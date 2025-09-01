Das gesetzliche Crowdfunding gem. § 2 a ff VermAnlG unterscheidet sich vom freien Crowdfunding - von Dr. jur. Horst Werner

Crowdfunding heißt Schwarmfinanzierung und bezeichnet eine Finanzierungsform, die in der Regel über spezielle Internetplattformen erfolgt. Dort werden Unternehmungen oder Projekte präsentiert und beworben. Das Ziel dabei ist, dass eine Vielzahl von Anlegern (die „Crowd“) diese Vorhaben gemeinsam finanzieren.

Die Betreiber der Crowdfunding-Plattformen suchen die auf der Plattform darzustellenden Projekte und Unternehmen aus, entscheiden über Art und Ausgestaltung der Finanzierung und nehmen oftmals eine eigenständige Bewertung („Rating“) des Vorhabens vor. Schließlich bringen sie die kapitalsuchenden Unternehmen oder Projektinhaber (die Geldnehmer) und die Anleger (die Geldgeber) zusammen.

Das Instrument des Crowdfunding wird insbesondere von solchen Unternehmen genutzt, die die erforderlichen Mittel für die Realisierung ihrer Vorhaben nicht auf herkömmliche Weise einwerben können bzw. wollen. Gerade für kreative, kulturelle und soziale Projekte, aber auch zur Kapitalbeschaffung für Start-Up-Unternehmen in der frühen Startphase („Seed-Phase“) eröffnet das Crowdfunding neben Bankkrediten, Venture Capital, Business Angels oder Fördergeldern, eine weitere Finanzierungsquelle.

In der Regel wird im Vorfeld eines Projekts eine für die Realisierung benötigte Mindestsumme definiert, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden muss. Andernfalls sollen der Crowd, also den Anlegern, die gegebenenfalls bereits in Vorleistung erbrachten Geldbeträge zurückerstattet werden.

Geldgeber können gezielt interessante Ideen und Projekte unterstützen, auch solche, an denen sich private Anleger bislang nicht beteiligen konnten.

Allerdings sind mit dem Crowdfunding auch Risiken verbunden. Deshalb sollten Anleger Folgendes beachten:

Anleger investieren nicht in eine Plattform, sondern in das Projekt eines Dritten, den die Plattform in ihr Angebot aufgenommen hat. Werbung, professionelle Darstellung und vertrauensbildende Maßnahmen durch den Plattformbetreiber als Vermittler sollten nicht den Blick darauf verstellen, dass Sie ihr Vertrauen dem Projektinitiator schenken müssen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Plattform eigenständige Bewertungen für Projekte vergibt, an deren Realisierung sie regelmäßig ein provisionsbedingtes Interesse hat.

Ein Totalverlust der investierten Gelder ist möglich. Bei den häufig im Crowdinvesting angebotenen Nachrangdarlehen kann Ihr Kapital außerdem dazu genutzt werden, den Totalverlust anderer Gläubiger zu verhindern. Das Unternehmen kann die Rück- und Zinszahlung verweigern, wenn dadurch ein Insolvenzgrund ausgelöst würde. Anders ausgedrückt darf ein Unternehmen das gesamte Nachrangkapital verbrauchen, bevor es überhaupt Insolvenz anmelden muss. Wenn das unterstütze Unternehmen oder Projekt stockt oder scheitert, verlieren Sie im schlimmsten Fall all Ihre eingezahlten Gelder. Gerade bei Start-up-Unternehmen ist die Gefahr einer Pleite größer als bei Firmen, die sich bereits auf dem Markt etabliert haben.

Als Anleger haben Sie in der Regel keinerlei Mitspracherechte. Das bedeutet, dass Sie ihr Geld dem Unternehmen ähnlich einem Gesellschafter zur Verfügung stellen, ohne gesetzlich vergleichbare Informations- oder Kontrollrechte zu erhalten. Im Gegensatz zu einem Gesellschafter haben Sie auch keine Stimm-, Mitsprache- und Weisungsrechte. Achten Sie daher auf die genaue Ausgestaltung der Verträge und informieren Sie sich über die jeweilige Finanzierungsform.

Die Laufzeiten sind abhängig vom konkreten Projekt. Gerade bei mehrjährigen Laufzeiten sollten Sie als Anleger überprüfen, ob Sie tatsächlich solange auf Ihr Geld verzichten können. Vergegenwärtigen Sie sich, dass Sie oftmals gar nicht oder nur mit Verlusten aussteigen können, insbesondere falls der Kapitalnehmer in eine Krise geraten sollte. Informieren Sie sich beim Anbieter, unter welchen Bedingungen Sie Ihre Beteiligung verkaufen können.

Vergewissern Sie sich, was mit Ihrem investierten Geld passiert, sofern die erforderliche Summe für ein Projekt nicht zu Stande kommt, weil sich zum Beispiel nicht genügend Investoren finden. Möglicherweise behalten Plattformen einen gewissen Betrag ein, um ihre Kosten zu decken. Wie bei allen Vermögensanlagen sollten Sie sich einen Überblick über die Kosten- und Gebührenkonstruktion des jeweiligen Angebots verschaffen.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass die meisten Crowdfunding-Plattformen keine Erlaubnis der BaFin benötigen, sondern zumeist als Finanzanlagenvermittler im Sinne der Gewerbeordnung tätig sind. Diese Angebote sind damit dem Grauen Kapitalmarkt zuzuordnen. Anlagen am Grauen Kapitalmarkt sind zwar nicht per se mit einem größeren Risiko verbunden. Sie sind auch keineswegs per se unseriös, allerdings wird es leider auch dubiosen Anbietern erleichtert, ihre Produkte zu vertreiben oder eingezahlte Gelder zu veruntreuen. Zudem unterliegen Anbieter des grauen Kapitalmarkts nicht den gesetzlichen Sicherungseinrichtungen.

