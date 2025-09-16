Premier American Uranium schließt Übernahme von Nuclear Fuels ab

Toronto, Ontario - 16. September 2025 - Premier American Uranium Inc. (PUR oder Premier American Uranium) (- www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-insights-on-the-benef... -) (TSXV: PUR, OTCQB: PAUIF) und Nuclear Fuels Inc. (NF oder Nuclear Fuels) (CSE: NF, OTCQX: NFUNF) geben den Abschluss der zuvor angekündigten Vereinbarung (die Vereinbarung) bekannt, wonach Premier American Uranium alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Nuclear Fuels (die NF-Aktien) erworben hat.

Die Vereinbarung hat zur Folge, dass PUR 100 % der NF-Aktien erworben hat und NF zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von PUR geworden ist. Gemäß der Vereinbarung erhielten die Aktionäre von Nuclear Fuels (die NF-Aktionäre) für jede gehaltene NF-Aktie 0,33 Stammaktien von PUR (jede ganze Aktie eine PUR-Aktie). Insgesamt hat PUR im Rahmen der Vereinbarung 32.521.748 PUR-Aktien ausgegeben.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: Mit dem Abschluss der Nuclear Fuels-Transaktion erweitert und verbessert Premier American Uranium eines der stärksten Explorationsportfolios in den Vereinigten Staaten, das sich auf die Explorationsprojekte Kaycee und Cyclone in Wyoming stützt und das größte kombinierte laufende Bohrprogramm in diesem Bundesstaat darstellt. Mit der Übernahme von Kaycee schließt sich Premier American Uranium Cameco Corporation, Energy Fuels Inc. und Uranium Energy Corp. als bedeutender Landbesitzer im hochproduktiven Urangebiet Powder River an.

In nur zwei kurzen Jahren haben wir zwei transformative Transaktionen erfolgreich durchgeführt und damit unsere gezielte Strategie der Konsolidierung, Exploration und Erschließung im gesamten US-Uransektor weiter vorangetrieben. Wir pflegen weiterhin unsere Pipeline strategischer Möglichkeiten und nutzen unser erfahrenes technisches Team, um Ziele für eine weitere Expansion zu identifizieren und zu bewerten. Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Kernvermögenswerte voranzutreiben, um langfristigen Wert zu schaffen. Wir heißen die Aktionäre von Nuclear Fuels herzlich bei Premier American Uranium willkommen und freuen uns darauf, unsere Wachstumsstrategie weiter umzusetzen. Wir möchten auch den scheidenden Direktoren unseren aufrichtigen Dank für ihre wertvollen Beiträge und ihr Engagement aussprechen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, das Unternehmen für diese nächste Wachstumsphase zu positionieren.

Die NF-Aktien werden voraussichtlich am 16. September 2025 bei Börsenschluss von der Canadian Securities Exchange delistet. PUR geht davon aus, dass NF bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beantragen wird, nicht mehr als berichtspflichtiges Unternehmen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen zu gelten.

Vorstand und Geschäftsführung

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung besteht der Vorstand von PUR (der Unternehmensvorstand) nun aus sieben Mitgliedern, darunter der Vorsitzende Tim Rotolo, Marty Tunney, Michael Harrison und Jon Indall, sowie Gregory Huffman und Brahm Spilfogel von Nuclear Fuels und Colin Healey, CEO von Premier American Uranium. Daniel Nauth und Michael Henrichsen sind im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung aus dem Unternehmensvorstand ausgeschieden. Die Geschäftsleitung bleibt unverändert.

Ausführliche Informationen zur Vereinbarung und zu bestimmten anderen Angelegenheiten sind in der Management-Informationsbroschüre von NF vom 10. Juli 2025 enthalten und können unter dem Emittentenprofil von NF auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgerufen werden. Eine Kopie des Frühwarnberichts von PUR im Zusammenhang mit dem Erwerb der NF- -Aktien wird unter dem Emittentenprofil von PUR auf SEDAR+ hinterlegt und kann durch Kontaktaufnahme mit PUR wie unten angegeben angefordert werden.

