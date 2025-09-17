Kiefel präsentiert neue Funktionen im Kiefel Portal auf der K-Messe - powered by door2parts

Neue digitale Servicewelt mit 3D Ersatzteilkatalogen, elektrischen und pneumatischen Plänen, Anlagendokumentationen, Upgrades, Retrofits etc.

Die Kiefel GmbH mit Sitz in Freilassing gehört seit über 70 Jahren zu den Marktführern in der Konzeption und Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Naturfasern. Auf der Düsseldorfer "K 2025", der Weltleitmesse für die Innovationen der Kunststoff- und Kautschukindustrie, zeigt der Spezialist für Thermoform- und Fügetechnologien nun nicht nur Innovationen im Thermoformen und Fiber Packaging. Kiefel setzt auch Maßstäbe in der digitalen Ersatzteil- und Servicewelt: Das Unternehmen präsentiert erstmals exklusive Einblicke in das optimierte Kiefel Portal - mit vielen Neuerungen.

Möglich macht das die DOCUFY Vienna GmbH mit ihrer Softwarelösung door2parts. Mit door2parts können Unternehmen interaktive Online-Ersatzteilkataloge für alle Maschinenvarianten im 2D oder 3D-Format erstellen. Durch die interaktive Darstellung von 2D-Explosionszeichnungen oder 3D-Modellen in Verbindung mit der jeweiligen Stückliste ist das richtige Ersatzteil einfach, schnell und effizient auffindbar.

"Früher war es oft ein Wettlauf gegen die Zeit," erläutert Markus Schmid, Director Digital Solutions im After Sales Service bei der Kiefel GmbH. "Eine Maschine stand still, ein dringend benötigtes Ersatzteil musste gefunden werden - und jede Stunde kostete Geld. Der Mitarbeiter musste Betriebsanleitungen zu Rate ziehen, Handbücher wälzen und versuchen, aus einer riesigen Teileliste das richtige auszuwählen."

Digitaler Ersatzteilkatalog door2parts seit 2014 im Einsatz

Schon 2014 optimierte Kiefel deshalb diese aufwändige Suche und entschied sich für die Software door2parts, um Kunden, Partnern, Niederlassungen und Agents jederzeit in einem Portal Ersatzteilkataloge und technische Dokumente digital und übersichtlich zur Verfügung zu stellen. Im Laufe der Jahre wurde die Lösung stetig erweitert und um neue Features ergänzt, mitunter:

* 24/7-Service: Original-Kiefel-Ersatzteile mit aktuellen Preisen, Verfügbarkeiten (SAP-Schnittstelle) und Klassifizierungen sind rund um die Uhr anfragbar.

* Mehr als nur Ersatzteile: Anlagendokumentationen, Upgrades und sogar Retrofits lassen sich direkt im Portal abrufen.

* Elektrische und pneumatische Pläne sind als interaktive Pläne in der Maschine hinterlegt und mit Ersatzteilen aus der mechanischen Stückliste verknüpft.

Die neuen Funktionen des Kiefel Portals, die auf der K-Messe vom 8.-15. Oktober in Düsseldorf Premiere feiern, erweitern diese Möglichkeiten nun um 3D-Ersatzteilkataloge: Interaktive 3D-Modelle, direkt aus den CAD-Daten von Kiefel, laufen ohne Plugin im Browser. Eine hybride Ansicht für große Maschinen erleichtert die schnelle Navigation durch vorgerenderte 2D-Ansichten mit interaktiver X-Ray-Funktion auf Basis des 3D Modells. Das spart Ladezeiten und sorgt für schnelle Ergebnisse, auch wenn Nutzer mit älteren Endgeräten auf das Portal zugreifen.

"Die Optimierungen im Kiefel Portal machen die Arbeit unserer weltweiten Kunden, Partner, Niederlassungen und Agents noch einfacher, schneller und transparenter. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner DOCUFY Vienna haben wir dafür wichtige Weiterentwicklungen realisiert, die den Qualitäts- und Automatisierungsgrad in der digitalen Ersatzteil- und Serviceweilt noch einmal deutlich erhöhen," fasst Markus Schmid zusammen.

