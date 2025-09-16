Pflegegrad berechnen: So funktioniert die Pflegepunkte-Berechnung

Wer einen Antrag auf Pflegeleistungen stellt, begegnet schnell den Begriffen Pflegegrad und Pflegegradrechner. Doch wie genau wird der Pflegegrad eigentlich ermittelt, und welche Rolle spielen dabei die sogenannten Pflegepunkte?

Grundlagen: Pflegegrad statt Pflegestufen

Seit 2017 ersetzen die fünf Pflegegrade die früheren Pflegestufen. Der neue Ansatz bewertet nicht mehr nur den körperlichen Hilfebedarf, sondern die Selbstständigkeit in verschiedenen Lebensbereichen. So soll der individuelle Unterstützungsbedarf realitätsnah erfasst werden.

Die sechs Module im Begutachtungsverfahren

Die Berechnung der Pflegepunkte erfolgt anhand von sechs Modulen, die durch den Medizinischen Dienst (MD) oder andere Gutachter bewertet werden:

Mobilität – Beweglichkeit, Positionswechsel, Treppensteigen Kognitive und kommunikative Fähigkeiten – Orientierung, Verstehen, Sprechen Verhaltensweisen und psychische Problemlagen – z. B. nächtliche Unruhe oder Ängste Selbstversorgung – Körperpflege, Ernährung, Ankleiden Bewältigung von krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen – Medikamente, Arztbesuche, Therapien Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte – Tagesstruktur, Interaktion mit anderen Menschen

Jedes Modul fließt mit einer unterschiedlichen Gewichtung in die Gesamtpunktzahl ein.

Punktevergabe und Gewichtung

Die Gutachter vergeben in jedem Bereich Punkte, die dann gewichtet und addiert werden. Ein Beispiel:

Mobilität: 10 %

Kognitive Fähigkeiten oder Verhalten: 15 % (es wird der höhere Wert von Modul 2 oder 3 genommen)

Selbstversorgung: 40 %

Krankheitsbedingte Anforderungen: 20 %

Gestaltung des Alltags: 15 %

So ergibt sich am Ende eine Gesamtzahl an Pflegepunkten, die den Pflegegrad bestimmt.

Pflegegrad-Tabelle: Punkte und Einstufung

Die erreichte Punktzahl wird in einen Pflegegrad überführt:

Pflegegrad 1: 12,5 – unter 27 Punkte

Pflegegrad 2: 27 – unter 47,5 Punkte

Pflegegrad 3: 47,5 – unter 70 Punkte

Pflegegrad 4: 70 – unter 90 Punkte

Pflegegrad 5: 90 – 100 Punkte

Je mehr Punkte, desto höher der Pflegegrad – und desto umfangreicher die Leistungen.

Unterstützung durch einen Pflegegradrechner

Um einen ersten Eindruck zu bekommen, nutzen viele Betroffene oder Angehörige einen Pflegegradrechner. Dieses Online-Tool stellt gezielte Fragen zu Mobilität, Selbstversorgung und anderen Bereichen. Zwar ersetzt er keine Begutachtung durch den MD, gibt aber eine hilfreiche Orientierung.

Fazit

Die Berechnung der Pflegepunkte für einen Pflegegrad ist ein strukturiertes Verfahren, das auf den Grad der Selbstständigkeit abstellt. Wer sich vorab informieren möchte, kann mit einem Pflegegradrechner eine Einschätzung erhalten. Am Ende entscheidet jedoch immer das Gutachten des Medizinischen Dienstes.