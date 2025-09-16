Urlaubsengel: Reisebüro verbindet Beratung mit exklusiven Hotel- und Restauranttests

Urlaubsengel verbindet Reisebüro-Kompetenz mit Reisejournalismus: sechs Monate im Jahr weltweit unterwegs, authentische Tests und Empfehlungen für Kunden und Partner.

_Weinheim, 16.09.2025_ - Die Reiseagentur Urlaubsengel aus Weinheim ist nicht nur ein klassisches Reisebüro: Sylwia und Stephan Fath verbringen rund sechs Monate im Jahr weltweit auf Reisen, um neue Hotels, besondere Restaurants und touristische Highlights persönlich kennenzulernen. Dieses außergewöhnliche Engagement ermöglicht es ihnen, ihre Kunden besonders fundiert und authentisch zu beraten - ein Mehrwert, den vor allem ihre exklusive Zielgruppe im Luxussegment schätzt, da sie auf vertrauenswürdige Empfehlungen und handverlesene Erlebnisse besonderen Wert legt.

Neuerdings geben die beiden ihre auf Reisen gewonnenen Erkenntnisse auch gezielt an Kooperationspartner weiter - in Form von ehrlichem Feedback oder strukturierten Hotel- und Restauranttests. Davon profitieren nicht nur Hotels, Restaurants und Destinationen, sondern ebenso Hotel- und Tourismusrepräsentanzen, die unabhängige Einschätzungen und hochwertige Inhalte für ihre Kommunikation und Vermarktung nutzen können. Diese Erfahrungen werden - je nach Projekt - in ausführliche Bewertungen, Blogbeiträge, Social-Media-Posts und journalistische Beiträge eingebunden und sorgen so für zusätzliche Sichtbarkeit, unter anderem auch in renommierten Restaurant- und Gourmetportalen. Dabei gilt ein klarer Grundsatz:_"Keinerlei Gefälligkeitsberichte - unser Kapital ist unsere Authentizität und das Vertrauen unserer Kunden in unsere Empfehlungen",_ betont Stephan Fath.

Außergewöhnliche Reiseerlebnisse als Expertise

Unter den besuchten Häusern befinden sich zahlreiche renommierte Adressen wie das Palazzo Fiuggi, eines der weltweit führenden Medical-Retreats, in dem der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Starkoch Heinz Beck das Gastronomieteam leitet. Im April 2023 bezeichnete Oprah Winfrey das Palazzo Fiuggi nach ihrem Aufenthalt sogar als _"das beste Wellness-Retreat ihres Lebens"_.

Weitere Highlights waren Aufenthalte im "Retreat Park am See Nattika Ayurveda" am idyllischen Tollensesee, einem der besten Ayurveda-Retreats in Deutschland, sowie im Forte Village, dem legendären Luxusresort im Süden Sardiniens. Auch das Olm Nature Escape, das erste vollständig energieautarke Hotel Südtirols, wurde besucht - hier wanderten und kochten Sylwia und Stephan Fath sogar gemeinsam mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner und seiner Frau Diane.

Darüber hinaus sammelten die Urlaubsengel Eindrücke in exklusiven internationalen Destinationen wie dem Desert Whisper in der Wüste Namibias oder dem The Silo Hotel in Kapstadt, die für ihr außergewöhnliches Design und ihren einzigartigen Charakter bekannt sind.

Diese Erlebnisse ermöglichen es den Urlaubsengeln, ihren Kunden und Kooperationspartnern besonders authentische, fundierte und praxisnahe Empfehlungen zu geben.

Neue Leistungen für Hoteliers, Gastronomen und Repräsentanzen

Mit dem neuen Angebot können Hotels, Restaurants und Hotel- sowie Tourismusrepräsentanzen von unabhängigen Tests und authentischem Feedback profitieren, das weit über eine klassische Bewertung hinausgeht. Die Leistungen umfassen:

* Social-Media-Beiträge mit Reichweite in eine loyale, anspruchsvolle und qualitätsorientierte Zielgruppe im Luxussegment

* einen SEO-optimierten Blogartikel auf www.urlaubsengel.de

* authentische Bewertungen auf relevanten Portalen

* hochwertiges Bildmaterial für eigene Marketingzwecke

* Aufnahme in das Portfolio und Beratungsangebot der Urlaubsengel

Der entscheidende Vorteil gegenüber Kooperationen mit klassischen Influencern oder Bloggern:

Urlaubsengel vereint die Buchungskompetenz eines Reisebüros mit ehrlicher und fundierter Reiseberichterstattung. Wenn ein Hotel oder Restaurant überzeugt, können Sylwia und Stephan Fath es nicht nur vorstellen, sondern auch direkt in ihr Portfolio aufnehmen und aktiv vermarkten. So erhalten Partner nicht nur Sichtbarkeit und hochwertigen Content, sondern auch die Chance auf Empfehlungen, die unmittelbar in Buchungen münden können.

Über Urlaubsengel

Urlaubsengel wurde 2013 von den beiden passionierten Reiseexperten Sylwia und Stephan Fath gegründet und hat sich seitdem von einer persönlichen Idee zu einer erfolgreichen Reiseagentur mit Reisebüro in Weinheim entwickelt. Das Unternehmen steht für persönliche Beratung, unabhängige Tests und inspirierende Reisegeschichten. Aus der Leidenschaft für das Entdecken besonderer Orte entstanden, ist Urlaubsengel heute eine etablierte Marke, die klassische Reisevermittlung mit ehrlicher und fundierter Reiseberichterstattung verbindet. Neben der Beratung veröffentlicht Urlaubsengel regelmäßig Inhalte in Reiseführern, auf Fachportalen, im eigenen Reiseblog, auf Social Media sowie in Restaurant- und Gourmetportalen.