Anna-Lisa Rabl, Geschäftsführerin der DOCUFY Vienna, erläutert: "Das Kiefel Portal ist für uns mehr als nur ein technisches Upgrade - es ist das Ergebnis von über zehn Jahren gemeinsamer Entwicklungsarbeit. Unsere Vision war es von Anfang an, Ersatzteilmanagement und After Sales Service Prozesse so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten. Mit den neuen interaktiven 3D-Katalogen und der hybriden Darstellung in door2parts haben wir eine Lösung geschaffen, die nicht nur modernste Technik nutzt, sondern auch im Alltag der Anwender spürbare Vorteile bringt: schnellere und vor allem visuelle Navigation, höhere Datenqualität und maximale Verfügbarkeit - weltweit und rund um die Uhr. Die K-Messe ist der perfekte Ort, um diesen nächsten Schritt gemeinsam mit Kiefel zu präsentieren."

Kiefel zeigt die bevorstehenden Neuerungen im Kiefel Portal auf der K-Messe 2025 in Halle 3/Stand D90.

Weitere Informationen unter www.docufy.de und www.kiefel.com

Über DOCUFY Vienna GmbH???

Die DOCUFY Vienna GmbH mit Sitz in Wien ist eine 100% Tochtergesellschaft der DOCUFY GmbH in Bamberg und hat sich seit vielen Jahren mit ihrer professionellen Lösung für elektronisches Ersatzteilmanagement "door2parts" und Kundenportalen im Maschinen- und Anlagenbau sowie Motorradhandel etabliert.

DOCUFY GmbH

DOCUFY ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service. Diese Lösungen sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik sowie in der Softwarebranche bei bedeutenden Konzernen und im Mittelstand im Einsatz. Rund um diese Softwareprodukte bietet DOCUFY Beratungs- und Entwicklungsleistungen, um seine Standardlösungen an die spezifischen Anforderungen seiner Kunden anzupassen. Der leistungsstarke Support und ein breites Schulungsspektrum komplettieren das Angebot des zertifizierten Softwareanbieters. Das Unternehmen mit Sitz in Bamberg beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen und verfügt über ein breites Partnernetzwerk, welches die Softwarelösungen von DOCUFY erweitert.??

Über Kiefel GmbH

Das Unternehmen Kiefel mit Hauptsitz in Freilassing, Bayern, ist weltweit marktführender Anbieter innovativer und nachhaltiger Thermoform- und Fügetechnologien für Polymere und Naturfasern. Für namhafte Hersteller aus der Verpackungs-, Medizintechnik- & Pharma- und Kühlschrankindustrie entwickelt und produziert Kiefel hochwertige Maschinen und Systemlösungen zur Verarbeitung von Kunststoffen, recycelten und biobasierten Materialien sowie Naturfasern. In den firmeneigenen Forschungszentren - den Customer Innovation Centern und dem Material R&D Center - entstehen in enger Zusammenarbeit mit Kunden zukunftsweisende Lösungen für die industrielle Verarbeitung von Polymer- und Faserwerkstoffen.

Global führend, lokal stark: Mit über 70 Jahren Erfahrung und einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetzwerk steht "Made by Kiefel" weltweit für Qualität, Innovationskraft, Fachwissen und partnerschaftliches Denken. Eigene Vertriebs- und Serviceteams in den USA, Frankreich, den Niederlanden, China, Indien und Thailand sowie Partner in über 60 Ländern sichern Kundennähe und Reaktionsschnelligkeit auf allen Kontinenten. Kiefel ist eine von vier Business Units der Brückner Group, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe im Maschinen- und Anlagenbau für Kunststoffe und alternative Materialien mit Sitz in Siegsdorf, Bayern. Mit rund 2.900 Mitarbeitenden in 13 Ländern steht die Gruppe seit über 60 Jahren für technologische Exzellenz, unternehmerische Unabhängigkeit und eine wertebasierte Partnerschaft mit Kunden und Mitarbeitenden.

