Green Leaves - Die neue Single von Midsummer Rose

Midsummer Rose veröffentlichen neue Single „Green Leaves“ – sanfter Jazz mit poetischem Herzschlag

Mit ihrer neuen Single „Green Leaves“ entführt die Formation Midsummer Rose – bestehend aus Carola Batt-Michel (Gesang) und Seppo Mattila (Komposition, Instrumente) – in eine Welt voller Leichtigkeit, Zärtlichkeit und musikalischer Eleganz. Der Song verbindet warmen, melodischen Jazz mit einer feinfühligen Botschaft über Abschied, Hoffnung und Wiedersehen.

Die weichen Harmonien und die sanft wiegende Rhythmik schaffen eine intime Atmosphäre, in der die Stimme von Carola Batt-Michel hell und nah erklingt. „Green Leaves“ ist ein musikalischer Gruß, der Zuversicht schenkt – eine Erinnerung daran, dass Trennung nie endgültig ist, sondern Teil eines Kreislaufs, der im Frühling neues Grün hervorbringt.

Der Text erzählt von der Sehnsucht nach gemeinsamen Momenten, dem behutsamen „Take care“ beim Abschied und der Gewissheit, dass Liebe und Freundschaft im Wandel der Jahreszeiten wieder aufblühen:

„When the spring will turn the leaves to green / Believe me we will see each other again.“

Musikalisch vereint „Green Leaves“ die Klarheit klassischer Jazz-Balladen mit modernen, melodiösen Linien. Zwischen introspektiver Ruhe und belebender Leichtigkeit spannt das Duo einen Klangbogen, der gleichermaßen für Jazzliebhaber wie für Freunde lyrischer Songpoesie zugänglich ist.

Release: ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

UPC 3617399665085

Release 16.09.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.