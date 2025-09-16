Multipharma optimiert Logistikströme und Liefermanagement mit ZetesChronos

Brüssel, 16. September 2025 – Multipharma, ein wichtiger Akteur der belgischen Pharmabranche, verbessert die Rückverfolgbarkeit und Effizienz der Logistikprozesse mit ZetesChronos. Die Lösung ermöglicht Multipharma optimale Transparenz über den Status von Lieferungen.

Die Herausforderungen einer komplexen Logistik in der Pharmabranche

Multipharma betreibt ein Netz aus 243 Apotheken in ganz Belgien mit über 1800 Beschäftigten. Das Unternehmen bewältigt eine Vielzahl unterschiedlicher Logistikströme. Dabei traten Probleme bei der Sendungsverfolgung auf. Das manuelle Liefermanagement führte zu Lieferfehlern.

Reaktionsschneller digitaler Ansatz

ZetesChronos erleichtert die Verwaltung von Lieferungen (POD). Die Lösung ermöglicht eine vollständige Digitalisierung der Transportprozesse sowie die Erfassung von Echtzeitdaten mittels Barcodes. Dadurch können Pakete während der Lieferung vom Verteilzentrum zu den Apotheken präzise verfolgt werden. Multipharma hat nun einen besseren Überblick über jede Transporteinheit..

Deutlich verbesserte Logistikperformance

„Seit der Integration von ZetesChronos hat Multipharma die Transparenz der Logistikabläufe erheblich verbessert. Die Lösung führte zu zuverlässigeren Lieferungen und einer optimierten Verfügbarkeit der Produkte in allen Apotheken des Multipharma-Netzwerks. Dies ermöglicht einen besseren Service für die Kunden. Mit der Implementierung von ZetesChronos haben wir eine lückenlose Rückverfolgbarkeit unserer Lieferungen gewonnen und unsere Supply Chain optimiert. Zugleich können wir damit die Sicherheit unserer Logistikströme gewährleisten. Zetes hat unsere Anforderungen verstanden und uns äußerst professionell durch das gesamte Projekt geführt“, äußert Quentin Van Buylaere, Supply Chain & Sustainability Director, Multipharma.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

Kontakt für Medienanfragen:

Zetes GmbH

Flughafenstraße 52b

22335 Hamburg

Cordula Steinhart

Tel. +49 (40) 532 888 0

cordula.steinhart@de.zetes.com

Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

23966 Wismar

Tanja Kaak

Tel. +49 (0)3841 22 43 14

info@stemmermann-pr.de