne.de

Homepage: https://ki-seo-service.de/

Telefon: +49(0)15111153614