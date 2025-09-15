Das Poster von Innocan Pharma zu seiner liposomalen synthetischen CBD-Technologie weckt Interesse auf der PAINWeek Conference

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 15. September 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass das von Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., MD, MBA, auf der PAINWeek Conference in Las Vegas präsentierte Poster zu LPT-CBD, bei den Konferenzteilnehmern auf große Begeisterung gestoßen ist.

Pain Medicine News, eine führende Fachzeitschrift zum Thema Schmerz in den USA, hat das Poster für ein spezielles Videointerview ausgewählt, das voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Wochen auf ihrer Webseite zu sehen sein wird. Die tonangebenden Meinungsführer und Fachexperten auf dem Gebiet der Schmerztherapie, darunter Dr. Bob Raffa und Dr. Eugene Vortsman, wurden interviewt und äußerten sich positiv über das Potenzial langwirkender synthetischer CBD-Behandlungen zur Schmerzlinderung. Dabei betonten sie die vielversprechende Rolle von LPT-CBD für den Fortschritt auf diesem Gebiet.

Die PAINWeek ist eine renommierte Veranstaltung, die Tausende von führenden Klinikern, Forschern, Pädagogen und potenziellen pharmazeutischen Partnern aus dem Bereich der Schmerzmedizin zusammenbringt und die seltene Gelegenheit bietet, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und neue Ansätze vorzustellen. Auf der Konferenz präsentierte Dr. Pergolizzi Daten aus einem narrativen Review, in dem die Grenzen pflanzlicher CBD-Öle bei der Behandlung chronischer Schmerzen und der dringende Bedarf an regulierten, langwirkenden synthetischen CBD-Therapien hervorgehoben wurden. Parallel dazu wurden präklinische Daten vorgelegt, die die verlängerte Pharmakokinetik und die verlängerte Schmerzlinderung von LPT-CBD nach einmaliger Anwendung bei Hunden und Minischweinen unterstreichen. Das Poster, das das Potenzial von LPT-CBD als innovative Lösung für die Behandlung chronischer Schmerzen durch die Verabreichung von langwirkendem synthetischem CBD durch eine einzige Injektion darstellte, schien auf der Konferenz auf großes Interesse zu stoßen.

Was dieses Asset so einzigartig macht, ist nicht nur der neuartige Ansatz zur Schmerzlinderung, sondern auch die Art und Weise, wie es von Kollegen bei der PAINWeek aufgenommen wurde. Die Begeisterung im Raum war spürbar, denn diese Technologie stellt eine echte bahnbrechende Möglichkeit dar, um einen langjährigen ungedeckten Bedarf in der Schmerztherapie zu begegnen. Für Patienten bedeutet dies die Möglichkeit einer deutlichen Verbesserung ihres Alltags und Linderung von Beschwerden, die viel zu lange unbehandelt geblieben sind, sagte Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., MD, MBA, Vortragender der Posterpräsentation und Mitglied des Advisory Boards von Innocan.

Wir freuen uns sehr, unsere einzigartige Technologie Tausenden von führenden Klinikern und potenziellen pharmazeutischen Partnern vorzustellen, fügte Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan, hinzu. Die positive Resonanz und Anerkennung, die wir während der PAINWeek erhalten haben, zeigen unser Engagement für die Förderung evidenzbasierter Versorgung und die Bereitstellung echter Lösungen, die für Patienten und Anbieter Bedeutung besitzen.

Über Innocan

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. auf fortschrittliche, zielgerichtete Online-Verkäufe. www.innocanpharma.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Beispielsweise verwendet das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen, wenn es das Potenzial seiner LPT-CBD-Technologie als innovative Lösung für die Schmerzbehandlung bei Patienten erörtert. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses von erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung erwarteten oder zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: globale und lokale (nationale) wirtschaftliche, politische, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen; staatliche und regulatorische Anforderungen sowie Maßnahmen staatlicher Behörden; und mögliche Störungen der Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Zudem bestehen Risiken, die der Natur des Produktvertriebs innewohnen, darunter Fragen des Imports/Exports sowie das Nicht-Erlangen erforderlicher behördlicher Genehmigungen und sonstiger Freigaben (oder deren verspätete Erteilung). Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya

Kanada

email : irisb@innocanpharma.com

Pressekontakt:

InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya

email : irisb@innocanpharma.com