Anleger sollten vor einer Investitionsentscheidung sorgsam abwägen, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind. Wenn Sie trotz Fragen und eigenen Nachforschungen bei neutralen und vertrauenswürdigen Quellen keine klaren und konkreten Auskünfte erhalten, sollten Sie besonders aufmerksam und vorsichtig sein. Sie selbst stehen in der Verantwortung, ein Produkt zu wählen, das Ihrer persönlichen Risikobereitschaft und Ihren Anlagezielen entspricht. Dabei sollten Sie sowohl auf die Finanzierungsform als auch das Anlageobjekt achten. Insbesondere sollten Sie bei Ihrer Entscheidung nicht nur verschiedene Crowdfunding-Projekte miteinander vergleichen, sondern auch andere Formen der Geldanlage in Betracht ziehen.

Die Befreiungen für Schwarmfinanzierungen gem. § 2 a ff Vermögensanlagengesetz können nicht parallel und kumulativ zu den Bereichsausnahmen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG genutzt werden. VermAnlG genutzt werden. Dies ergibt sich aus § 2 a Abs. 4 mit dem eindeutigen Wortlaut: „Die Befreiung nach den Absätzen 1 und 2 kann nicht in Anspruch genommen werden, solange eine Vermögensanlage des Emittenten nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 öffentlich angeboten wird oder eine auf diese Weise angebotene Vermögensanlage des Emittenten nicht vollständig getilgt ist.“ Wenn beim Crowdfunding das Nachrangdarlehen als Finanzinstrument genutzt wird, dürfen auch nicht die anderen Finanzinstrumente des § 1 Abs. 2 VermAnlG ( z.B. die stille Beteiligung, das Genussrecht etc. ) eingesetzt werden. Ausnahmen von der BaFin-Prospektpflicht gibt es bei Einhaltung mehrerer Geringfügigkeitsgrenzen. Beim Crowdfunding darf die Platzierungssumme von Euro 6 Mio. nicht überschritten werden. Ferner dürfen die Prospektpflicht-Ausnahmen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 Vermögensanlagengesetz ( VermAnlG ) und § 2 a ff VermAnlG nicht gleichzeitig in Anspruch genommen werden. Oft hat die Beteiligung an einer Schwarmfinanzierung lediglich Spendencharakter.

Das Crowdfunding verfolgt das Prinzip der sogen. Schwarmfinanzierung: Statt einen oder wenige große „Fische“ ( sprich Großinvestoren ) zu fangen, wird mit einem Finanzmarketing-Netz durch intensive Online-Finanzierungsbewerbung auf den Schwarm von zahllosen, „kleinen Fischen“ – sprich Tausenden von Kleinfinanzierern (Kleinanlegern) – zugegangen. Neu am erweiterten, leider verbürokratisierten Crowdfunding ist lediglich, dass es heute nicht nur kommerziell zur Unternehmensfinanzierung ( business funding ), sondern in allen Lebensbereichen wie bei Kulturprojekten, Sozialeinrichtungen ( social funding ) oder der Politik ( political funding ) jeweils ohne Gewinn und Rendite eingesetzt wird. Das Crowdfunding im politischen Finanzierungsbereich, z.B. beim Wahlkampf wurde weltweit bekannt, als US-Präsident Obama 2008 seinen ersten Wahlkampf und dann noch einmal 2012 über das kleinteilige Spenden- und Geldeinsammeln finanzierte und mit jeweils rund $ 1 Mrd. Wahlkampfspenden eindrucksvoll bewies, dass das Geld vieler kleiner Leute in der Gesamtsumme größer sein kann, als das Geld von wenigen Millionären und finanzstarken, unternehmerischen Interessen- und Lobby-Gruppen.

Seit Mitte der achtziger Jahre findet das freie Crowdfunding in Deutschland statt. Das Finanzportal www.anleger-beteiligungen.de im Hause der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) ist heute die älteste in Deutschland existierende, freie Crowdfunding-Plattform für die Kapitalbeschaffung über Massenbeteiligungen am freien Kapitalmarktals Unternehmensbeteiligungs-Portal mit einem gesamten Crowdfunding-Marktüberblick in Deutschland. Das Beteiligungs-Portal “ www.Anleger-Beteiligungen.de “ beschränkt sich jedoch auf das Finanz-unternehmerische Crowdfunding. Die Informationen auf dem Beteiligungsportal sind sehr umfangreich und gut zu lesen. Dort wird auch der www.investoren-brief.de archiviert und ist jederzeit abrufbar.

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Vermögensanlagengesetz – VermAnlG dürfen parallel und gleichzeitig acht verschiedene Finanzinstrumente frei von einer Prospektpflicht verkauft werden: Das sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 a) VermAnlG 20 vinkulierte, unverbriefte Genussrechtsanteile, 20 typisch stille Gesellschaftsanteile, 20 atypisch stille Gesellschaftsanteile, 20 Namensschuldverschreibungen, 20 Nachrangrangdarlehen, 20 partiarische Darlehen, ( grundschuldbesicherte Darlehen zählen nicht zu den Finanzinstrumenten und sind vollkommen frei platzierbar ), 20 Direktinvestments oder 20 Kommanditanteile als wertpapierfreie Vermögensanlagen.

Die Prospektpflichtbefreiungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 und nach den §§ 2 a ff Vermögensanlagengesetz ( VermAnlG ) können jedoch nicht parallel genutzt werden. – Die grundschuldbesicherten Darlehen gem. § 1 KWG sind keine Finanzinstrumente gem. § 2 Abs. 1 VermAnlG und sind deshalb neben den Schwarmfinanzierungsbefreiungen zu gleicher Zeit anwendbar.

