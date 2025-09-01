Startseite Afrika erleben, Zukunft gestalten: Travel Collective Africa lädt Fachpublikum nach Köln, München – und Zürich Pressetext verfasst von eastservices am Di, 2025-09-16 13:31. Afrika ist voller Geschichten, die erzählt werden wollen – und Travel Collective Africa bringt sie direkt nach Deutschland und in die Schweiz. Gemeinsam mit der asr – Allianz selbständiger Reiseunternehmen (www.asr-berlin.de) und CBI Niederlande lädt die Plattform für nachhaltigen Tourismus die Branche im November 2025 zu exklusiven Networking-Events ein: nach Köln, München und Zürich.

________________________________________

Drei Städte – drei Gelegenheiten, Ostafrika neu zu entdecken

Im Mittelpunkt der Roadshow stehen Norduganda und Südäthiopien – Regionen, die für authentische, transformative Reiseerlebnisse stehen und neu auf dem europäischen Markt vorgestellt werden:

• Norduganda – ein weitgehend unbekanntes Reiseziel mit lebendiger Acholi- und Karamoja-Kultur, endlosen Savannen und einem Tourismusansatz, der Kultur und Natur schützt.

• Südäthiopien – Heimat faszinierender Kulturen wie den Hamar, Kara und Ari, eingebettet in die spektakulären Landschaften des Omo-Tals und des Rift Valley.

Beide Regionen sind Vorreiter für Community-Based Tourism: Reisen, die sowohl Reisende bereichern als auch direkt zur Stärkung der lokalen Gemeinschaften beitragen.

________________________________________

Fokus auf verantwortungsvollen Tourismus

Diese Roadshow legt besonderen Wert auf verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismus. Vorgestellt werden Destination Management Companies (DMCs), die aktiv an einer internationalen Nachhaltigkeitsanerkennung arbeiten – viele davon im Rahmen des Travelife-Zertifizierungsprogramms. Einige Partner haben diese Auszeichnung bereits erfolgreich erlangt und setzen somit Maßstäbe für verantwortungsvolle Reiseangebote in Afrika.

________________________________________

Veranstaltungsorte & Termine

• Köln: Montag, 10. November 2025, 17.30 Uhr – Gaffel am Dom (www.gaffelamdom.de)

• München: Dienstag, 11. November 2025, 17.30 Uhr – Haderner Bio-Brauerei (www.haderner.de)

• Zürich: Mittwoch, 12. November 2025 – Glockenhof Zentrum

Hinweis: Im Anschluss an die Veranstaltung in München wird die Roadshow am 12. November in Zürich fortgesetzt. Bitte beachten Sie, dass das Züricher Programm separat koordiniert wird und nicht in den Verantwortungsbereich des asr fällt.

________________________________________

Stimmen der Partner

„Unsere Roadshow bringt nicht nur Destinationen näher, sondern verbindet Menschen und Visionen. Wer in Köln, München oder Zürich dabei ist, wird spüren, wie lebendig, vielfältig und zukunftsorientiert Reisen nach Ostafrika sein kann.“

— Marlon van Hee, Travel Collective Africa

„Die Roadshow zeigt, wie spannend nachhaltiger Tourismus sein kann – und wie wichtig es ist, unabhängige Reiseunternehmen mit innovativen Partnern zusammenzubringen.“

— Anke Budde, Präsidentin asr – Allianz selbständiger Reiseunternehmen

„Mit unserer Unterstützung wollen wir Türen öffnen – für Unternehmen in Ostafrika und für europäische Veranstalter, die nach frischen, verantwortungsvollen Produkten suchen.“

— Lisanne van de Kerkhof, CBI Niederlande

________________________________________

Jetzt anmelden – die Plätze sind begrenzt!

Reiseprofis, die ihre Kund:innen mit einzigartigen Afrika-Erlebnissen jenseits der bekannten Routen begeistern möchten, sollten die Roadshow in Köln, München oder Zürich nicht verpassen.

Weitere Informationen & Anmeldung: www.travelcollective.africa

________________________________________

Boilerplates

Über Travel Collective Africa (TCA)

Travel Collective Africa ist eine Plattform, die kleine und mittlere Reiseunternehmen aus Afrika mit internationalen Märkten verbindet. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige, verantwortungsvolle Reiseangebote, die authentische Erlebnisse schaffen und lokale Gemeinschaften direkt einbinden. TCA fördert Kooperation, Sichtbarkeit und Zugang zu Märkten für Destination Management Companies in Afrika.

Über asr – Allianz selbständiger Reiseunternehmen

Der asr Bundesverband e.V. mit Sitz in Berlin ist die Interessenvertretung für mittelständische und inhabergeführte Reiseunternehmen in Deutschland. Der Verband setzt sich für faire Wettbewerbsbedingungen, nachhaltigen Tourismus und die Stärkung unabhängiger Unternehmer:innen im Reisemarkt ein.

Über CBI Niederlande

Das Centre for the Promotion of Imports (CBI) ist eine Organisation des niederländischen Außenministeriums. CBI unterstützt Unternehmen beim erfolgreichen Zugang zum europäischen Markt – unter anderem in den Bereichen Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement und Produktentwicklung.

________________________________________

Boilerplates

Über Travel Collective Africa (TCA)

Travel Collective Africa ist eine Plattform, die kleine und mittlere Reiseunternehmen aus Afrika mit internationalen Märkten verbindet. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige, verantwortungsvolle Reiseangebote, die authentische Erlebnisse schaffen und lokale Gemeinschaften direkt einbinden. TCA fördert Kooperation, Sichtbarkeit und Zugang zu Märkten für Destination Management Companies in Afrika.

Über asr – Allianz selbständiger Reiseunternehmen

Der asr Bundesverband e.V. mit Sitz in Berlin ist die Interessenvertretung für mittelständische und inhabergeführte Reiseunternehmen in Deutschland. Der Verband setzt sich für faire Wettbewerbsbedingungen, nachhaltigen Tourismus und die Stärkung unabhängiger Unternehmer:innen im Reisemarkt ein.

Über CBI Niederlande

Das Centre for the Promotion of Imports ist eine Organisation des niederländischen Außenministeriums. CBI unterstützt Unternehmen aus Entwicklungs- und Schwellenländern beim erfolgreichen Zugang zum europäischen Markt – unter anderem in den Bereichen Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement und Produktentwicklung. Über eastservices Vorname

Detlef Nachname

Meyer Komplettes Benutzerprofil betrachten