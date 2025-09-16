„Call My Agent“: Neuer Service macht Schluss mit Versicherungsfrust

Von der Schadensmeldung bis zur Auszahlung: Versicherungscoach Roland übernimmt – digital, persönlich und nur im Erfolgsfall.

Schaden passiert, Stress garantiert: Papierkram, Warteschleifen und unverständliche Formulare rauben Betroffenen nicht nur Nerven, sondern oft auch Zeit und Geld. Mit seinem neuen Service „Call My Agent“ stellt Versicherungscoach Roland nun eine Lösung vor, die den gesamten Prozess der Schadensregulierung für Kund:innen übernimmt – einfach, digital und fair.

Ein Klick statt 20 Seiten Formulare

Der Ablauf ist unkompliziert: Über den Risk-BOT werden in wenigen Sekunden die wichtigsten Infos zum Schaden eingegeben – Was ist passiert? Wann? Gibt es Belege? Anschließend erteilen Kund:innen Roland eine Vollmacht, sodass er direkt mit der Versicherung kommunizieren kann.

Persönlicher Einsatz statt Hotline-Warteschleife

Ab dann übernimmt Roland alles: Schadenmeldung, Nachfragen, Schriftverkehr, Fristen – das volle Programm. „Ich sehe mich als Übersetzer zwischen Kund:innen und Versicherungen. Mein Ziel ist es, dass Menschen ihre Energie nicht in Papierkrieg stecken müssen, sondern sich entspannt zurücklehnen können“, so Roland.

Eine Kundin berichtet: „Früher habe ich Stunden mit Formularen verbracht. Mit Call My Agent war meine Meldung in fünf Minuten erledigt – und Roland hat alles Weitere geregelt. Für mich ein echter Gamechanger.“

Fair und transparent

Das Honorar ist erfolgsabhängig: 10 % der Schadenssumme (mindestens 99 €). Die Auszahlung der Versicherung erfolgt direkt auf das Konto der Kund:innen. „Ich verdiene nur, wenn meine Kund:innen ihr Geld bekommen – das ist für mich echte Fairness“, betont Roland.

Vorteile auf einen Blick:

Keine Formulare, kein Papierkram

Persönlicher Ansprechpartner statt anonymer Callcenter

Höhere Chancen auf schnelle und faire Regulierung

Vergütung ausschließlich im Erfolgsfall

Über Roland – Versicherungscoach

Roland ist seit vielen Jahren als unabhängiger Versicherungscoach tätig. Sein Fokus liegt darauf, Versicherungsfragen transparent, verständlich und menschlich zu machen. Mit „Call My Agent“ verbindet er digitale Einfachheit mit persönlichem Einsatz – für eine stressfreie Schadensregulierung.

Pressekontakt:

Risk-BOT

CEO Roland Richert

Im Wullen 19

58453 Witten

Internet: https://risk-bot.de/

Mobil: 015771621006

E-Mail: office@risk-bot.de

©2025 Risk-BOT: Deine Schadenhilfe. Digital mit KI-Unterstützung