Zusätzliche Informationen für ehemalige NF-Aktionäre

Gemäß der Vereinbarung haben ehemalige NF-Aktionäre Anspruch auf 0,33 PUR-Aktien für jede gehaltene NF-Aktie. Um PUR-Aktien im Austausch für ihre NF-Aktien zu erhalten, müssen ehemalige registrierte NF-Aktionäre das ihnen vor Abschluss der Vereinbarung zugesandte Übermittlungsschreiben ausfüllen, unterzeichnen, datieren und (zusammen mit der Urkunde oder DRS-Erklärung, die ihre NF-Aktien repräsentiert) zurücksenden. Das Übermittlungsschreiben ist auch unter dem Emittentenprofil von NF auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar und kann bei Odyssey Trust Company, der Verwahrstelle für die Vereinbarung, telefonisch unter (587) 885-0960 oder per E-Mail unter corp.actions@odysseytrust.com angefordert werden.

Ehemalige NF-Aktionäre, deren NF-Aktien auf den Namen eines Brokers, Wertpapierhändlers, einer Bank, Treuhandgesellschaft, Treuhand oder eines anderen Vermittlers oder Nominees registriert sind, sollten sich an diesen Nominee wenden, um Unterstützung bei der Hinterlegung ihrer NF-Aktien zu erhalten, und die Anweisungen dieses Vermittlers oder Nominees befolgen.

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung hat PUR Haywood Securities Inc. (Haywood) als Finanzberater beauftragt. Als Teil der Gegenleistung für die von Haywood erbrachten Finanzberatungsleistungen hat PUR 138.942 PUR-Aktien an Haywood zu einem angenommenen Preis von 1,2955 USD pro PUR-Aktie ausgegeben.

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die nationale Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der wichtigsten Uranvorkommen des Landes, wobei aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico und in den Great Divide und Powder River Basins in Wyoming durchgeführt werden.

Mit der Unterstützung strategischer Partner wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das durch definierte Ressourcen und vorrangige Explorations- und Erschließungsziele gestützt wird. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -genehmigung, -betrieb und M&A mit Schwerpunkt auf Uran ist das Unternehmen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des US-amerikanischen Uransektors zu spielen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resoiurce Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Keine der im Rahmen des Angebots oder der Vereinbarung auszugebenden Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert, und diese Wertpapiere dürfen ohne eine Registrierung in den USA oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Alle im Rahmen der Vereinbarung auszugebenden Wertpapiere werden voraussichtlich unter Berufung auf verfügbare Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des US-Wertpapiergesetzes und geltende Ausnahmen gemäß den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, beabsichtigt, erwartet oder erwartet nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf den erwarteten Zeitpunkt der Dekotierung der NF-Aktien, Erwartungen hinsichtlich des Antrags auf Aufhebung der Berichtspflicht von NF sowie den laufenden Geschäftsplan, das Explorations- und Arbeitsprogramm von PUR beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem Annahmen hinsichtlich der Erwartungen und Annahmen bezüglich der Vereinbarung sowie der Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich zum Nachteil verändern werden. Obwohl PUR und NF versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten von PUR und NF in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von PUR und NF als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die TSX Venture Exchange erteilt keine endgültige Genehmigung für die Vereinbarung und alle damit verbundenen erforderlichen Angelegenheiten; Änderungen der aktuellen und zukünftigen Geschäftspläne von PUR und/oder NF und der dafür verfügbaren strategischen Alternativen; sowie behördliche Entscheidungen und Verzögerungen. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im Jahresinformationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr beschrieben. NFs Management-Informationsrundschreiben vom 10. Juli 2025 im Zusammenhang mit der Vereinbarung und in PURs und NFs anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die unter ihren jeweiligen Profilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. PUR und NF verpflichten sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

