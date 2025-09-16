Kostenfreies Webinar: DO-178C – Von der Anforderung zur Zulassung - Code Coverage & Toolqualifikation

Kostenfreies Webinar: DO-178C – Von der Anforderung zur Zulassung - Code Coverage & ToolqualifikationPressetext verfasst von Polina Handzhiyska am Di, 2025-09-16 14:13.
Die Entwicklung sicherheitskritischer Software in der Luftfahrt erfordert höchste Standards. Im kostenfreien Webinar am Donnerstag, den 06. November 2025, um 15:00 Uhr MEZ erläutert Dipl.-Ing. Martin Heininger, welche Anforderungen die Norm DO-178C an Softwaretests stellt – insbesondere im Hinblick auf Code Coverage und Toolqualifikation.
Das Webinar richtet sich an Softwareentwickler, Testingenieure und Qualitätsverantwortliche in sicherheitskritischen Projekten, die mit DO-178C konform arbeiten oder sich auf eine Zertifizierung vorbereiten.
Inhalte des Webinars im Überblick:
•Grundlagen und Anforderungen der Luftfahrtnorm DO-178C
•Was ist eine Toolqualifikation?
•Wann ist eine Toolqualifikation notwendig?
•Normative Vorgaben nach DO-178C und DO-330
•Praxisbeispiel anhand Testwell CTC++
Das Webinar bietet eine kompakte Einführung und praxisnahe Einblicke, um den Zertifizierungsprozess effizient und normgerecht zu gestalten.
Zur kostenfreien Anmeldung: https://www.verifysoft.com/de_do178c_code_coverage_webinar.html
Das Webinar wird ebenfalls am selben Tag um 10:00 Uhr MEZ in englischer Sprache angeboten.