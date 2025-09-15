Clean Air Metals ernennt John Mason zum Direktor

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 15. September 2025 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals oder das Unternehmen) (TSX.V: AIR; FWB: CKU; OTCQB: CLRMF) berichtet, dass John Mason, D.Sc., P.Geo., mit sofortiger Wirkung zum Direktor des Unternehmens ernannt wurde.

John Mason ist ein professioneller Geowissenschaftler mit 49 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration und im Bergbau in Nord-Ontario. Zu seinen beruflichen Erfahrungen gehören Managementpositionen beim Ontario Ministry of Northern Development and Mines (NDMNRF) und der Thunder Bay Community Economic Development Commission, ehe er John Mason and Associates gründete. John Mason hat mit allen Minen und größeren Explorationsprojekten im Nordwesten von Ontario zusammengearbeitet und war insbesondere für Lieferungen und Dienstleistungen, Arbeitskräfte sowie Energie- und Transportzugang zuständig. John hat mit vielen indigenen Gemeinschaften, der Métis Nation of Ontario (MNO) und Kommunen zusammengearbeitet, um wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten im Hinblick auf Exploration und Bergbau zu maximieren und die Umwelt- und ESG-Anforderungen auszugleichen.

Jim Gallagher, Vorsitzender des Board of Directors, sagte dazu: Johns Beziehungen zu den Gemeinden und zur Regierung werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir das Projekt Thunder Bay North durch die Genehmigungs-, Finanzierungs- und Bauphasen bringen. Wir haben vor, die verschiedenen Förder- und Finanzierungsprogramme, die sowohl von der Provinz- als auch von der Bundesregierung für Projekte im Bereich kritischer Mineralien angeboten werden, in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. John war von Anfang an ein begeisterter Unterstützer von Clean Air Metals und des Projekts Thunder Bay North, und wir freuen uns darauf, mit ihm gemeinsam Ontarios nächste Mine für kritische Rohstoffe aufzubauen.

Außerdem hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es 500.000 Incentive-Aktienoptionen an einen Direktor des Unternehmens ausgeben wird, wenn die behördliche Genehmigung vorliegt. Die Stock Options sind über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Ausgabedatum und vorbehaltlich der Vesting-Optionen zu einem Preis von 0,05 $ ausübbar.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North (TBN) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten - die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 13,8 Mio. t mit 2,4 Mio. Unzen Pt Äq. (technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19. Juni 2023), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in Fallrichtung.

Das Projekt TBN ist als eine der seltenen vorrangigen Platinressourcen außerhalb von Südafrika in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion gelegen und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den einheimischen First Nations. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals dazu entschlossen, die Ressourcen auf dem Projekt TBN zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek beinhaltet. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und verbleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit ältester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich dazu, das indigene Erbe umsichtig zu behandeln und bekennt sich zu seinen Verpflichtungen, mit den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung eine respektvolle Beziehung zu bilden, zu pflegen und fördern.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Mike Garbutt

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: politische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Exploration; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Börsennotierungen; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und -haftung; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder dem Abschluss von Machbarkeitsstudien; die Ungewissheit der Rentabilität; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Ergebnisse von Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien und die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen; und andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Konzessionsgebieten und Geschäften des Unternehmens, die an anderer Stelle in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens ausführlich beschrieben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.

