Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremen mit sicherer Datenvernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Bremen professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern.

Die ProCoReX Europe GmbH stellt Unternehmen in Bremen eine umfassende Lösung für PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremen bereit. Dabei steht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherheit bei der Datenvernichtung im Vordergrund.

Mit zertifizierten Verfahren nach DIN 66399 gewährleistet ProCoReX Europe GmbH die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern in Bremen . Die Einhaltung der DSGVO und die Nutzung von Sicherheitsstufen wie H-3 bis H-5 garantieren den Schutz sensibler Informationen.

Das Unternehmen bietet eine kostenlose Abholung von IT-Geräten und unterstützt Kunden bei der umweltgerechten Entsorgung und dem Recycling. Die Kombination aus Nachhaltigkeit und zertifizierter Vernichtung macht ProCoReX Europe GmbH zum vertrauenswürdigen Partner.

Mit modernster Technik und branchenspezifischer Expertise sorgt ProCoReX Europe GmbH für eine effiziente, transparente und gesetzeskonforme Vernichtung von Datenträgern. Das Angebot ist individuell auf die Bedürfnisse der Kunden in Bremen abgestimmt.

Für Unternehmen in Bremen ist ProCoReX Europe GmbH die erste Adresse für professionelle IT-Entsorgung und sichere Datenvernichtung. Das Team steht für eine persönliche Beratung jederzeit zur Verfügung.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung...

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

