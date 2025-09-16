Kostenfreies Webinar: DO-178C – Von der Anforderung zur Zulassung - Code Coverage & Toolqualifikation

Die Entwicklung sicherheitskritischer Software in der Luftfahrt erfordert höchste Standards. Im kostenfreien Webinar am Donnerstag, den 06. November 2025, um 15:00 Uhr MEZ erläutert Dipl.-Ing. Martin Heininger, welche Anforderungen die Norm DO-178C an Softwaretests stellt – insbesondere im Hinblick auf Code Coverage und Toolqualifikation.

Das Webinar richtet sich an Softwareentwickler, Testingenieure und Qualitätsverantwortliche in sicherheitskritischen Projekten, die mit DO-178C konform arbeiten oder sich auf eine Zertifizierung vorbereiten.

Inhalte des Webinars im Überblick:

•Grundlagen und Anforderungen der Luftfahrtnorm DO-178C

•Was ist eine Toolqualifikation?

•Wann ist eine Toolqualifikation notwendig?

•Normative Vorgaben nach DO-178C und DO-330

•Praxisbeispiel anhand Testwell CTC++

Das Webinar bietet eine kompakte Einführung und praxisnahe Einblicke, um den Zertifizierungsprozess effizient und normgerecht zu gestalten.

Zur kostenfreien Anmeldung: https://www.verifysoft.com/de_do178c_code_coverage_webinar.html

Das Webinar wird ebenfalls am selben Tag um 10:00 Uhr MEZ in englischer Sprache angeboten.